记者无疆界：外媒赴华要学会自我保护

记者无疆界组织呼吁外国记者前往中国报道北京冬奥会时保持谨慎，并为此发布了一份内容广泛的建议书。比如避免使用微信和百度，避免使用中国的云端服务等等。
（德国之声中文网）这份题为《媒体代表要学会自我保护》的建议书中写道，"不要下载方便中国当局实施监控的软件。"建议书中还写道："请您采取一切必要措施，避免遭受来自外部的威胁，包括政治胁迫和经济胁迫。如遇到干涉新闻自由的行为，请立即举报。对于让您接受新闻审查或监控的要求，请予以坚决回绝。"
记者无疆界组织负责人米尔（ Christian Mihr）表示，本届奥运会为中国党和国家领导人习近平提供了"美化个人形象，掩饰恶劣人权记录、尤其是掩饰恶劣的新闻及言论自由记录的绝佳机会。"
媒体前往中国开展实地报道无可厚非，"但媒体必须对中国政府操控媒体的企图保持警惕，并且为各自员工免受监控和胁迫提供保护。"记者无疆界组织还呼吁德国奥委会"应公开且明确地要求主办方保障新闻自由及基本人权。"
记者无疆界组织提供的数据显示，"目前中国至少有127名新闻从业人员正在在监狱中服刑，比全球任何国家中被关押记者的人数都多。在2021年全球新闻自由排行榜上，中国在180个国家中名列177，仅比朝鲜排名靠前两位。"
（德新社等）
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因报导新冠疫情而遭中国政府判刑四年的公民记者张展，18日获「无国界记者」2021年新闻自由奖的勇气奖。张展的律师告诉德国之声，张展因长期绝食，健康状况堪忧，她的家人周一再度尝试为她申请保外就医。
中国公民记者张展的哥哥张举近日在推特上发文分享张展近况，表示他担忧张展无法坚持过即将到来的冬天。此外，多名长期关注张展情况的维权人士，也呼吁中国政府立即让张展保外就医。
在中国政府持续透过不同策略来强化对媒体控制之际，观察人士担忧，不仅中国国内报导的空间越来越紧缩，国际社会了解中国的渠道也变的越来越局限，导致中国真实的情况无法被完整呈现。