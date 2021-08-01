记者手记：我的东京 2020——奖牌的两面

“你在东京到底要做什么？”——好问题。前往东京之前，我也这么自问过。对本届奥运的准备过程充满不确定性。对像我这样的去日本的记者也没什么不同。我们能在那里随意行动吗？能和人交谈吗？我们到底能不能现场观赛？

我要去吗？

可是，等等！首先，我们得在一系列东京 2020 奥运的系统和应用程序之间找到头绪。其中大约一半看上去确实能用。不过，动身前数星期，对因可能在问答卷的某个小窗口上未打钩而在机场遭拒入境的担心却油然而生。

“你到底要在东京做什么？”当大夫在给我接种 COVID-19（2019冠状病毒病）疫苗的那一刻问我时，我竟不知如何作答。我脑子里一片乱麻：如果日本民众都不能现场观赛，我还应该去东京吗？这届奥运到底是否应该举行？

先报告一项统计数字吧：多数障碍都克服了——有些相对容易，有些相对困难些，包括我用了的那些总量令人难以置信的香身喷雾。我不得不说，对最后一个问题，直到闭幕式那天，我仍未找到一个明确的答案。

2019冠状病毒病所扮演的角色

奥运期间，东京染疫数量激增，创下新纪录。另一方面，与赛事有关人员中，染疫病例相对较少，而且，东京的新增染疫数量是在我们中的大多数抵达前显著趋高的。它说明，这更多地是与 Delta变异毒株而非外国人涌入有关。

但是，观众被排除在外，确实使奥运精神蒙灰。东京湾畔，空荡的粉丝公园仍在，情景凄凉。它代表了本有门票的数十万当地人的失望，也代表了来自世界各地的数百万观众的失望。

痛苦与喜悦

一生都在为这一刻苦练、因检测呈阳而被无情隔离的那些运动员呢？其他运动员能实现其梦想，有些人把握住最后一次机会获得奥运荣耀。谁若看到美国游泳女将德雷斯尔 （Caeleb Dressel）、英国 BMX 自行车手施里弗（Bethany Shriever） 或乌干达障碍赛女选手切穆泰 （Peruth Chemutai ）脸上同时呈现的兴奋和身体剧疼感，谁的观点可能就会改变。数千小时的辛劳刚得以补偿。

直到今天，日本人自己也在是否应举办本届奥运问题上存在分歧。开幕式上，我听到栏杆外有示威者的呼声，抗议对他们如此不尊重的组织者。我在去奥林匹克体育场馆路上见到过抗议活动，看到横幅上写着：“停止奥运！拯救生命，而非奥运！”抗议者们明确要求国际奥委会主席巴赫离开日本。

怒火尚存。不过，我也看到有人在距抗议团体不到 50 米的地方排队与奥运五环标志合影。我看到人们簇拥桥上，以便能更好地看看 BMX 赛事；城里，随处可见身着日本队衣的粉丝。

奥运会开幕前不久，我曾和两位导游交谈过。他们几乎一字不差这样回答我：“因为大流行瘟疫，奥运会本该取消。但既然已经举办啦，我可能会观看某些赛事。” 矛盾？甚或虚伪？

赌徒逻辑

本文作者 Oliver Moody

很清楚：这些方面都未引起足够重视。国际奥委会态度傲慢，声称要把世界团结在一起，为运动员们带来伟大时刻。但事实是，举办东京奥运会首先是为钱。国际奥委会的大部分收入来自与夏季和冬季运动会相关的转播及赞助协议。这就是为什么我们都在这里的原因。

另一方面，如果取消，日本政府则将面对数十亿打了水漂的投资和未付账单。于是，它遵从了赌徒逻辑：有时，你会走运。某种程度上，这一逻辑奏了效。毫无疑问，东道国此次在奖牌榜上的破纪录表现有助于使国民将注意力放在了积极的一面。

然而，运动员和官员在观念上的差距正在扩大。国际奥委会对白俄罗斯短跑运动员季马诺夫斯卡娅（Kristina Timanovskaya）拒绝参加 4 x 400 米接力一案的反应迟钝、犹豫不决就说明了这一点。在阻止了不顾自己的意愿被遣送回国之后，她几乎是逃离东京。

问题接踵而至。怎么处理六个月后就要开场的北京冬奥？鉴于中国政府迫害维吾尔族人，已有“种族灭绝奥运”的说法。东京几乎可以了松一口气了。然而，今后数月，国际奥委会肯定会受到更严格关注。

我们刚刚见证了年轻运动员们让人惊叹的表现。他（她）们非常有天赋，真实且有趣。他（她）们表现出的依然是同情心、团结和对生活的热爱。而以竞争为指向的赛事却常忽略这些要素。

