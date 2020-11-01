记者手记：最好和最坏的美国

（德国之声中文网）晚上八点多，珍妮弗在我们住的社区的Facebook群组里发了一条消息：谁有万圣节"trick or treat"剩下的糖果和点心，她准备收集起来，11月3号大选日那天，去发给排长队投票的人。

群组里的大家纷纷响应，除了糖果以外，还准备了可以果腹的面包，一份份地放在纸袋里，不光送给投票者，还要送给从清晨就开始工作的票站工作人员。大家把吃食放在门口，珍妮弗挨家挨户收集起来。

选情最激烈的这几个星期，可以看到人性最好也是最坏的一面。

奥斯汀的早期投票从10月12日开始，票站附近的许多酒吧和餐厅，都准备了免费的啤酒，曲奇，披萨等，送给投票的人，鼓励他们为国家的未来做出自己的贡献。有些年长的投票人前来，所有人会一起欢呼鼓掌，已经排了很长时间的选民会主动让出位置，让这些老人在前排先行投票。周围的商家和志愿者也主动送上水和饮料。

我的朋友赵亮则把65岁以上老年人申请邮寄投票的细则用中文和英文写出来，到老年人聚集的社区去分发，还留了他的电话，说可以打电话咨询他，没有交通工具，也可以找他载着去投票站。赵亮说，像他这样帮助老年人投票的志愿者有许多许多。有些老人视力和听力下降，他们就不厌其烦一遍一遍把选票上的选项念给他们听。有些老人执意去现场投票感受气氛，他们就借来轮椅，推着老人去。

因为这几天美国疫情大幅度上升，德州更是一日就新增六七千确诊新冠病人，所以也有许多个义工团体，免费为想要去投票又负担不起防疫用品的人提供口罩和洗手液，不需要提供身份证明就可以免费领取。

躲不开的政治

但是，持有不同政见的人之间互相辱骂，甚至起了肢体冲突的时间也不少。德州大学奥斯汀分校的同学大多数都是民主党支持者，当我进入学生群组进行采访的时候，有一位支持特朗普的中国留学生在私下向我抱怨说，自从他在Facebook上公开转发支持特朗普的文章之后，和他一起学习小组的其他同学对他的态度明显冷淡了起来，有几位平时相处还算愉快的朋友甚至删除了他的好友。一次小组作业的内容需要大家各自在网上搜集信息，同组的同学耻笑他是"只会看Fox News的假新闻的人"，说不放心他去查找资料，因为他"没有明辨是非的能力"。

我所居住的街区，上个星期有人进行了许多和BLM运动相关的涂鸦，在人行道上喷涂了运动的标语和对警察不满的言论。一位六十几岁的老年夫妇就非常不满地说他们并没有在这一次事件中站队，支持其中任何一方。他们也不希望一开门就看到非常政治化的标语。丈夫肯特愤怒地说："我有不参与这些运动的权利吧？我们邻居之间经常谈论的是园艺、烘焙、旅游这些话题，不想把政治掺杂进来，这样会破坏这个社区和谐的关系！"

彼此受伤

这些冲突中，最激烈的当属10月30日。据新闻报道说，拜登竞选团队的巴士沿着德州I-35高速公路从圣安东尼奥前往奥斯汀。在行驶的过程中，一群插有特朗普旗帜的卡车包围了这辆拜登竞选巴士，还试图通过违法变道等做法让这辆巴士和跟在巴士后面的几辆轿车驶离高速公路、视频中可以看到，一辆卡车非常危险地进行变道，撞到了一辆跟在巴士后行驶的白色SUV。事发后不久，当地的执法部门到来，护送巴士下了高速公路，确保工作人员能够安全离开巴士。

新闻报道说，当巴士下了高速公路之后，有一群持有武器的特朗普支持者聚集在那里。拜登的竞选团队表示，出于安全的考虑，周五在奥斯汀进行的民主党活动被迫取消。FBI和德州本地政府机构已经介入调查此次事件。

事情发生之后，本地特朗普的支持者欢呼叫好，而拜登的支持者则对这样可能造成危险的行为非常不满。从Facebook到推特再到Tik Tok，都能看到奥斯汀本地的拜登支持者和特朗普支持者互相争执，但这样的争吵并不能说服任何人，也不会达成共识，只会让双方之间的隔阂越来越大。

我的朋友亚伦是本地的警察，同僚中不少是支持特朗普的。而他自己是拜登的支持者，周围的朋友也大多支持拜登。他自称，过去的几个月里，自己像是被撕裂。许多原本可以和谐相处的朋友因为分享的一篇文章，或者一句话就分道扬镳，删除拉黑，而政治立场相同的人则抱团取暖，关系越来越亲密。

艾伦说："这是我经历的第七次大选，之前几次，立场不同的人好像还是可以做朋友，只有这一次，双方的分歧特别大。所以，我很害怕大选之后，无论结果如何，我们的国家都回不到从前了。"



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