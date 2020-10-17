记者手记:美国大选后 破碎关系还能弥合吗?

(德国之声中文网) 我在休斯顿采访拜登妻子的拉票会，住在大学同学格蕾丝家里。格蕾丝是一名护士，一个人住在休斯顿西边一座两居室的小房子里，算是城市和郊区的接壤地带。休斯顿城市里因为大学生、IT公司员工的逐年增加，这几年越来越多的人支持民主党，而休斯顿郊区，得克萨斯州一望无际的大农场则是"红脖子"的故乡，共和党的铁票仓。我们开车经过宁静安逸的街道，特朗普的红色旗帜和拜登的蓝色旗帜交替出现，数量上几乎打成了一个平手。格蕾丝指给我看她隔壁邻居："这个人就是特别支持特朗普，而且反对堕胎，反对大学招收国际学生。"

格蕾丝说，她搬来这里两年多，新冠疫情爆发之前，邻居关系非常不错。有人院子里的果树成熟了，会给所有邻居都送一盒新鲜水果，有人做了曲奇饼干，也会分享给大家尝。万圣节的时候，邻居小孩会挨家挨户讨糖果吃，圣诞节来临时，大家会比较谁院子里的装饰更好看。

俄亥俄州的一个提前投票登记处

"平时我们也不会谈论政治这些敏感话题，但是今年的大选这么重要，每个人都在谈论这件事，一谈，才发现彼此的三观这么不符合，"格蕾丝有些伤心地说。她的父母一个是韩国人一个是中国人，同在美国读博士的时候结了婚，她现在再和反对大学招收国际学生的邻居打照面，心里总归有些别扭。她说，现在这个社区里面，已经不知不觉分成了两派，她和那些门口插着民主党旗帜的邻居更加亲密，也常常会用鄙夷的口吻谈论某个邻居恐同，某个邻居思想顽固，某个邻居想要在墨西哥边境建墙。

"我觉得这样并不好，其实支持特朗普真的等于他们是一个糟糕的人吗？"她也如此这般反思道，"但是我现在太讨厌特朗普和他的在推特上说的那些鬼话了，要让我客观地看待他的支持者，我目前做不到。"

无独有偶，接受我采访的密歇根大学的乔治也在反思同样的问题。他住在密歇根北部的母亲是一个彻头彻尾的共和党支持者，而他本人，则和绝大多数同学一样，非常讨厌特朗普。相比拜登，他们其实更支持桑德斯，希望用更激进的方式来征收富人的税，来减免教育和医疗的费用。

"我和我母亲的思想开始出现分歧，是在五年前开始的，那时候，我十六岁，刚得知我最好的朋友原来是个同性恋，而我母亲则认为同性恋是不好的，是应该被改正的。从那时候开始，我就不再盲目听从我母亲的话，而是尽量通过观察和思考形成我自己的判断。现在，我的想法就是，特朗普的许多思想让美国不再自由、民主、包容了，我绝对不会投票给特朗普。"

9月29日的候选人辩论会俨然一场闹剧

"2016年，我就反复劝说母亲不要投票给特朗普，她一直坚持说特朗普是个很有智慧的商人，可以把美国经济搞得很好。你看，现在美国成什么样了，八百多万人感染了新冠，真的是奇耻大辱！"乔治激动地说。

他从年初开始就反复劝说母亲不要投票给特朗普，母亲则非常愤怒，责怪他自己说要民主和自由，却不允许她投出自己想要投的一票。疫情期间，他回家住过一段时间，母亲不喜欢他在晚饭时谈论《纽约时报》里谴责特朗普的内容，他也不喜欢母亲下班回家第一时间就是打开电视看FOX NEWS。

疫情期间的居家令取消之后，他立刻搬回到了学校所在地的安娜堡居住。虽然他可以选择上网课，也可以省下一大笔租房的费用，但是他宁可在网上接编程的私活，也不愿意继续住在母亲家里。

"如果继续住下去我们两个都会疯掉，我们实在争吵太频繁了，都快把亲情给磨没了，"他说。他现在非常担心感恩节和圣诞节，他说母亲肯定会要求他回家过节，但是无论谁当选了，母亲和他都会有一方不开心，也很有可能在餐桌上爆发剧烈的争吵，破坏掉节日气氛。

