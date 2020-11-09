记者手记：失败者和胜利者都要走向未来

（德国之声中文网）从10月13日，早期投票开始，大选就成了奥斯汀人民最关心的话题。11月3日早晨十点多，当我到达奥斯汀市中心附近的几个票站时，工作人员正举着设备让Drive-through的选民不用下车就可以安全快捷地投票。票站门口有许多志愿者，在给投票的人派免费的零食，也在努力地进行着最后一刻的拉票。一位票站的工作人员告诉我，早晨七八点，票站一开门，就有大量的人排队进行投票，许多人都说，自己是很早起床就前来排队的，为的是在工作前投下这至关重要的一票。

之后的几天里，选情不可为不跌宕起伏。虽然特朗普早期形势占优，但是邮寄选票最终让拜登在扭转了劣势。我的一些对政治并不热衷的朋友一反常态请了假，在家里二十四小时看电视直播，如果累了就在沙发上睡一会儿，醒来继续看。朋友圈里，预测选票，计算胜率的帖子层出不穷，即使是政治冷感的人，也能对乔治亚洲、亚利桑那州的几个关键郡县如数家珍。

11月7日，奥斯汀时间早晨十点多，CNN为首的各家媒体宣布拜登赢得了宾夕法尼亚州，继而赢得了此次总统大选，即将成为美利坚合众国的第四十六任总统。

下午两点，当我到达奥斯汀市中心时，那里已经挤满了载歌载舞的人。因为得克萨斯州的疫情一直非常严重，从三月份开始，市中心的酒吧除了在五月份短暂地开了一小段时间以外，就一直处于关闭的状态。有几次开车经过最负盛名的酒吧街--第六街，那里商店的门板都落了灰，如同鬼城。而今天，因为拜登的胜选，人们终于暂时抛开了对疫情的恐惧，自发地聚集到了街上。

拜登的支持者们欢呼庆祝

庆祝的人群的主力是得州大学奥斯汀分校的学生。有几位女学生穿着学校啦啦队的紧身衣和百褶裙，跟着音乐甩动头发，挥舞手臂，年轻又美丽的舞姿吸引了周围人一同翩翩起舞。而市中心靠近I-35号高速公路的地方，在六月份，曾经聚集了大量参加BLM运动的人，现在，那里也聚集了很多黑人和少数族裔，不过，这一次，他们的脸上展露着笑容，手上挥舞的牌子上写着"Biden-Harris"和"Fire Trump".

一位嚎啕大哭的穆斯林是大学的统计学博士。他说自己是中东地区的难民，千辛万苦逃难到英国，在英国读了大学之后，被美国的科技公司雇佣而来到美国，后来发现自己更喜欢学术而回到校园里攻读博士学位。他说，自从特朗普当选，并且连续采取了许多项对穆斯林、对留学生不利的移民政策之后，他就非常恐惧。虽然他目前持有合法的学生签证，但是他知道，特朗普并不是一个按照常理出牌的总统，很有可能，一张心血来潮的总统令一下，他就要失去在美国建立起来的学业、事业、家庭，最终一无所有。

"我今天觉得特别开心，特别轻松，好像一直笼罩在头顶的乌云终于散去了，我终于觉得这个国家是欢迎我呆在这里的了。"

他旁边的林女士是他的博士同学，林女士来自中国香港，七月份时，因为特朗普宣布如果学校都是网课，那学生就需要离境，她一度买好了回香港的机票，但是那时候，香港疫情突然出现反复，她的国泰航空的航班临时取消，她处在一个既留不下来也回不去的局面，还好后来政府取消了相关的命令。

特朗普的粉丝在选战中以各种形式表达支持

"我有很长一段时间都不敢搬家，不敢买新衣服，生怕突然就要被迫离境。我现在终于可以安心修完我剩下两年的学业了。"

当然了，有人欢喜，也有人伤心。不远处的得克萨斯州政府所在地，就有一小群人举着特朗普的牌子。他们是周四周五就组织起来的，从得州的不同城市赶来州政府门口抗议，没想到正好赶上了媒体宣布拜登胜选。

他们也有秩序地放着音乐，喊着口号，派着传单，他们的口号是要彻查选举舞弊。两拨政治立场迥异的人之间距离很近，但是并没有出现冲突，也没有互相谩骂。

特朗普支持者愤怒地喊完口号之后，也开始互相合影留念，许多人看起来非常年轻，表面上看来和支持拜登的人并无两样。

无论如何，这两拨人都会同时存在于这个国家里，他们会成为彼此的同学、同事、邻居。他们会喊着不同的口号，支持不同的政治立场，但是他们也会共存下去，在一个学校读书，在一间餐厅吃饭。

有人觉得这个国家过于分裂，民众之间的隔阂已经无法愈合。我反而觉得这些人其实抛开政治立场的话，会成为彼此的好朋友。当然了，要抛开政治立场说起来简单，却并不容易做到。但是，这两拨人都需要走向未来，统一的，相同的未来。

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