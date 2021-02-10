记者手记：疫情期间，在美华人如何度过春节

（德国之声中文网）在大华超市、H-Mart等亚洲超市的最显眼地方，摆放着春联、福字、象征着牛年的小牛犊玩偶，来购物的华人几乎都会采购一些装饰品回去。而冷冻柜里的年糕、饺子、汤圆、腊肠、萝卜糕等年货也非常抢手，即使售货员不断补货，依然很快被抢购一空。

虽然亚洲超市里人满为患，从一月中旬开始，结账就要大排长龙，但是很多人仍然抱怨这是最没有年味的一个春节。我所在城市的中国城，每年春节都会组织活动，在广场中央摆摊售卖传统中国小吃，请人表演做糖人和写毛笔字，还有专门训练过的演员来舞龙舞狮，中餐馆还会推出年夜饭包厢预订，但这一切因为疫情都被取消了。我曾就读的大学的中国留学生联合会每年春节都会组织志愿者去敬老院里探望那里的中国老人，给他们表演古筝、琵琶等中国传统乐器，以解他们的思乡之情，但今年则采用写卡片替代。邻里之间走亲访友也尽量避免。更有些开了十几甚至几十年的中餐馆，在疫情中因为顾客减少而关了门，让大家唏嘘不已。

专注中餐馆的送餐程序Chowbus贴心地推出了年夜饭预订的服务，可以选择时间，在大年三十和年初一送货上门，但我的许多中国朋友还是觉得这样在手机上滑动手指的冷冰冰的操作太没有烟火气。过去，大家都是十几号人聚集在一个人的家里，一起动手贴春联，一起动手包饺子，在一个大锅里涮着羊肉片和牛肉片，这样热气腾腾的人情味才像是过年。

而许多华人原本都计划回国与家人团圆，但是执行起来也是障碍重重。

首先是一系列新的规定。比如核酸测试必须在直飞中国那一程飞机的起飞地点做检测，而且必须是在中国大使馆指定的测试机构。检验的方式也有规定，必须要通过静脉采血。而目前，从美国直飞中国的航班只有旧金山、洛杉矶、西雅图、达拉斯、底特律等少数几个城市有，绝大多数人都是从其他地方飞到这几个城市进行转机，这就意味着他们要在这几个城市逗留几天，除了支付租车酒店等费用外，还要在人生地不熟的城市来回奔波。

因为中国本土的疫情又有抬头的趋势，双阴证明已经不足以保证可以拿到回国的绿色健康码，有时候需要"四阴证明"，即找到大使馆认证的两家检测机构同时做检测，得到两份阴性的核酸证明和两份阴性的抗体证明，一共四份文件。

即使是这样，还有一道更为模糊的关卡，而这关卡是由大使馆人为设定的。

1月6日，西雅图飞中国的班级上，约有五十人持有阴性检查结果而因为健康码是红码，无法登机。拿不到绿码的乘客有些是持有B1/B2旅游签证的乘客，有些是绿卡持有者，还有少数几位是持有学生签证。有人出示了国内亲属的死亡证明，有人的家人拿到了绿码，但最后时刻，大使馆依然没有放行。他们只能留在机场，有些人泪流满面，有些人不得不让拿到绿码的家人上飞机，却不知道下次什么时候才有机会团聚。

大使馆于1月10日刊发了名为《关于"非必要、非紧急、不旅行"这件事，我们要对您说更多心里话》的文章进行回应，其中提到，中国与英国的定期客运航线航班已全部暂停，如果美国输入病例数不能得到控制，从美国回家的路途有可能会更加漫长。而因为大使馆文章里暗示中美之间的航班可能更少，所以这两周来，反而有更多的人要买票回国，票价也一度被炒得很贵。因为有些人可以顺利登机，所以也有不少人抱着赌一把的心态。

"大使馆说给我们提供'云端春晚'文艺晚会，但是谁想一个人在海外看着电脑屏幕过春节呢。如果我能陪在我妈妈病床前，握着她的手，给她做顿年夜饭，你让我花十万块我也愿意，"李小姐有些哽咽地说，她已经有三年零三个月没有回国了。

听了李小姐的倾诉，我特意去看了下所谓的"云端春晚"，中国驻旧金山领事馆的云端春晚于2月11日大年三十在YouTube上线，一天之后，只获得了两百多次观看。而节目除了官员和工作人员致辞以外，就是许多人献唱爱国歌曲，让人毫无观看的欲望，也显然不能慰藉李小姐这样的在美华人的思乡之苦。反而是刚刚兴起的Clubhouse程序中，聚集了很多在美国而不能回国的中国人，他们开了房间吐槽中央电视台的春节联欢晚会，也讲起了各自故乡的过年习俗。也有人们在推特上发起来晒年夜饭的接龙活动。以期在虚拟世界里找到有相似遭遇的人，彼此慰藉。

再加上，春节期间，美国中西部和东北部遇上百年未遇的寒潮，大部分地区温度骤降，户外北风肆虐，雨雪交加，连得克萨斯州这样的美国南部州都面临零下十几度甚至二十度的低温，有些华人社区组织的无接触交换新年礼物等活动都被迫取消，让这个农历新年更加显得年味缺缺。

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