媒体台上，大家摆拍、沐浴在自己的成功之中，巴赫主席坐在最下面。这位男士对外几乎只是照本宣科，但在内部却要求他的国际奥委会成员们绝对忠诚。这位男士目前正率领奥林匹克运动寻求更多利润、更少人道。这正是奥运奖牌的两面。

德国奥运金牌得主的“副业” Florian Wellbrock, 房产经纪人 23岁的男子马拉松10公里开放水域游泳金牌得主，在本届奥运会上还斩获了一枚1500米自由泳铜牌。除了游泳训练，他曾经于2016年到2019年间在马格德堡的一家房屋中介机构参加学徒工培训，其日常生活节奏是：早晨训练，随后赶赴学校或者办公室，下午略微提早下班，参加傍晚的训练。2019年学徒期满后，他获得了房产经纪人的资质，继续在这家房屋中介机构任职。在备战奥运会等大赛期间，他的雇主会给他放无薪假。

德国奥运金牌得主的“副业” Malaika Mihambo, 大学生 27岁的女子跳远冠军。2012年高中毕业后，就获得了曼海姆大学的体育奖学金，成为了该校政治学专业的一名本科生，并且在2016年毕业。2019年起，她在哈根远程大学攻读环境科学硕士学位。

德国奥运金牌得主的“副业” Julia Krajewski, 青少年马术教练 马术个人三项赛冠军，也是这一男女混合项目的首位女性奥运金牌得主。严格来说，27岁的她并没有什么“副业”：2012年她完成了驯马师学徒期培训，2015年她获得了德国奥委会在职教练硕士班的毕业证书。她在自己参赛之余，也从2017年起担任德国马术青年队的主教练。

德国奥运金牌得主的“副业” Aline Rotter-Focken, 体育理疗师 30岁的女子自由式摔跤76公斤级冠军将在本届奥运会后退役。她早年间获得了“预防与健康管理”专业的硕士学位，并且曾经以理疗师的身份工作过4年。自2017年起，她一直在德国西南部黑森林地区的一家企业内担任“健康经理”。

德国奥运金牌得主的“副业” Alexander Zverev, 没有副业 24岁的男子网球冠军，是一名职业运动员。他在高中期间就中断了学业，从而能够全神贯注地从事训练与比赛。

德国奥运金牌得主的“副业” Ricarda Funk, 现役军人 29岁的女子皮划艇激流回旋冠军，严格来说她也没有任何“副业”：她在2011年就加入了德国联邦国防军“体育协助队”(Sportfördergruppe der Bundeswehr)，这是一个专门为顶尖运动员提供理想训练环境的组织。此外，她曾经在2012年进入奥格斯堡大学攻读传媒学专业，并且在2017年获得本科学位，耗时比普通学生略长。

德国奥运金牌得主的“副业” Jessica von Bredow-Werndl, 马术训练场经理 盛装舞步个人赛冠军、团体赛冠军。35岁的她全部工作都和马术相关。除了自己参加比赛，她还和她的哥哥共同经营一个马术训练场。

德国奥运金牌得主的“副业” Isabell Werth, 律师 盛装舞步团体赛冠军。52岁的“舞步女王”还获得了本届奥运会的盛装舞步个人赛银牌，金牌得主Jessica von Bredow-Werndl则是她的徒弟。她早年间攻读法学，获得律师资格。2001年至2004年曾供职于德国零售业巨头Karstadt AG。目前她还经营一家以自己名字命名的企业，专门销售马术用品。

德国奥运金牌得主的“副业” Dorothee Schneider (左), 驯马师 盛装舞步团体赛冠军。现年52岁的她，早年间曾经完成过银行柜员学徒培训，后来又接受了驯马师培训。除了参加比赛，她还经营一家从她父母手中继承的驯马场。

德国奥运金牌得主的“副业” 场地自行车女子团体冠军, 现役军人 从左到右：Franziska Brauße, Lisa Klein, Mieke Kröger, Lisa Brennauer。她们四人都是德军“体育协助队”的现役军人。其中28岁的Mieke Kröger正在波恩大学攻读营养学专业，不过她的学期数量已经远远超出普通学生。

德国奥运金牌得主的“副业” 男子500米四人静水皮艇冠军, 现役军人、警察 从左到右: Max Rendschmidt, Ronald Rauhe, Tom Liebscher, Max Lemke。其中，Max Rendschmidt是德国联邦警察体校(Bundespolizeisportschule Kienbaum)的警员。和德军体育协助队一样，这也是一个专门为顶尖运动员提供理想训练环境的机构，运动员并不真正参与日常的警察工作。另外三人则是德军体育协助队的现役军人。



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