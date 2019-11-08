记者手记：伦敦城中越南人

艾塞克斯“死亡集装箱”惨案发生，一度引发各种猜测和联想。死者来自越南的消息确认之后，因为英国政坛动荡，当地舆论对于此时的关注度有所降低。但对于在伦敦生活的许多越南人而言，事件是否也已经画上句点？
（德国之声中文网）在伦敦的一间美甲店里，塔娜（化名） 对我介绍说：'我来英国已经7年了，不过在这之前我在布达佩斯生活了快10年。"
当我问她是否回越南探亲时，她说她已经没有家人在越南了。"虽然我先生家还有亲人在越南，但我已经不回越南探亲了。"
美甲店位于西伦敦闹市区的主街上，因为美甲技术不错，很多顾客都会专程前来。经营美甲店的老板和雇员都是越南人，雇员年龄分布不均，从20岁上下到40岁都有。恐怕对很多顾客来说，他们从未想过这些美甲师们的身份背景，毕竟, 英国社会各阶层的移民都不少。尤其在伦敦这个多元化的城市里，移民构成了劳动力市场的重要组成部分。
但较为不同的是，伦敦美甲店的行业几乎被越南人垄断。
英国的签证政策和对于外国人就业限制相对严格，比如从2012年开始，Tier-2 工作签证的办理需要达到"高技能"和至少2万8千镑左右的薪水条件后，雇主才能跟政府申请此工作岗位。与此同时，雇有外国雇员的公司需每年须向政府征缴额外的税收。所以很多雇主不愿意雇佣外国雇员。这一政策也间接导致了很多从事餐饮、美甲等低收入行业的人根本无法拿到工作签证，而选择用别的途径留在英国。
事实上，除了美甲行业，近年来越南美食在伦敦兴起，尤其是在东伦敦一带，越南餐馆比比皆是。在享受着移民为这个社会带来好处的同时，鲜少有人关心这些移民的生活。虽然，移民和边境安全问题一直是英国社会关注的议题，但在脱欧的大背景下，英国在政治，经济层面大受动荡，本国人更关心自己的就业和医疗等问题，而住在英国的其他欧洲国家公民则更担心英国会更改政策，让他们无法享受像从前一样自由出行，工作和居住在英国的便利条件。
在英国国内，自从2016年的脱欧选举以来，增加薪资和保证退休金不缩水问题一直是民众的诉求，以高校教师为例，自去年英国高校退休金计划改变退休金政策，导致他们每年拿到的退休金缩水不少。目前58所高校计划集体罢工，预计会影响到超过百万学生。
人民劳动保障福利总体的不断下降，导致社会矛盾突出，罢工不断，从铁路罢工，NHS (英国全民医疗系统)罢工，到高校教师罢工。这个曾经民众普遍享有稳定福利的社会，形态也渐渐在发生转变。
而在遍布英国各地的美发店、餐馆里，许多劳工的处境也因为这些改变而直接或间接地受到影响。以为到英国可以赚到更多钱的移民在抵达之后才慢慢意识到，事实并非他们所想象的那样。
"我在越南的老家，房子都是租给在越南打工的中国人的，现在我很少处理租金的事情了，因为也不常回去，（在这里）处理起来很麻烦的，现在我都交给我爸爸在打理。"同为美甲师的淑梅（化名）用流利的中文跟我介绍起她来英国前的经历: "因为在中国做生意，所以学了一点中文。"
淑梅是一个很开朗健谈的人，她不介意跟顾客聊自己的生活经历。但被问到她是如何看待艾塞克斯集装箱案的时候，她的反应变成了闪烁其词。其他的美甲师也说会看报纸上对此事的报道，对于死者们是越南籍身份感到很心痛，除此以外，就不愿意做更多正面回应。在美甲店稍显安静的氛围下，美甲师们对这样的问题显得尤其抗拒和排斥，不愿意发表自己的意见。
英国人马丁是一位在银行工作的职员。他告诉我，他此前曾在越南生活过，在当地教过英语。他说他看到艾塞克斯集装箱案的时候还在香港旅行。"中国政府指责是我们英国政府的问题，我觉得不太恰当。但当我知道死者的身份是越南人时，我觉得似乎这更可信一些，毕竟中国现在那么强大，谁可能会偷渡来英国？"
"但对于死者的同情，却并没有因为他们国籍的变化而产生改变，我都对此感到特别伤感。" 但他也解释到，因为他有着在亚洲生活和工作的经历，所以能对此次发生的事情产生更强烈的同理心，但他也发现身边很多的同事其实并不太关心这样的新闻。
"大概看过以后就算了吧，毕竟现在新闻都被脱欧和大选主导着，如果你没有去过越南，可能真的不会觉得这件事有多严重' ， 马丁接着说。
这可能代表了很多英国人，尤其是年轻人的普遍心态。在艾塞克斯集装箱案发生后不久，因为脱欧进程问题，英国议会投票通过大选动议，民众的视线很快就转移到了大选的议题上。大家对于案件的关注度也渐渐淡去。留下来的，只是外界对于越南人"偷渡"的刻板印象进一步加深。
"不过我不这么认为."， 来自河内，在英国生活了十二年的左伊（化名）说。毕业于伦敦商学院的她有一间自己的贸易公司。
"我的客户来自世界各地，虽然近来经济不太景气，但基本上我认为伦敦还是充满了商机',左伊认为很多对越南人的偏见其实并不存在，或许艾塞克斯集装箱案只是部分越南人的生活状态反应，但不代表是全部。
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