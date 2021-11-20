 记者无疆界：外媒赴华要学会自我保护 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.11.2021

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新闻广角

记者无疆界：外媒赴华要学会自我保护

记者无疆界组织呼吁外国记者前往中国报道北京冬奥会时保持谨慎，并为此发布了一份内容广泛的建议书。比如避免使用微信和百度，避免使用中国的云端服务等等。

China US-Journalisten ausgewiesen

（德国之声中文网）这份题为《媒体代表要学会自我保护》的建议书中写道，"不要下载方便中国当局实施监控的软件。"建议书中还写道："请您采取一切必要措施，避免遭受来自外部的威胁，包括政治胁迫和经济胁迫。如遇到干涉新闻自由的行为，请立即举报。对于让您接受新闻审查或监控的要求，请予以坚决回绝。"

记者无疆界组织负责人米尔（ Christian Mihr）表示，本届奥运会为中国党和国家领导人习近平提供了"美化个人形象，掩饰恶劣人权记录、尤其是掩饰恶劣的新闻及言论自由记录的绝佳机会。"

媒体前往中国开展实地报道无可厚非，"但媒体必须对中国政府操控媒体的企图保持警惕，并且为各自员工免受监控和胁迫提供保护。"记者无疆界组织还呼吁德国奥委会"应公开且明确地要求主办方保障新闻自由及基本人权。"

Hongkong | Protest | Journalist Fang Bin

中国是在押记者人数最多的国家。图为香港民众呼吁释放公民记者方斌。

记者无疆界组织提供的数据显示，"目前中国至少有127名新闻从业人员正在在监狱中服刑，比全球任何国家中被关押记者的人数都多。在2021年全球新闻自由排行榜上，中国在180个国家中名列177，仅比朝鲜排名靠前两位。"

（德新社等）

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