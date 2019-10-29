 记者无疆界公布″互联网敌人″ 网信办榜上有名 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.03.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

记者无疆界公布"互联网敌人" 网信办榜上有名

在世界反对互联网审查日当天，记者无疆界发表报告指出，当今互联网的敌人正使用不同的手段威胁言论自由。

China Symbolbild Cyber-Überwachung (Colourbox/alexlmx)

记者无疆界: 自新冠病疫爆发以来，中国加大了打击"网上谣言"的力度

DW.COM

新冠病毒疫情下，中国官方网络监管的力度又上升至新的高度。不仅是微信等社交媒体用户难逃大规模封号潮。严肃的媒体平台，也难逃“死去”的厄运。 (20.02.2020)

中国《人物》杂志在周二刊登了一篇题为“发哨子的人”的文章，在互联网上广为流传。不过，几个小时后，这篇文章就被全网删除，网友只能用各种方法来躲避审查手段，继续传播此文。同一天，习近平到访武汉。 (11.03.2020)

新冠肺炎疫情仍在中国蔓延的此刻，被指是"史上最严厉网络整肃"的《网络信息内容生态治理规定》生效，除了一贯的维稳，该规定还鼓励宣传习近平思想等"正能量"。有网民调侃"以后每天都是好消息"。 (03.03.2020)

（德国之声中文网）3月12日是世界反对互联网审查日。当天，"记者无疆界"组织公布了一份包括20个政府机构和私人公司的"互联网敌人"名单。在同时发表的报告里，记者无疆界指出，这份名单并不具完整性，但可以把它们看作是代表了目前互联网内对言论自由和新闻自由的最大威胁。

报告认为，互联网的这些敌人在数字空间利用不同的手段和方式威胁言论自由。它举例说，俄罗斯、伊朗、印度、委内瑞拉、中国以及埃及使用国家资源对新闻内容进行审查。俄罗斯以及阿尔及利亚和墨西哥政府出动"网军"对记者进行谩骂和攻击。巴西总统博尔索纳罗（ Jair Bolsonaro）则是动用一个所谓的"仇恨内阁"进行媒体操纵。印度总理莫迪更是有一个"战斗队"在社交媒体上发出有的放矢的暗杀、强奸恐吓。越南、菲律宾、沙特阿拉伯以及苏丹等国则是利用假信息给民主制造混乱和不稳定。

有一个叫做"FinFisher"的德国企业也上了"互联网敌人"黑名单。据报道，该企业非法将一套间谍软件卖给了土耳其政府，而土耳其政府正是使用这个软件监督记者。

记者无疆界针对中国使用的方式这样写道：中国控制网上言论自由，对私营平台如百度、微信、微博、抖音等进行监控，并屏蔽和删除内容和一些应用软件。打击的对象：自从2019年末新冠病疫爆发以来，中国网信办加大了打击"网上谣言"的力度，一些媒体机构以及个人的社交媒体账号被屏蔽，文章被删除。多个媒体遭到审查，其中包括总部位于北京、报道官方没有公布的肺炎疫情的《财经》杂志。

中国网信办去年12月发布的《网络信息内容生态治理规定》于今年3月1日正式生效。有别于以往的网络禁令，新网规除了禁止损害国家荣誉的负面言论，以及抵制不良信心外，还提倡网络信息内容生产者制作、复制、发布"积极健康"的内容。而早在2017年6月，中国出台的《网络安全法》也引发争议，原因之一是对外商的信息安全技术做了很多限制，外商认为此举为盗窃数据打开方便之门。《网络安全法》也首次以法律形式明确规定了网络实施实名制。

相关内容

Screenshot Websperrung in China Symbolbild

互联网诞生50年 中国审查日益趋紧 29.10.2019

今年的10月29日是互联网诞生50周年纪念日。互联网的诞生和普及让人类社会走进第三次工业革命。有人说，第三次工业革命是人类历史上规模最大、影响最深远的科技革命。然而，中国在享受互联网技术带来的红利的同时，特别是在最近几年不断加强对网络的审查监管力度。

China Wuzhen Internet Konferenz | Huang Kunming

世界互聯網大会登场 中国官员话中有话 21.10.2019

今年适逢世界互聯網发展50周年，中国在历史古城浙江乌镇举办第六届世界互聯網大会。当天大会发布了其成果文件《乌镇展望2019》，中国官员意有所指的批评被认为是指涉美国。

Christoph Rehage, Autor

德国网红雷克：从公共广场到自家客厅 01.03.2020

曾经拥有大量微博粉丝的德国网红“雷克小流氓”（Christoph Rehage）回顾了自己一夕间从中国社交媒体上消失的经过。雷克为德国之声撰文写道，有如公共场所的微博已经过时，人们如今更喜欢在自家“客厅”微信中交流，但无论如何都绕不开审查。

广告

媒体看中国

Peking Staatsbesuch Trump in China (picture-alliance/dpa/A. Wong)

德语媒体：疫情大考 中国美国都不及格

《新苏黎世报》呼吁，面对遭受疫情重创的经济，中国政府应该鼓起勇气推行早已许诺的进一步经济改革。《南德意志报》则指责美国政府在面对本国疫情时说谎，同时也抨击如今洋洋自得、呼吁世界“抄作业”的中国，认为两个超级大国都在防疫工作中犯了大错。  