在另外一个摇摆州佛罗里达的杰西卡告诉我，她已经停止在自己的脸书和推特上发布和选举有关的内容。

"我拉黑了很多和我政见不同的人，有我的健身教练，有我朋友的母亲，有我的高中老师。现在回想起来，这个行为很不成熟，"她摇摇头，叹了口气，"我和他们之间的感情是这么多年一起健身，一起学习，一起聚会积累起来的。他们支持拜登也好，支持特朗普也好，并能不说明他们的人品。每个人都有自己关注的议题，每个人都有自己做出选择的标准，但是，对我来说，只要和他们相处时轻松愉快，我就还会和他们继续相处。"

杰西卡有些担忧地说起佛罗里达州的分裂，就在她住所附近，上一周，先是有一场几百人参加的支持拜登的游行，很快又有一场几百人参加的支持特朗普的游行。同事、同学现在分别在两个阵营里面，针锋相对，互不相让。

"十一月三号之后，日子还要继续过下去，现在用恶毒的语言攻击对方，造成的伤害，要怎么弥补呢？"杰西卡问我。

而这个问题，我也不能给出很好的回答。

美国大选 你必须知道的7件事 11月3日 2020年11月3日星期二是美国第59届总统选举的日子。日期早在1845年就定为11月1日之后的首个星期二。选民在这一天还会决定众议院全部435个席位以及参议院33个席位最后由谁把持，选举产生美国第117届国会。

美国大选 你必须知道的7件事 共和党的人选 现任总统特朗普和副总统彭斯在共和党内几乎没有任何竞争对手的情况下直接得到执政党提名参选。在2020年美国新冠疫情爆发之前，股市不断攀升历史新高，对华高压政策初显成效，成功和朝鲜高层进行对话谈判下的特朗普政府本来风头正劲。新冠疫情侵袭美国，大幅度动摇了他的支持度。

美国大选 你必须知道的7件事 民主党的人选 与共和党候选人“唯我独尊”的情况相比，民主党则经历了美国总统选举史上人数最多的党内初选。最后由前副总统乔·拜登击败主要的竞争对手伯尼·桑德斯后正式被党内提名为总统候选人，由女性国会参议员卡玛拉·哈里斯担任他的副手，使其成为美国作为总统竞选搭档的第一位非裔和亚裔美国人。

美国大选 你必须知道的7件事 大选到底选什么？ 每4年一次的美国总统选举是一种间接选举，选民虽然在选票上看到的是候选人的名字，但是他们的投票其实将决定各州的选举人票最后以100%的数量流向何方。一个州选举人票的数量由该州的人口决定。其中270是个关键的数字。因为美国各州如今选举人票数的总和为538票，这意味着，获得270张，也就是超过半数选举人票的候选人就能够当选总统。

美国大选 你必须知道的7件事 The winner takes it all 每个州的选举人也就是参议院和众议院两院的议员。11月3日的投票结束后，选举人团会在2020年12月14日正式投票并确定选举结果。这时他们实际上没有自行决定把票投给谁的权利。因为当前美国的大选制度奉行“胜者全得制”，也就是说一个党派只需要在州内获得相对多数，就可以赢得本州全部选举人的票数。

美国大选 你必须知道的7件事 获胜的关键 所以说一般来说，美国大选的结果在投票日结束后的一天就已经可以基本明了。在传统上，许多州支持某个政党的情况比较容易预测，每次大选候选人的必争之地都是所谓的“摇摆州”（Swing States）或“战场州”（Battleground States）。最后的赢家，总是那些能在这些州拿到全体选举人票数的一方。

美国大选 你必须知道的7件事 权力和平交接能否实现？ 一般来说，大选前的民意调查结果基本上都能比较准确预测最后谁能入住白宫。但是自从2016年候选人特朗普在大部分民调落后的情况下仍然成功胜选之后，公众和学术界对民调的结果就产生了巨大的怀疑。如今各界关注的焦点是：如果特朗普败选他是否能够接受结果并保障和平移交权力。这位美国总统迄今为止对此模棱两可的表态是：“要看看发生什么再作决定。” 作者: 任琛



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