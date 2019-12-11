“记者无疆界”年度报告：遇害记者减少 在押记者增多

（德国之声中文网）事发当时，诺玛·萨拉比亚·加杜查（Norma Sarabia Garduza）正在阳台上乘凉，一辆j轿车上突然冲出几名蒙面男子，向她猛烈扫射，然后扬长而去。46岁的加杜查当场死亡。

今年以来，墨西哥已有十名记者遭杀害，加杜查是他们当中的一名。她生前撰写了一系列文章，披露墨西哥东南部塔巴斯科州的腐败及暴力犯罪。

57名记者遭绑架 399人被关押

"记者无疆界"组织发布的年度报告指出，2019年，墨西哥、叙利亚、阿富汗、索马里以及巴基斯坦等国仍是对新闻从业人员最为危险的国度。

令人欣慰的消息则是，2019年全球范围内，遇害记者人数明显减少。去年共有87名专业记者、公民记者以及媒体工作者遭杀害，而今年截至12月初，遇害记者人数则为49人，这是16年以来记者遇害人数最低的一年。尤其是在交战和危机地区死亡的记者人数明显减少。

赴交战地区的记者人数少于往年

记者无疆界组织发言人玛泰（ Juliane Matthey）表示："交战地区死亡记者人数减少的原因有很多，而且有些原因也并不是积极的。比如由于局势险恶，很多记者被迫改行。"玛泰举例说，也门《革命报》的一名记者现在已经改行，靠在首都萨那一家餐馆当服务员维生，埃及《今日新闻报》的一名记者则卖起了冰淇淋。

记者遇难人数下降的同时，遭关押记者的人数则在2019年明显增多。截至2019年12月初，全球范围内共有389名新闻从业人员因职业原因遭到关押。这比去年同期增加了12%。

而遭关押记者人数飙升的主要原因则是中国。今年年内，中国遭关押记者的人数增加了一倍，从60人增至120人。

中国打压公民记者

在中国遭关押的记者当中有40%是公民记者。公民记者是指那些通过独立调查对公共话题发表报道和评论的非专业记者。

经济学者伊里哈木·土赫提（ Ilham Tohti）就是一位著名的公民记者。2014年，他被控"分裂国家"罪名而被投入监狱。此前，土赫提曾通过个人方式为维吾尔民众争取权利。信奉伊斯兰教的维吾尔人在中国遭到越来越严厉的打压。

按照"记者无疆界"组织的定义，"新闻从业人员"既包括专业记者，也包括公民记者和媒体工作人员。