记录台北：闹市区里的老年"街友"

在台湾，无家可归者通常被称为"街友"。不过，大多数无家可归者之所以将街道作为形影不离的"朋友"，虽然原因各不相同，但基本都是出于无奈。

（德国之声中文网）西门町是台北最繁华时尚的街区之一。奢华的店铺和热闹的酒吧之间，一位老人蜷曲在街道的一角，几个废旧纸盒箱上放着他的被褥和日常用品。喧嚣的闹市中，大多数行人似乎都没有注意到这位老人的存在。

简单攀谈之后，老人对记者表示： 他的名字是谢选达，民国三十九年（1950年）生人，现在虚岁已经75岁高龄。他说："我住在这里已经有四五年时间了。" 一位75岁的老人为什么会在街道风餐露宿呢？"我岁数太大了，人家招工都会找年轻人，不会要我的，所以我就变成现在这个样子了。"

在台北，除了政府机构之外，一些民间社团也会为无家可归者提供帮助。过去20多年以来，基督教慈善组织"救世军"就一直在做着这样的工作，救世军台北分部的陈忠良对德国之声表示，台北的无家可归者人数并没有官方的精确统计，大概人数介于600至700人，其中像谢选达这样的老年人居多，家庭变故、子女关系不睦以及年龄过高不被就业市场所接受等，都可能是造成老年人流落街头的原因。

台北西门区的一名“街友“ 图像来源: Ceng Shou Yi/NurPhoto/picture alliance

谢选达表示，他每月可以领到政府发放的5000元救助款，"但5000块完全不够租房和吃饭，我有一子一女，儿子完全不管我，女儿还好，有时会给我一些经济补助。不过，台北的好心人很多，经常会有人塞给我一两千块钱。"

来自救援组织的陈忠良表示，政府提供的救助措施有限，而且近年来，议会批准的救助款项也越来越少。有鉴于此，他说，他对台北"街友"问题在短期内得到改善的前景并不乐观。

说到前景，谢选达老人也很悲观。他说："我已经岁数很大了，活过今天我就很高兴，我不知道我还有没有明天。"

台湾行政院发布的数据显示，截至2024年年初，全台范围内共有登记在册的游民3002人，其中1186人生活在大台北地区，大多数为男性，女性不足两百人。

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