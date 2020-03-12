 记者手记：“新冠检测，凭什么呀？” | 文化经纬 | DW | 13.03.2020

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文化经纬

记者手记：“新冠检测，凭什么呀？”

德国之声记者Sabine Kinkartz的个人经历，虽然并非严格意义上的调查新闻，但也能反映出德国医疗体制应对新冠疫情的真实情况。

Deutschland Erste Todesfälle nach Infektionen mit Coronavirus | Symbolbild Test (Imago-Images/photothek/T. Trutschel)

（德国之声中文网）至少在德国之声危机管控部门看来，我现在已经被纳入了新冠病毒疑似接触人群。因此，我被要求在家办公。昨天下午，我陪一位女友去过医院，而当时去医院原本和新冠病毒完全没有关系。

急诊室人并不多，医生和部分护士带着口罩。女友被收治住院，我一直把她送进病房。病房里当时已经有一名患者，只见她不断地咳嗽和流鼻涕。她说，她是周一开始住院的。出于记者的敏感，我立即到走廊里追上送我们来病房的男护士，问他这位患者是否接受过新冠病毒检测。他一脸茫然地问道："为什么呀？"我也以难以置信的口气说："可是她在不停的咳嗽和流鼻涕啊。"。"您知道吗，现在是流感季节，这些症状太正常不过了。" 护士一边回答，一边走开了。

Kommentarfoto Sabine Kinkartz Hauptstadtstudio NEU (DW/S. Eichberg)

本文作者、德国之声记者Sabine Kinkartz

高负荷运行的化验室

我回家替女友取了些东西，返回医院时，这位护士也刚好来到病房，告知晚饭好了。她通知我的女友可以去厨房旁的一个房间里用餐，自选晚餐包括面包、奶油和新鲜蔬菜等等。而她的室友则由护士把晚餐送到床头。两人都没有戴口罩。

我问护士，可否给我女友换一个病房。他很遗憾地说："没有病房了，这里已经满员了。" 他说，按规定他无权透露那位患者的情况，但为了让我别担心，他宁可破例一次："这位患者没有去过疫情地区，也没接触过疑似人群。"

需要隔离吗？

今早我刚刚到办公室，就收到了女友的短信："我现在坐在床头，已被要求戴上口罩，并不准离开病房。"女友告诉我，医院还是给她的室友做了新冠病毒检测。我马上问她，那你的室友呢? 她回复到："还在我的病房里。"她说，检测结果要到明天才能出来。

我立即给住院处打电话，接听电话的护士说大夫稍后会电话联系我。十五分钟后，我没等到大夫的回电，却等来了女友的短信："隔离措施又取消了。我被告知可以摘掉口罩自由行动了。现在我去做体能训练。"此时此刻，我已经非常茫然了。

检测能力有限

两个小时后，住院部的医生给我来电话。他说，按照罗伯特科赫研究所的标准，这位患者并不属疑似病例，因此，我的女友、我本人以及住院部的医护人员，都不算是接触人群。罗伯特科赫研究所建议，只有症状明显，并有同确诊病例接触史或曾前往疫情地区的患者，才应当去做COVID-19病毒检测。因为即便是在德国，试剂和化验能力也非常有限。这位医生说，明天那位患者的检测结果出来后，才能确定我们是否属于危险人群，进而决定我们是否也需要进行检测。

德国之声出于安全考虑，已将我纳入易感人群，并要求我回家办公。我觉得雇主的决定合情合理，当然居家隔离是否有效则另当别论。推特上的很多评论也显示，我在医院的经历绝非个别现象。

Deutschland Coronavirus (picture-alliance/Pressebildagentur Ulmer)

我的一位朋友是护士，她在柏林几家医院工作的经历也大同小异。她说，即便很多患者已经有明显的呼吸道感染症状，但多数情况下，都不会对他们进行新冠病毒检测。

恐慌情绪与疏忽大意

昨天，柏林卫生局12位主管医师在一次联合会议上发出警告。他们要求鉴于当前疫情，应大规模减少社会生活：关闭酒吧夜店，取消大型群体活动。卫生局医师拉尔舍德（Patrick Larscheid）对柏林电台表示："如果不采取相应措施，局势将很快失控。"

拉尔舍德说："我们很清楚，我们必须要终止一切社会联络，才有机会将疫情控制在最低范围。而仅仅取消千人以上的群体活动是远远不够的。""聚集的人数多少并不重要。柏林已经发生了数起俱乐部内的感染事件。"他表示，"俱乐部里人数并不多，但大家接触的亲密度很高。相比之下，这要比人数很多的大规模集会更为危险。如果我们不从小处开始着手，那么德国很快就会出现像意大利一样的景象。"

老妈不听劝

从办公室回家的路上，我打电话给82岁的老母亲，再次劝她尽可能少出门。她的回答也还是一如既往："我真不觉得情况有那么危险，我也绝不会整天待在家里。我一天至少洗十次手，又不会和别人拥抱亲吻，更会保持一定距离，我为什么要担心呢！"

于是，我只好尝试恐吓手段了："如果你感染住院，我们都没法去探视你，即便你要死了，我们都不能去。"她回答到："孩子，这点事你肯定承受得了。"前不久，我曾在推特上看到有人发贴求助，在防范新冠疫情的问题上，他家里的老人完全不肯配合。于是无奈之下，他上网求助，希望找到一些有共同经历的人抱团取暖，大家互相鼓励。我想，我应当加入这个团队。

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