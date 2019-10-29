记者无疆界公布"互联网敌人" 网信办榜上有名

（德国之声中文网）3月12日是世界反对互联网审查日。当天，"记者无疆界"组织公布了一份包括20个政府机构和私人公司的"互联网敌人"名单。在同时发表的报告里，记者无疆界指出，这份名单并不具完整性，但可以把它们看作是代表了目前互联网内对言论自由和新闻自由的最大威胁。

报告认为，互联网的这些敌人在数字空间利用不同的手段和方式威胁言论自由。它举例说，俄罗斯、伊朗、印度、委内瑞拉、中国以及埃及使用国家资源对新闻内容进行审查。俄罗斯以及阿尔及利亚和墨西哥政府出动"网军"对记者进行谩骂和攻击。巴西总统博尔索纳罗（ Jair Bolsonaro）则是动用一个所谓的"仇恨内阁"进行媒体操纵。印度总理莫迪更是有一个"战斗队"在社交媒体上发出有的放矢的暗杀、强奸恐吓。越南、菲律宾、沙特阿拉伯以及苏丹等国则是利用假信息给民主制造混乱和不稳定。

有一个叫做"FinFisher"的德国企业也上了"互联网敌人"黑名单。据报道，该企业非法将一套间谍软件卖给了土耳其政府，而土耳其政府正是使用这个软件监督记者。

记者无疆界针对中国使用的方式这样写道：中国控制网上言论自由，对私营平台如百度、微信、微博、抖音等进行监控，并屏蔽和删除内容和一些应用软件。打击的对象：自从2019年末新冠病疫爆发以来，中国网信办加大了打击"网上谣言"的力度，一些媒体机构以及个人的社交媒体账号被屏蔽，文章被删除。多个媒体遭到审查，其中包括总部位于北京、报道官方没有公布的肺炎疫情的《财经》杂志。

中国网信办去年12月发布的《网络信息内容生态治理规定》于今年3月1日正式生效。有别于以往的网络禁令，新网规除了禁止损害国家荣誉的负面言论，以及抵制不良信心外，还提倡网络信息内容生产者制作、复制、发布"积极健康"的内容。而早在2017年6月，中国出台的《网络安全法》也引发争议，原因之一是对外商的信息安全技术做了很多限制，外商认为此举为盗窃数据打开方便之门。《网络安全法》也首次以法律形式明确规定了网络实施实名制。