 记者亲历：中菲舰艇在公海追逐对峙 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.11.2023

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记者亲历：中菲舰艇在公海追逐对峙

一艘菲律宾海岸警卫队橡皮艇飞速奔驰，三艘中国快艇在后面紧追不舍。这样的紧张场面周五在南中国海再次上演。美国国务院发言人表示，面对中国的“一再骚扰”，美国与菲律宾“肩并肩站在一起”。

中国海警船拦住了菲律宾海岸警卫船

11月10日，中国海警船拦住了菲律宾海岸警卫船

（德国之声中文网）周五（11月10日），在存在主权争议的南中国海，一艘载有记者的菲律宾海岸警卫队橡皮艇向驻扎在第二托马斯礁（中国称仁爱礁）的一艘二战时期遗留军舰上的菲律宾部队飞驰而去，三艘中国快艇在后面紧追不舍。

在第二托马斯礁附近的公海上，菲律宾海军快艇从这艘名为马德雷山号的摇摇晃晃的登陆舰上驶出，挡住了逼近的中国快艇。

从菲律宾舰艇上可以清楚看到中国海警船

从菲律宾舰艇上可以清楚看到中国海警船

几分钟后，载有法新社和一家当地媒体记者的菲律宾海岸警卫队快艇滑入浅滩水域，漂浮在距离马德雷山号登陆舰约180米的地方。马德雷山号登陆舰上驻扎着少量海军陆战队员，是菲律宾在争夺激烈的南沙群岛的九个前哨站之一。

1999年，菲律宾政府将二战时期美军遗留下来的马德雷山号登陆舰拖往南中国海，故意搁浅“坐滩”在位于其200英里专属经济区内的第二托马斯礁，并派驻海军陆战队队员驻守，使得这里成为菲律宾在与中国等国家存在主权争议的南沙群岛的前哨站。

中国声称拥有几乎整个南中国海的主权，并无视国际仲裁法院的裁决。2016年，菲律宾赢得了一项针对中国的国际仲裁裁决，仲裁庭宣告北京对南中国海大部分地区的主权主张无效。

中国部署钢壳船和快艇在南中国海海域和岛礁附近巡逻，并建造人工岛屿，将其军事化，以加强自己的主权主张。

总统小马科斯上任以后，菲律宾政府越来越强烈地批评中国在该海域的行动，紧张局势不断升级。

为马德雷山号登陆舰驻扎部队提供补给和执行轮值任务经常引发两国之间的外交争吵。

菲律宾政府指责中国船只骚扰和阻拦菲律宾船只为驻军运送食物、水和急需的维修材料。

中国政府则敦促菲律宾撤走马德雷山号登陆舰，并坚称菲律宾船只侵犯了中国的领土主权。

10月22日中国和菲律宾船只在南海海域相撞（图为菲军方提供图片）

10月22日中国和菲律宾船只在南海海域相撞（图为菲军方提供图片）

第二托马斯礁距离菲律宾西部的巴拉望岛约200公里，距离中国最近的主要陆地海南岛超过1000公里。

周五，菲律宾指责中国海岸警卫队在该岛礁附近对菲律宾船只进行“危险骚扰”，包括发射水炮和阻拦船只。

近段时间以来，中菲两国之间已经因主权争议发生了一系列冲突，有关争议引发武装冲突的风险也在与日俱增。

美国表示与菲律宾“肩并肩站在一起”

中国的行动引发了国际社会的关注，加剧了人们对可能发生足以引发军事冲突的事故或误判的担忧。

马尼拉的长期盟友华盛顿周五重申，它与菲律宾的共同防御条约“适用于在南中国海任何地方对菲律宾武装部队、公共船只或飞机（包括其海岸警卫队的船只或飞机）的武装袭击”。

11月10日 菲律宾海岸警卫队成员向中方船只发送警告信号

11月10日 菲律宾海岸警卫队成员向中方船只发送警告信号

美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）在一份声明中说：“面对中华人民共和国在南中国海的一再骚扰，美国与我们的盟友菲律宾肩并肩站在一起。”

周五，当记者们坐在菲律宾橡皮艇上，在阴云密布的天空下观察马德雷山号的破旧状况时，一架美国海上巡逻机在上空盘旋。

菲律宾海岸警卫队发现附近漂浮着5艘中国海警船、28艘“海上民兵”船只和5艘海军船只。

菲律宾方面的人数远远少于中国，只有三艘海岸警卫队船只护送菲律宾武装部队租用的两艘小木船，为部队运送补给物资。

菲律宾海岸警卫队和海军还分别出动三艘硬壳充气艇协助执行任务。该任务已于周五当天完成。

菲律宾海岸警卫队司令海军上将加万（Ronnie Gil Gavan）周六告诉记者，他们将“坚定不移”地执行向前哨基地运送补给物资的任务。

加万说：“菲律宾海岸警卫队将不折不扣地执行总统的明确指令，行使我们对我国海域的合法权利。”

（法新社）

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