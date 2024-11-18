记者手记：秘鲁街头看见的Chifa与“中国制造”

中国在APEC峰会可说占尽锋头。习近平曾提及2024年是华人正式移民到秘鲁的175週年，也谈到“Chifa”这个中秘混和的独特菜肴。记者与当地青年同业问起了“Chifa”，也在利马街头看见中国影响力。

（德国之声中文网）2024年APEC峰会11月17日举行闭幕仪式，照例举行“家族照”合照仪式。秘鲁官方特别准备了名牌羊驼毛围巾给现场领袖与代表围上，除了日本首相石破茂因故缺席外，大家都向镜头挥手致意。

从“家族照”当中可以发现，除了东道主秘鲁总统博鲁阿尔特（Dina Boluarte）外，其他站位，包括中国国家主席习近平、香港特首李家超分别站在两侧“近C位” ，美国总统拜登是后排右边数来第二位。台湾代表林信义则站在后排右边数来第四位。站位虽然是按照传统依字母排列，但仍可看出中国在秘鲁的重要性。

今年的亚太经合组织（APEC）领袖峰会由秘鲁主办。美国总统拜登卸任前最后一场“拜习会”也在这里举行。 图像来源: SAUL LOEB/AFP

各国会后发表《马丘比丘宣言》声明，并正式宣布北京成为2026年APEC主办国。从援助建港、到宣布主办峰会，中国这次在APEC可说占尽锋头；习近平虽然身在秘鲁，但是宛若在自家主场般自在。

秘鲁《共和报》的社论对中秘友谊表示：“我们拥有两种古老的文化，随著时间的推移共存、并渗透到其他文化中，但现在都抓回各自过去最好的文化，并以这态度面对现代化的道路。我们正建立互惠互利和共同利益联盟的基础，且（中国）充分尊重我们的主权和共和价值的有效性。”

经过会场附近酒店时，路上也可以见到疑似由中国官方动员的侨胞集团，大家戴著整齐划一的帽子与吊牌一起等人。就连路上呼啸而过的卡车或小巴士上，也喷有“中国制造”、“中国捐赠”等简体字，似乎无时无刻都彰显出中国在当地的影响力。

记者中心亦是如此，除了会场发布的“中国与秘鲁”西文手册外，还有“China Daily”，封面为习近平跟博鲁阿尔特一齐挥手致意的图片。中国记者团的人数也相当多，有在场外媒私下表示：“这边的中国记者数量超乎我想像、且他们似乎都肩负重任。”

历史上与亚洲渊源

习近平先前致词时，曾提及2024年是华人正式移民到秘鲁的175週年。1849年，许多华人移民来到美洲挖矿，北美洲的大多来到美国旧金山淘金、南美洲的则是来秘鲁各地。除了华人移民外，日本也在1899年有了前往秘鲁的移民船，至今中、日这两国对当地影响仍深远。

习近平在致词时，也不免俗地谈到“Chifa”这个中秘混和的独特菜肴。它以粤菜为基底，经过175年的融合演化后，成为一种秘鲁当地菜，其中又以“秘鲁炒牛柳”（Lomo saltado），混和米饭跟薯条跟炒牛柳等，蔚为经典。

“Chifa”是以粤菜为基底的中秘混和菜肴，其中以“秘鲁炒牛柳”（Lomo saltado）最为经典。 图像来源: Chung-Lan Cheng/DW

近十年来因为中国投资秘鲁，又涌进大量华人移民，许多人以开中餐馆维生，而他们的味道属正宗中国菜，自然与当地融合的中秘料理有所不同。德国之声在记者中心访问青年记者阿尔方索跟卡洛斯，他们不约而同谈起对“Chifa”的看法。

阿尔方索说：“就我而言，我有过与开餐厅的中国人交谈的经历，文化融合当然是非常美丽的。Chifa也提醒我们，自19世纪以来，因许多中国人在鸟粪和硝石开采时代就移居来的移民所产生的影响，直到现在这个时代仍深远。”

被问及是否喜欢“Chifa”，阿尔方索直率说：“当然了！我从小就和家人一起去吃Chifa，这是我最喜欢的菜肴之一。尤其是炒菜类，我强烈推荐，真的非常美味。”卡洛斯则说：“我个人也很喜欢Chifa，它是我妈妈最喜欢的食物，所以我小时候通常午餐都吃Chifa。”

瞄准基准建设机会

秘鲁这十年在中国的大力援助下，港口等各大工程有长足进展。然而现实是，一般的民众生活仍接近贫穷边缘。秘鲁除了首都利马的几个繁华区外，许多地方的基础建设仍不算太好。常常看到二楼正在盖到一半的建筑，但是一楼却有住人，乡间地区则是清一色红土砖瓦房，仅能供基本居住。

秘鲁青年记者阿尔方索坦言，“盡管秘鲁经济成长迅速，但由于营养不良和文盲率较高，人类发展指数仍然较低”。

中国国内这十几年也大力发展房地产与建筑业，内陆省份的二级城市都盖起了如香港般的摩天大楼，被外界冠上“基建狂魔”的异名。在大型国家级建设工程后，中国也被认为会进军秘鲁当地的建设业与房地产，以及资通讯与汽车产业等，瞄准一般人民的生活需求。

秘鲁钱凯港是中国“一带一路”倡议在南美洲的标志工程，第一期项目有60%股份掌握在中远海运手中。 图像来源: Hidalgo Calatayud Espinoza/dpa/picture alliance

内政与治安仍是隐忧

纵使秘鲁现在靠著中国等国投资、获得大笔资助，但实际上受惠的仍是统治阶层，几乎很少嘉惠到人民。

秘鲁总统博鲁阿尔特长年民调低迷，引起不少民怨。在APEC峰会召开前的13日与14日，包括首都利马在内的大小城市都爆发了示威抗议，要求政府正视治安不良与贪污的问题，警方甚至架起机枪严阵以待。

根据《共和报》报道，秘鲁每4小时就有一起暴力或是谋杀罪，相当于一天有6件。治安问题成为发展经济的隐忧，记者此行住在治安较好的高房价社区，该区13日仍发生公交车遭暴力份子拦下后射击窗户的事件。

诈骗与威胁屡见不鲜，贪污腐败也是这个国家长年的问题，包括行政到军警，几乎都存在收钱的问题。未来如何切实改善问题、政府如何面对民意等，相当重要。

利马的海岸线与夕阳景致秀丽，夜晚时更是迷人，自然与历史造就这片土地，但这片土地的人民能否掌握自身未来，或许仍是未定之天。

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