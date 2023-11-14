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记者无疆界组织（也译无国界记者，法语：Reporters sans frontières，缩写：RSF）
是一个致力保护记者免受迫害并推进新闻自由的政治性国际非政府组织，由罗伯特·梅纳德（Robert Ménard）于1979年在法国巴黎创立。该组织定期公布全球各国新闻自由状况以及新闻工作者处境报告。
各大媒体何以在哈马斯恐怖袭击的第一时间就能获得现场图片，难道他们事先就已得知恐袭计划。亲以非政府组织"真实报道"上周对几大媒体提出的指控，一时引起极大轰动。现在事态终于有了转机。
一艘菲律宾海岸警卫队橡皮艇飞速奔驰，三艘中国快艇在后面紧追不舍。这样的紧张场面周五在南中国海再次上演。美国国务院发言人表示，面对中国的“一再骚扰”，美国与菲律宾“肩并肩站在一起”。
中国官方周二宣布，前总理李克强遗体将于周四火化。中国民间对李克强死因抱持质疑，网传中国官媒新华社前记者顾万明实名发表公开信，要求官方暂缓遗体火化，彻查李克强死因。
为国际媒体工作的巴勒斯坦记者巴卢沙（Hazem Balousha）和当地人一起逃离了加沙城。他在努塞拉特难民营向德国之声讲述了加沙地带的悲惨状况。
澳大利亚总理阿尔巴尼斯周三向媒体证实，自2020年起被中国政府以「间谍罪」定罪并被拘留三年的澳大利亚籍华裔记者成蕾已经获释，并已返回到墨尔本的家中与家人团聚。中国外交部强调，中国司法机关依法审理相关案件并作出判决。
在经历了中国海警船和海上民兵船的围追堵截之后，菲律宾海警又一次成功完成了为驻扎在南中国海仁爱礁“坐滩”军舰上的部队提供补给的任务。在场的路透社记者也经历了菲律宾海警船与中国船只之间常见的猫鼠追逐战。
澳大利亚总理阿尔巴尼斯周六强调，“重要的是她作为澳大利亚公民的人权要得到尊重。”但是，他表示成蕾的释放不会成为他访问中国的条件。
周末的红砖巷Brick Lane 总是充满了熙熙攘攘的人群，彰显了东伦敦轻松自在，奔放，嬉皮的氛围。这里总是不乏艺术家们的表演和展览，然而上周日 （8月6日）在此一面墙上出现的涂鸦却意外地引起了大家的争议。
周三（7月26日）的中国外交部例行记者会上，多位记者聚焦秦刚、密集提问：“秦刚为何被免职？” “秦刚是否在接受反腐调查？”“秦刚目前人在哪里？”……发言人毛宁是如何回应的？
《新苏黎世报》驻华记者讲述了他作为外国记者在中国屡次被初见面的人询问是不是间谍的经历，以及中国新通过的《反间谍法》对媒体工作可能的影响。《南德意志报》就欧盟峰会声明评论说，欧盟特别是德国原本可以在面对中国时更自信。
德国之声全球媒体论坛（GMF）正在波恩举行，来自萨尔瓦多的记者奥斯卡·马丁内兹获得“言论自由奖”。尽管受到当局打压，他还是坚持进行新闻报道，揭露暴力和腐败。
一个多月以来，中国和印度分别以拒发签证的方式，迫使对方国家的多名记者离境。据媒体报道，在印度的最后两名中国官方媒体记者，因无法继续获得签证而将被迫离开印度。
自俄罗斯入侵乌克兰以来，至少10名新闻从业人员在报道乌克兰战争时丧生。根据无国界记者组织（RSF）的统计，另外还有数十名记者受伤，以及多位新闻工作者曾被俄军扣为人质。
法新社表示，该社记者阿尔曼·索丁周二在乌克兰东部巴赫穆特因火箭弹袭击殉职。据无国界记者组织和保护记者委员会的统计，迄今已有11名记者、媒体团队固定人员或司机在报道乌克兰战争时丧生。
本年度普利策奖的颁奖仪式上，有关俄罗斯对乌克兰侵略战争的报道备受瞩目。两个最重要奖项由《纽约时报》和美联社记者获得。
德广联关注無國界記者组织的新闻自由排名，中国为倒数第二位。《慕尼黑信使报》关注德国经济对中国的依赖到底有多大。
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