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记者无疆界组织（也译无国界记者，法语：Reporters sans frontières，缩写：RSF）
是一个致力保护记者免受迫害并推进新闻自由的政治性国际非政府组织，由罗伯特·梅纳德（Robert Ménard）于1979年在法国巴黎创立。该组织定期公布全球各国新闻自由状况以及新闻工作者处境报告。
台湾APEC领袖代表、台积电创办人张忠谋今天在记者会上表示，与习近平在峰会期间的互动是他自己的主意。台湾总统蔡英文则透过官员表示，对于张忠谋与习近平的互动表示尊重。另外，张忠谋今天也透露，未来会在美国设置最先进的3奈米芯片厂。
环球时报前记者付国豪的父亲11月17日在社交平台发布了付国豪已于2021年10月25日晚间病逝的消息。香港反送中运动期间，付国豪2019年8月13日在香港机场被质疑是公安卧底后遭到示威者捆绑殴打。其间他高喊“我支持香港警察”的视频在社媒上广为流传。
西门子总裁博乐仁（Roland Busch）接受德国之声记者Richard Walker的采访，谈到了西门子在中国的业务以及对华战略。鉴于对中国犯台的担忧加剧，Richard Walker向西门子总裁问及德国业务往来多样化的问题。
中国国务院联防联控机制周六举行的记者会上，卫健委新闻发言人米锋强调“动态清零”总方针不动摇。严苛的防疫政策近期可能转向的期待就此落空。消息引起大批网民的热议和吐槽。
德国总理肖尔茨周五抵达北京访问，与中国领导人习近平及总理李克强会晤。他在记者会上谈及人权及俄罗斯侵略乌克兰等议题。针对台海问题，肖尔茨表示，台湾现状只能通过和平方式改变。
加拿大广播公司（CBC）表示，因为中国政府迟迟未回应其记者签证申请，将关闭北京分社，一名记者将迁驻台北工作。这将是该广播公司40多年来第一次没有驻华记者。
伊朗外交部宣布对一些欧洲政治家、记者、机构和公司进行制裁，其中包括了德国之声的波斯语编辑部员工。
尽管战争仍在持续，一些乌克兰民众依然回到了位于东部的家乡。德国之声记者Mathias Bölinger登上了六个月来首列驶往克拉姆托尔斯克的列车。今年4月初，这座城市的火车站遭到俄罗斯导弹袭击，造成严重伤亡。
通过中国官媒和民间自媒体的“治愈式”宣传，许多中国民众都认为如今欧洲，特别是德国人的日子已经水深火热，用不起暖气吃不上饭。DW记者本身也面临过无数次相关的疑问——现在统一作答。
随着乌克兰战争爆发、中国军演，台湾的安危走进人们的视野。德国友台议员的5天访问能带来多少实在的利益？德国之声记者同行访团的多场活动、採访多名议员，询问他们对两岸议题的看法。
中共二十大将至，中国各地在严格清零的防疫政策方面不敢有丝毫放松。记者Patrick Fok在「国庆黄金周」到来前夕走访了延安，感受到那里依赖观光业生存的人们对于现状的无力感。
自习近平2012年提出“中国梦”的口号以来，将近10年时间过去了。普通中国人实现了那些梦想？请看法新社记者对北京上地的一个社区的走访。
德国将陷入衰退：这一场景不是没有预告的。冬季降至。这个冬天会变得很难熬。人们只能企盼它不至太冷。德国之声经济部记者Henrik Böhme认为，欧洲正面临考验。
德中建交50年后的今天，双方关系目前处于什么样的状态，德国总理肖尔茨为何迟迟没有访问中国？德国今后将对中国采取何种路线，如何处理棘手的台湾问题？本台记者采访了柏林科学与政治基金会（SWP)中国问题专家安吉拉·施坦策尔（Angela Stanzel）博士。
中国记者黄雪琴与劳权工作者王建兵周一被捕满一年。除了全球数十个组织呼吁中国当局立即释放两人外，专家告诉德国之声，两人案件显示北京尽可能想让活动人士保持沈默。
香港记者协会主席陈朗昇周一（9月19日）在个人脸书网页上透露，已被警方正式落案起诉，罪名是“阻差办公”（阻碍警务人员执行职务），本周四提堂。批评者认为，此案标志着对香港新闻自由的进一步打击。
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