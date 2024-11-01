记录台北：锦州街上的东北水饺

台北中山区吉林街和锦州街交叉口不远处，有一家很不起眼的小吃店，店主夫妇浓重的乡音，一听便知他们来自中国东北。

（德国之声中文网）回忆起当年来台湾的经历，张建军、隋亚环夫妇的直言快语，仍是典型的东北人豪爽做派: "20多年前，那时候不是人人都想着要出国赚钱嘛，所以我们夫妇就想办法来到了台湾。那既然来了，就得想办法生活呀，我们就去打工，什么苦活累活都做过。后来慢慢稳定了下来，四、五年前在吉林街和锦州街分别开了两家餐馆。我们的餐馆虽小，但维持生计基本没有问题，何况又是自己做自己的老板，总比看别人的脸色要好。"

来自东北的面师傅 - 张建军 图像来源: Ying Dai/DW

说起刚来台湾打工的日子，妻子隋亚环笑着说："我在东北老家的时候，在单位上班，从来没做过体力活，但到台湾之后，以前从没干过的活都干了，没吃过的苦也都吃了。" 这对夫妇表示，刚来台湾的时候很不习惯，饮食不同，气温太高。"最重要的是，生活习惯也不一样，在我们家乡，人们晚上七八点钟就睡觉了，街上看不到人，但在这里，晚上七八点是人们夜生活要刚刚开始的时候。总之，对我们这样习惯了早起早睡的人来说，那时候真的很辛苦。"

隋亚环一边包着饺子，一边对记者说："我们做的这些饺子面条，也是我们以前平常在家里常做的饭菜，我从没受过什么专业的厨艺训练，纯粹就是像在自己家做饭做菜而已。"

老板娘隋亚环：我没学过烹饪，只会做家常便饭。 图像来源: Ying Dai/DW

台湾小吃享誉世界，小吃店一家挨着一家，竞争之激烈可想而知，那么这对东北夫妇的水饺和东北菜又是怎样在台北找到立足之地的呢？丈夫张建军说："台湾小吃之所以出名，就是因为台湾人很能够接受外来的饮食，整体环境也好。在台湾，政府管理的到位，只要照章办事，按时交税，就一路绿灯。不像大陆，政府什么都要插手。"

查看谷歌上的顾客留言，说这家店好评如潮并不为过，客人Holly Jiang写道："如果你很饿，这家份量绝对能满足你！如果爱吃麻，这一碗会让你越吃越麻！如果想吃菜，这一碗蔬菜真的多到爆！如果你想运动流汗却没时间，夏天来这里吃就对了！"

旅居德国的台湾人庄祖欣最近在一篇总结回台感受的文章中写道:"一级的川菜、江浙菜、扬州菜、广东菜、北方面食，都逐渐消失。那些在我成长年代，承载丰富的大江南北饮食文化的台湾，都跟着'去中国化'一起被去掉了。" 文章一经发表，立即引发了何为"中国菜"、什么是正宗"台湾味道"的激烈争论，一场原本涉及餐饮文化的讨论，险些演变成了独统之争。

身兼数职的小吃店老板。 图像来源: Ying Dai/DW

说起独统之争和两岸关系，这对来自吉林的夫妇立即摆手说，我们是生意人，不关心政治，"我们关心的就是做好我们的水饺，让客人吃得开心满意。作为60岁的过来人，我想说，各自过好自己的日子就重要，千万不要打仗，打仗只能是老百姓遭殃。"

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。