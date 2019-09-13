“记者无疆界”新闻自由奖授予三名女记者

（德国之声中文网）如今，争取新闻自由的斗争日益艰难。记者成了活动人士。来自马耳他的马斯喀特（Caroline Muscat）告知，"新近我接受了BBC的采访。他们对我说，'你不是记者，您是活动人士'……这让我很遗憾，可是，我们没其它选择。如果我们不捍卫新闻自由，谁来捍卫？要是记者不去做，谁还会去做？"

危险无时不在

马斯喀特是3名本年度获奖女记者之一。她们来自极不相同的国家，但都有理由担心自己的生命安全。本周四（9月12日）晚上，她们在柏林被"记者无疆界"组织授予"新闻自由奖"。

只马斯喀特一人能亲自到场，接过"独立奖"--三类"新闻自由奖"中的一类。获"影响奖"的越南博客写手范端庄（Pham Doan Trang）和获"勇气奖"的沙特女权人士纳夫扬（Eman al-Nafjan）均受阻，不能前来德国领奖。她们网页被封，并随时都有遭迫害或被拘押的危险。

范端庄和纳夫扬均由同样为新闻自由而战的友人们代为受奖。范端庄由驻台北记者郑友龙（Huu Long Trinh）作为自己的代表。郑友龙和范端庄一起共同组建了公民社会组织"越南合法动议"（LIV）；纳夫扬则派来了自己以前的学生纳贾尔（Omaima al-Najjar）。旅居意大利的纳贾尔以纳夫扬为榜样，开设了沙特女权博客。

"记者无疆界"毫无隐讳地指出，本年度颁奖均与现实有关，旨在加大对相关政府的压力。一名发言人指出，授奖给纳夫扬就是对记者卡舒吉（Jamal Khashoggi）去年在沙特驻伊斯坦布尔大使馆内被谋杀事件的回应。