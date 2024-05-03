记者无疆界组织：全球新闻自由度仍在恶化

记者无疆界组织最新发布的新闻自由排行榜令人沮丧：在越来越多的国家中，民众无法获得独立新闻，其中36个国家的新闻自由度变得极为糟糕。

（德国之声中文网）记者无疆界组织表示，过去一年当中，全球新闻自由的状况明显变坏。其中列入新闻自由状况极为糟糕的国家总数高达36个，这是过去十年来最多的一次。

记者无疆界组织表示，尤其在举行选举的时候，记者往往会陷入危险境地，遭遇谩骂暴力，甚至锒铛入狱的情况时有发生。记者无疆界组织总干事奥斯特豪斯（Anja Osterhaus）表示：“报道选举的记者们不断遭遇严重暴力，这是一个令人震惊的发展趋势。独裁者、利益团体以及敌视民主的势力不惜一切手段，极力阻止对选举的独立报道。”

记者无疆界组织总干事奥斯特豪斯：针对记者的暴力事件越来越多。 图像来源: Frank Gaeth/IMAGO

“信息沙漠”厄立特里亚

新闻自由排行榜上总计180个国家中，排在最后一名的是厄立特里亚。记者无疆界组织称，该国已经变成“信息沙漠”，当地所有媒体都已陷入信息部的控制之下。实行独裁统治的伊萨亚斯总统采取强硬手段，对新闻的自由传播加以严格限制。

中国拘押记者人数全球最多

排名倒数第二和第三的则分别是叙利亚和阿富汗。中国则在180个国家和地区中排名第173位。记者无疆界组织的报告中称，有一百多名记者在中国被拘押，是世界上拘押记者人数最多的国家，同时中国还拥有最为严格的新闻审查制度。相比之下，台湾的新闻自由度则在稳步攀升，同2023年相比，台湾新闻自由的全球排名从35名跃升至27名，是被记者无疆界组织列为亚太地区新闻自由榜样的国家之一。

记者无疆界：中国是关押记者人数最多的国家。 图像来源: Wang Zhao/AFP/Getty Images

北欧 - 新闻自由的灯塔

挪威连续第八年荣登新闻自由排行榜首位。记者无疆界组织表示，挪威排名第一的理由是媒体高度独立于政治，法律对信息自由予以充分保障以及挪威媒体具有悠久传统的多元化发展趋势。排名第二和第三的则分别是挪威的邻国丹麦和瑞典。

同去年相比，德国的排名提升了11位，今年排名全球第十。排名改善的理由之一，是去年较少发生针对记者的暴力事件。记者无疆界组织表示，德国排名之所以能够跃升11位，主要是由于很多国家的情况在恶化。德国的总积分只有略微改善。

德国的情况令人担忧

根据记者无疆界组织的统计，2023年，德国境内共发生了41起针对记者的暴力事件，其中18起袭击记者的事情发生在阴谋论者或极右势力的集会活动期间。记者无疆界组织表示，这些暴力事件令人担忧，更何况应对还有很多暴力事件并没有被记录在案。

记者无疆界组织称，德国敌视媒体的势头有上升趋势。网络上诋毁记者的情况尤为严重。以哈冲突爆发后，亲巴勒斯坦游行集会上，袭击记者的事件变得更为频繁。

记者无疆界组织每年推出的“新闻自由排行榜”是根据对各国安全、政治、法律框架、社会及经济环境等五大类别进行分析后而得出的结论。相关数据的来源则是对各国记者、学者以及人权活动人士的采访。

（德新社，天主教通讯社）



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