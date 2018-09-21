 记者坠亡 汉巴赫森林暂停清场 | 科技环境 | DW | 21.09.2018

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科技环境

记者坠亡 汉巴赫森林暂停清场

尽管汉巴赫森林发生一起死亡事件，德国能源巨头莱茵集团（RWE)仍将坚持计划中夷平该森林的项目。本周三，一名27岁的记者在汉巴赫森林从树屋间的吊桥上坠落身亡。

Deutschland Hambacher Forst (picture-alliance/dpa/O. Berg)

汉巴赫森林的环保人士悼念逝者

（德国之声中文网）莱茵集团总裁罗尔夫·马丁·施密茨（Rolf Martin Schmitz)在周四德国电视二台的一个脱口秀节目中表示，临时放弃夷平森林的计划将给该公司带来40亿到50亿欧元损失。他说，拯救这片森林的想法是一个幻想，为了一个幻想、一个标志而导致一人丧生，令他深受震动。

周三，一名来自勒沃库森的27岁的记者从15米高的两个树屋间的木头吊桥上坠落，不幸身亡。检方认为这是一起事故。

  • Deutschland Räumung Hambacher Forst bei Düren (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    汉巴赫森林：警察清除示威者营地

    动手了

    很长时间里，他们按兵不动，可周四，时间到了。警方开始拆除在汉巴赫森林里那些“树屋”。曾长期在林子里生活的环境保护者们被警察粗暴拉出树屋。大多数示威者表现出和平姿态。清场的理由是，树屋违反防火规定。

  • Deutschland Tagebau Hambach Waldspaziergang (DW/G. Rueter)

    汉巴赫森林：警察清除示威者营地

    树屋里的生活

    6年来，有100至200名年轻人生活在汉巴赫森林剩余地区。由树屋组成的小村庄渐次问世。气候保护者们要以自己的抗议行动阻止砍伐森林。周四，多份反对砍伐森林的紧急诉状送交科隆行政法院。

  • Deutschland Hambacher Forst | Gottesdienst der Aktivisten (DW/G. Rueters)

    汉巴赫森林：警察清除示威者营地

    即使没有上天的帮助

    周三，森林里还曾举行过一次祈祷仪式。在争取气候正义的跨教会朝圣之旅活动框架内，女牧师迈歇尔斯（Martje Mechels）在森林里主持了一次露天祈祷会。朝圣之旅的参加者们将一直走到在联合国气候大会COP24的举办地—波兰的卡托维兹（Katowice）。

  • Tagebau Hambach und Hambacher Forst (Michael Goergens)

    汉巴赫森林：警察清除示威者营地

    煤炭工业与气候保护叫阵

    示威所涉及的是欧洲最大的褐煤矿。该矿所有人—能源康采恩RWE要把汉巴赫森林的最后一片砍伐净尽，以扩大采煤区。迄今，汉巴赫森林的90%已因开采褐煤而被毁。明斯特高等行政法院必须在10月底前做出裁定，将汉巴赫森林砍伐殆尽是否合法。对立双方一目了然：煤炭业针对气候保护人士。

  • Deutschland Tagebau Hambach Protest (DW/G. Rueter)

    汉巴赫森林：警察清除示威者营地

    呼吁放弃砍伐

    2018年8月：林中抗议村的最年轻住民还未满周岁。RWE要夷平森林的计划激怒、动员了褐煤的反对者们。气候保护人士、邻近村庄的居民们、环境组织及政治家们要求RWE采取谨慎态度，至少等到年底。那时，一个政府委员会将提交退出煤电计划。

  • Deutschland Tagebau Hambach Waldspaziergang (DW/G. Rueter)

    汉巴赫森林：警察清除示威者营地

    周日森林导游

    到星期天，森林教育学家佐贝尔（Michael Zobel）就会向感兴趣的人们讲解汉巴赫森林。在所剩的林区，生长着树龄超过300年的橡树和榉树；贝希施泰因蝙蝠、中啄木鸟和榛睡鼠等频临灭种的动物以汉巴赫森林为家。很多到访者此前对该森林的意义缺乏认识。

  • Hambacher Wald am Rand vom RWE Braunkohletagebau: zwei junge Klimaktivistinnen (DW/G. Rueter)

    汉巴赫森林：警察清除示威者营地

    示威有多激进？

    过去数星期，警方报告说，遭到蒙面人的袭击，并被投掷石块。不过，多数林中居民行为和平，就像图上拿灭火器的这两名年轻环保人士一样。在警方那里，这样的物品也被称为炸弹伪冒物，并被爆破，以防万一。

  • Deutschland Tagebau Hambach (DW/G. Rueter)

    汉巴赫森林：警察清除示威者营地

    等待最终释法

    ８月份，德国环保联盟的褐煤问题专家杨森向煤炭委员会介绍了相关形势。RWE此前向明斯特高等行政法院承诺，将静候有关砍伐森林合法性的裁决，在此之前不会开始伐木行动。下一级法院曾裁定砍伐合法。RWE表示，可以等到10月14日。


该事故发生时，警方在汉巴赫森林清除气候保护人士所建树屋的行动已进入第7天。当地警方表示，在此之前，警方在没有使用暴力的情况下解散了两组静坐示威的抗议者。

延展阅读：环保人士做起"钉子户" 再遭警方清场

死亡事故发生后，北威州政府暂时叫停了清场行动。州内政部长洛伊尔（Herbert Reul)周三晚在杜塞尔多夫表示，"我们现在不能这样继续下去。"

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德国警察“动粗” 强行驱逐环保人士

莱茵集团计划砍伐这片森林，在那里继续开采褐煤。但民众中反对声音强烈。该集团总裁施密茨表示，如果临时停止该项目，损失的不只是褐煤，还必须花高昂的价钱向当地运送大量土石方，以稳定褐煤开采区边缘的地质结构。该公司发言人周五上午又补充说，假设停止该项目，还会造成大量的人员和社会善后费用。                                                                                                                                                                                                                                                                                               

乐然／叶宣（德新社）

 

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环保人士做起"钉子户" 再遭警方清场

警方抓捕在汉巴赫森林（Hambach Forest）里据守的环保人士，遭到顽强抵抗，示威者人数约达4000。能源巨头RWE决意砍伐大片树林，扩展褐煤矿。 (17.09.2018)  

汉巴赫森林：警察清除示威者营地

紧挨着欧洲最大露天褐煤矿的汉巴赫森林成了反对煤炭工业毁坏环境的抵抗运动的象征。8月6日，警方森林清场行动开始。 (19.09.2018)  

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