路透社记者亲历菲中海警“猫鼠追逐战”

在经历了中国海警船和海上民兵船的围追堵截之后，菲律宾海警又一次成功完成了为驻扎在南中国海仁爱礁“坐滩”军舰上的部队提供补给的任务。在场的路透社记者也经历了菲律宾海警船与中国船只之间常见的猫鼠追逐战。