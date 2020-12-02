记得007“黄金眼”里的望远镜吗?塌了

（德国之声中文网）这台900吨重的射电望远镜平台塌陷在碗状基座上，美国美国国家科学基金会（NSF）公布了这一消息。

初步发现，所有三个支撑塔的顶部都发生了断裂。碗状基座附近的阿雷西博天文台的科普中心也因钢缆失去张力而严重受损。

美国国家科学基金会的负责人潘贾纳森（Sethuraman Panchanathan）表示："我们对目前的情况感到伤心，但同时也庆幸无人受伤"。他说，就算是已经失去了望远镜，现在的任务是让设施剩余的部分重新运作起来。

原本已经计划拆除

美国国家科学基金会刚刚于11月中旬表示，专家估计望远镜的结构有可能面临灾难性的故障。它的电缆可能不再能够承受为其指定的负载。也不能以安全的方式进行维修，因此做好拆卸望远镜的准备。

位于美国本土以外的波多黎各地区的这个射电望远镜于1963年开始投入使用。几十年来，阿雷西博天文台帮助实现了许多天文学上的发现。 90年代初发现了第一批系外行星，即我们太阳系以外的行星。 1981年，天文台帮助制作了金星表面的第一张地图。

位于贵州省平塘县的射电望远镜已经在2016年投用

直到2016年中国贵州省一个更大的射电望远镜投入使用前，加勒比海地区的这个直径达305米的射电望远镜一直都是世界第一。它也是一个备受欢迎的旅游胜地--特别是在1995年詹姆斯·邦德电影《黄金眼》在这里取景之后。

任琛/李鱼（法新社、德新社）

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