记者坠亡 汉巴赫森林暂停清场

（德国之声中文网）莱茵集团总裁罗尔夫·马丁·施密茨（Rolf Martin Schmitz)在周四德国电视二台的一个脱口秀节目中表示，临时放弃夷平森林的计划将给该公司带来40亿到50亿欧元损失。他说，拯救这片森林的想法是一个幻想，为了一个幻想、一个标志而导致一人丧生，令他深受震动。

周三，一名来自勒沃库森的27岁的记者从15米高的两个树屋间的木头吊桥上坠落，不幸身亡。检方认为这是一起事故。

汉巴赫森林：警察清除示威者营地 动手了 很长时间里，他们按兵不动，可周四，时间到了。警方开始拆除在汉巴赫森林里那些“树屋”。曾长期在林子里生活的环境保护者们被警察粗暴拉出树屋。大多数示威者表现出和平姿态。清场的理由是，树屋违反防火规定。

汉巴赫森林：警察清除示威者营地 树屋里的生活 6年来，有100至200名年轻人生活在汉巴赫森林剩余地区。由树屋组成的小村庄渐次问世。气候保护者们要以自己的抗议行动阻止砍伐森林。周四，多份反对砍伐森林的紧急诉状送交科隆行政法院。

汉巴赫森林：警察清除示威者营地 即使没有上天的帮助 周三，森林里还曾举行过一次祈祷仪式。在争取气候正义的跨教会朝圣之旅活动框架内，女牧师迈歇尔斯（Martje Mechels）在森林里主持了一次露天祈祷会。朝圣之旅的参加者们将一直走到在联合国气候大会COP24的举办地—波兰的卡托维兹（Katowice）。

汉巴赫森林：警察清除示威者营地 煤炭工业与气候保护叫阵 示威所涉及的是欧洲最大的褐煤矿。该矿所有人—能源康采恩RWE要把汉巴赫森林的最后一片砍伐净尽，以扩大采煤区。迄今，汉巴赫森林的90%已因开采褐煤而被毁。明斯特高等行政法院必须在10月底前做出裁定，将汉巴赫森林砍伐殆尽是否合法。对立双方一目了然：煤炭业针对气候保护人士。

汉巴赫森林：警察清除示威者营地 呼吁放弃砍伐 2018年8月：林中抗议村的最年轻住民还未满周岁。RWE要夷平森林的计划激怒、动员了褐煤的反对者们。气候保护人士、邻近村庄的居民们、环境组织及政治家们要求RWE采取谨慎态度，至少等到年底。那时，一个政府委员会将提交退出煤电计划。

汉巴赫森林：警察清除示威者营地 周日森林导游 到星期天，森林教育学家佐贝尔（Michael Zobel）就会向感兴趣的人们讲解汉巴赫森林。在所剩的林区，生长着树龄超过300年的橡树和榉树；贝希施泰因蝙蝠、中啄木鸟和榛睡鼠等频临灭种的动物以汉巴赫森林为家。很多到访者此前对该森林的意义缺乏认识。

汉巴赫森林：警察清除示威者营地 示威有多激进？ 过去数星期，警方报告说，遭到蒙面人的袭击，并被投掷石块。不过，多数林中居民行为和平，就像图上拿灭火器的这两名年轻环保人士一样。在警方那里，这样的物品也被称为炸弹伪冒物，并被爆破，以防万一。

汉巴赫森林：警察清除示威者营地 等待最终释法 ８月份，德国环保联盟的褐煤问题专家杨森向煤炭委员会介绍了相关形势。RWE此前向明斯特高等行政法院承诺，将静候有关砍伐森林合法性的裁决，在此之前不会开始伐木行动。下一级法院曾裁定砍伐合法。RWE表示，可以等到10月14日。



该事故发生时，警方在汉巴赫森林清除气候保护人士所建树屋的行动已进入第7天。当地警方表示，在此之前，警方在没有使用暴力的情况下解散了两组静坐示威的抗议者。

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死亡事故发生后，北威州政府暂时叫停了清场行动。州内政部长洛伊尔（Herbert Reul)周三晚在杜塞尔多夫表示，"我们现在不能这样继续下去。"

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莱茵集团计划砍伐这片森林，在那里继续开采褐煤。但民众中反对声音强烈。该集团总裁施密茨表示，如果临时停止该项目，损失的不只是褐煤，还必须花高昂的价钱向当地运送大量土石方，以稳定褐煤开采区边缘的地质结构。该公司发言人周五上午又补充说，假设停止该项目，还会造成大量的人员和社会善后费用。

乐然／叶宣（德新社）