记者无疆界等NGO致信习近平 呼吁释放张展

(德国之声中文网)记者无疆界和其它44个非政府人权组织在一份9月17日发表的联署中，呼吁中国领导人习近平释放公民记者张展。

现年38岁的张展在新冠疫情爆发初期来到武汉进行实地调查，在社交媒体上发布自己的所见所闻。2020年5月她在上海被拘捕，后被指控编造丶散布虚假讯息。

去年12月28日，经过3小时的闭门审理，上海浦东新区法院以「寻衅滋事」的罪名判处张展4年徒刑。被捕后不久，张展就开始在狱中绝食抗议。她的律师曾表示，当局曾用插管给她鼻饲喂食。

今年8月初，德国之声曾报道，张展因持续在监狱中进行半绝食抗议，导致体重已下降至不到40公斤，也面临严重营养不良的情况，她已在7月底被送医。

何罪之有？

记者无疆界组织的东亚办公室负责人埃维亚尼（ Cédric Alviani ）表示，张展没有犯下任何刑事罪行，“而是勇敢地冒着生命危险向公众提供有关公共卫生危机的信息，她根本不应该被拘捕，更不应该被判刑监禁”。他呼吁习近平主席介入，尽快释放张展。

参与联署的非政府组织还包括国际特赦组织、国际笔会、自由之家（Freedom House）、台湾外国记者俱乐部等。

据纽约时报8月底报道，在张展7月31日被送进医院后，家人曾获准于8月2日与她通电话。张展于8月11日又被送回监狱。

据德国之声掌握的消息，自从张展从看守所被转往监狱后，她的家人一直无法顺利获得到监狱探视的权利，在8月2日获准以电话的方式会见前，半年内都未能见到她。

在张展面临最终判决前曾代理其案件的中国人权律师任全牛此前告诉德国之声，张展被转到监狱后，依然不认罪跟不认错，所以在她不妥协的情况下，任全牛认为狱方也不会给她一个更人道的对待。

“最大的记者监狱”

据记者无疆界（RSF）称，除张展外，中国还有至少10名在押的新闻自由捍卫者在狱中面临生命危险，包括RSF世界新闻自由奖得主、“六四天网”创办人黄琦，萨哈罗夫奖获得者、维吾尔族学者伊利哈木·土赫提（Ilham Tohti）和瑞典籍出版商桂敏海。

记者无疆界指出，今年2月，51岁的西藏导游贡却津巴（Konchok Jinpa）在服刑期间死亡，疑死于狱中虐待。他因向外媒提供当地抗议活动信息而被判21年徒刑。而2017年去世的诺贝尔和平奖得主刘晓波，是另一个因言获罪、死于狱中的例子。

据该组织统计，中国至少有122名记者目前被关押，是全球关押记者人数最多的国家。

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