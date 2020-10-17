记者手记:美国大选后 破碎关系还能弥合吗?

随着11月3日越来越近，大选也成了大家茶余饭后不可避免的话题。随便打开哪个社交网络，都能看到和投票、捐款、民调有关的新闻。和深蓝州、深红州居民的同仇敌忾不同，摇摆州的选战打得水深火热，同一条街上的邻居可能就有着截然不同的政治立场，在这最后关头，朋友和同事、甚至亲人都有可能反目成仇。
(德国之声中文网) 我在休斯顿采访拜登妻子的拉票会，住在大学同学格蕾丝家里。格蕾丝是一名护士，一个人住在休斯顿西边一座两居室的小房子里，算是城市和郊区的接壤地带。休斯顿城市里因为大学生、IT公司员工的逐年增加，这几年越来越多的人支持民主党，而休斯顿郊区，得克萨斯州一望无际的大农场则是"红脖子"的故乡，共和党的铁票仓。我们开车经过宁静安逸的街道，特朗普的红色旗帜和拜登的蓝色旗帜交替出现，数量上几乎打成了一个平手。格蕾丝指给我看她隔壁邻居："这个人就是特别支持特朗普，而且反对堕胎，反对大学招收国际学生。"
格蕾丝说，她搬来这里两年多，新冠疫情爆发之前，邻居关系非常不错。有人院子里的果树成熟了，会给所有邻居都送一盒新鲜水果，有人做了曲奇饼干，也会分享给大家尝。万圣节的时候，邻居小孩会挨家挨户讨糖果吃，圣诞节来临时，大家会比较谁院子里的装饰更好看。
"平时我们也不会谈论政治这些敏感话题，但是今年的大选这么重要，每个人都在谈论这件事，一谈，才发现彼此的三观这么不符合，"格蕾丝有些伤心地说。她的父母一个是韩国人一个是中国人，同在美国读博士的时候结了婚，她现在再和反对大学招收国际学生的邻居打照面，心里总归有些别扭。她说，现在这个社区里面，已经不知不觉分成了两派，她和那些门口插着民主党旗帜的邻居更加亲密，也常常会用鄙夷的口吻谈论某个邻居恐同，某个邻居思想顽固，某个邻居想要在墨西哥边境建墙。
"我觉得这样并不好，其实支持特朗普真的等于他们是一个糟糕的人吗？"她也如此这般反思道，"但是我现在太讨厌特朗普和他的在推特上说的那些鬼话了，要让我客观地看待他的支持者，我目前做不到。"
无独有偶，接受我采访的密歇根大学的乔治也在反思同样的问题。他住在密歇根北部的母亲是一个彻头彻尾的共和党支持者，而他本人，则和绝大多数同学一样，非常讨厌特朗普。相比拜登，他们其实更支持桑德斯，希望用更激进的方式来征收富人的税，来减免教育和医疗的费用。
"我和我母亲的思想开始出现分歧，是在五年前开始的，那时候，我十六岁，刚得知我最好的朋友原来是个同性恋，而我母亲则认为同性恋是不好的，是应该被改正的。从那时候开始，我就不再盲目听从我母亲的话，而是尽量通过观察和思考形成我自己的判断。现在，我的想法就是，特朗普的许多思想让美国不再自由、民主、包容了，我绝对不会投票给特朗普。"
"2016年，我就反复劝说母亲不要投票给特朗普，她一直坚持说特朗普是个很有智慧的商人，可以把美国经济搞得很好。你看，现在美国成什么样了，八百多万人感染了新冠，真的是奇耻大辱！"乔治激动地说。
他从年初开始就反复劝说母亲不要投票给特朗普，母亲则非常愤怒，责怪他自己说要民主和自由，却不允许她投出自己想要投的一票。疫情期间，他回家住过一段时间，母亲不喜欢他在晚饭时谈论《纽约时报》里谴责特朗普的内容，他也不喜欢母亲下班回家第一时间就是打开电视看FOX NEWS。
疫情期间的居家令取消之后，他立刻搬回到了学校所在地的安娜堡居住。虽然他可以选择上网课，也可以省下一大笔租房的费用，但是他宁可在网上接编程的私活，也不愿意继续住在母亲家里。
"如果继续住下去我们两个都会疯掉，我们实在争吵太频繁了，都快把亲情给磨没了，"他说。他现在非常担心感恩节和圣诞节，他说母亲肯定会要求他回家过节，但是无论谁当选了，母亲和他都会有一方不开心，也很有可能在餐桌上爆发剧烈的争吵，破坏掉节日气氛。
在另外一个摇摆州佛罗里达的杰西卡告诉我，她已经停止在自己的脸书和推特上发布和选举有关的内容。
"我拉黑了很多和我政见不同的人，有我的健身教练，有我朋友的母亲，有我的高中老师。现在回想起来，这个行为很不成熟，"她摇摇头，叹了口气，"我和他们之间的感情是这么多年一起健身，一起学习，一起聚会积累起来的。他们支持拜登也好，支持特朗普也好，并能不说明他们的人品。每个人都有自己关注的议题，每个人都有自己做出选择的标准，但是，对我来说，只要和他们相处时轻松愉快，我就还会和他们继续相处。"
杰西卡有些担忧地说起佛罗里达州的分裂，就在她住所附近，上一周，先是有一场几百人参加的支持拜登的游行，很快又有一场几百人参加的支持特朗普的游行。同事、同学现在分别在两个阵营里面，针锋相对，互不相让。
"十一月三号之后，日子还要继续过下去，现在用恶毒的语言攻击对方，造成的伤害，要怎么弥补呢？"杰西卡问我。
而这个问题，我也不能给出很好的回答。
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