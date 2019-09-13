 “记者无疆界”新闻自由奖授予三名女记者 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.09.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

“记者无疆界”新闻自由奖授予三名女记者

她们分别来自马耳他、沙特阿拉伯和越南：3名女记者荣获本年度“新闻自由奖”。只有一人能亲自领奖。

Reporter ohne Grenzen Logo (Getty Images/AFP/B. Guay)

DW.COM

无国界记者的最新调查指出，今年全球新闻自由度呈恶化趋势，不光是发展中国家，连部分一向标榜自由的发达国家也响起警报。 (18.04.2019)

人权组织“记者无疆界”本年度报告表明：在全球范围，记者依然是袭击目标，在某些国家和地区，他们的人身安全受到较前更大的威胁。 (18.12.2018)

维多利亚·马里诺娃正在调查一起涉及欧盟资金的腐败案时遭到谋杀。官方表示，尚未有证据表明这名保加利亚记者因为调查报道遭此不幸。 (08.10.2018)

（德国之声中文网）如今，争取新闻自由的斗争日益艰难。记者成了活动人士。来自马耳他的马斯喀特（Caroline Muscat）告知，"新近我接受了BBC的采访。他们对我说，'你不是记者，您是活动人士'……这让我很遗憾，可是，我们没其它选择。如果我们不捍卫新闻自由，谁来捍卫？要是记者不去做，谁还会去做？"

危险无时不在

马斯喀特是3名本年度获奖女记者之一。她们来自极不相同的国家，但都有理由担心自己的生命安全。本周四（9月12日）晚上，她们在柏林被"记者无疆界"组织授予"新闻自由奖"。

只马斯喀特一人能亲自到场，接过"独立奖"--三类"新闻自由奖"中的一类。获"影响奖"的越南博客写手范端庄（Pham Doan Trang）和获"勇气奖"的沙特女权人士纳夫扬（Eman al-Nafjan）均受阻，不能前来德国领奖。她们网页被封，并随时都有遭迫害或被拘押的危险。

Preisträger Press Freedom Awards von Reporter ohne Grenzen (RSF)

范端庄和纳夫扬均由同样为新闻自由而战的友人们代为受奖。范端庄由驻台北记者郑友龙（Huu Long Trinh）作为自己的代表。郑友龙和范端庄一起共同组建了公民社会组织"越南合法动议"（LIV）；纳夫扬则派来了自己以前的学生纳贾尔（Omaima al-Najjar）。旅居意大利的纳贾尔以纳夫扬为榜样，开设了沙特女权博客。

"记者无疆界"毫无隐讳地指出，本年度颁奖均与现实有关，旨在加大对相关政府的压力。一名发言人指出，授奖给纳夫扬就是对记者卡舒吉（Jamal Khashoggi）去年在沙特驻伊斯坦布尔大使馆内被谋杀事件的回应。

 

广告

媒体看中国

Bundeskanzlerin Angela Merkel in China (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

德语媒体：中国资本力量改变了谁？

《世界报》注意到，德国总理默克尔当年会见达赖喇嘛，如今却避见黄之锋。《法兰克福汇报》、《商报》、《证券报》则都呼吁，应阻止具有战略意义的伦敦交易所落入香港或者北京的势力范围。  