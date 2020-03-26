记者不断失踪 中方强硬对怼

（德国之声中文网） 德国电视二台ZDF3月29日报道了曾经为其工作的一位摄像师失联的消息。报道中，德国电视二台使用了之前采访这位摄像师的镜头。画面中的他一身黑色衣服，眼镜下面黑色口罩遮面。年龄看上去大约在２５至３５岁之间。ZDF为采访添加的翻译配音显示，摄影师表示许多武汉人不愿意回答记者提出的问题，尤其是和政府有关的问题。

目前仍然不清楚这位摄像师的下落如何。德国电视二台的一位中方制片告诉德国之声，失联的摄影师不是德国电视二台的正式员工，而是第三方制作公司提供的工作人员。这位摄影师身居武汉，为德国电视二台中国新冠疫情的报道提供了许多视频素材。

被失联：中国当局的经常性手法

让独立报道、评论武汉新冠疫情的人失踪失联，是中国当局严谨控制新馆疫情下舆论导向的经常性手法。迄今为止，已经有包括前地产大亨任志强，律师、公民记者陈秋实和公民记者方斌，前中央电视台主持人李泽华等人在中国新冠疫情爆发期间失联。

有民众在美国白宫的请愿网站上发起了要求美国政府做出表态，解救陈秋实和方斌的网络签名请愿。早在3月9日，也就是陈秋实被中国当局强制隔离的第32天。该请愿就得到了超过10万次签名。达到了让美国国会议正是就此事提出交涉的标准。

截至到4月4日 前往武汉独立报道疫情的律师、公民记者陈秋实已经失联56天

4月2号，美国国会共和党议员班克斯（Jim Banks）要求美国政府敦促中方展开对陈秋实、方斌和李泽华等人下落如何的调查。班克斯表态称："所有这三个人都知道在中国独立报道新冠疫情会给他们个人带来怎样的风险，但他们还是去做了。"这位曾经参与过阿富汗战争的美国政界人士指责中国政府让这些人饱受牢狱之苦，"甚至更糟"。

同一天，路透社记者在中国外交部发言人华春莹召开例行记者会时，提出了与美国国会议员要求国务院敦促中方调查三名披露疫情影响的中国公民记者失踪的有关问题。一般情况下，中方在面对这样的问题时，所通常采用的方法是表示不知情，让提问记者向"有关单位"了解情况。

"别有用心、非常恶毒的指责和攻击"

而4月2日，华春莹破例的用相当长的篇幅，相当强硬的语气回应了路透社记者的相关问题。在没有正面回答的情况下，华春莹表态称："坦白地说，我很疑惑。我不知道美国人民选出的这些国会议员在大疫当前的情况下，为美国人民做了什么？他们总是特别关注其他国家情况，而且常常基于完全错误、扭曲、编造、不实的信息，发出一些别有用心、非常恶毒的指责和攻击"。

在说及三名失踪公民记者时，华春莹表示："我不清楚他们在说什么。美国一些人可能认为早期武汉疫情信息发布方面存在一些问题，对此中方有关部门早已进行了认真彻底调查并公布了结果。中国人民充分信任我们党和政府，有些美国国会议员凭什么基于一些没有任何事实依据的事情来怀疑呢？"表态中，华春莹没有提出"中国人民充分信任我们党和政府"的事实依据为何？也没有正面回应美国国会共和党议员班克斯提出的三位公民记者目前确实处于失联状态的背后原因如何。

从华春莹的回答可以看出，其中的逻辑是指责包括美国在内的西方国家在应对疫情方面做得不好，成绩单比中国还差，因此不具备批评中国人权事务的资格。华春莹明确指出："他们与其有精力关心这些问题，不如多花点时间去敦促政府并为他们自己选区的人民多做一些实实在在的事情，尽最大努力维护美国人民的生命，保护他们的安全。"