记录台北：迪化街上的美国大选

美中关系和台海局势是此次美国总统选战中的一项重要议题。台湾上周发布的最新民调显示，美国的选情受到近半数台湾民众的关注。人群熙攘的迪化街上，记者随机请一些路人谈起了他们对美国大选的看法。

（德国之声中文网）在迪化街经营中草药的方先生说，他一直都在关注美国大选的动向，对两位候选人的获胜机会也有明确的看法：“我感觉贺锦丽当选的机会会比较高一点。因为她比较会延续拜登的对台政策，在军售方面保持同台湾的互动。特朗普总是说，他当选后，习近平也会听他的话，这就很难说了。”

那如果特朗普当选，会对台湾有怎样的影响呢？方先生说：“无论发生什么事情，台湾人可能都不会感到紧张。这主要还是要看特朗普当选后，会在多大程度上兑现竞选时的表态。他一直要台湾交保护费等等，这些话听听就好。大陆每天派战机围着台湾绕来绕去，我们台湾人也不会感到紧张。一切顺其自然。”





正在台北旅游的一对香港夫妇对记者表示，他们特别关心美国选情，每天都会通过媒体了解相关信息，但“两位候选人都不是我们所希望的，因为一位是疯子，一位是傻子，如果非要让我选一位，那本着两害相权取其轻的原则，我只好选特朗普了，因为贺锦丽太左。”

正在迪化街闲逛的一对台湾学生情侣对记者说，他们如果有选举权，会把票投给特朗普，因为特朗普“更有个人魅力”。他们认为：“尽管特朗普上台后，也许台湾的独立地位可能会受到影响，但那也无所谓，因为台湾的独立地位现在也没有受到国际的广泛承认。”

从事电子产品国际贸易的郭先生（化名）表示，出于生意的关系，他一直都在密切关注美国的大选，因此，对于两位候选人的对台立场，自然是如数家珍。不过，他也表示：“无论哪一位当选，对台政策相信都会秉持维持现状的立场。贺锦丽基本会延续拜登政府的对台政策，特朗普虽然在竞选过程中，说过要收台湾保护费等等狠话，但他毕竟是商人嘛，不必太过认真。”

迪化街上的一家画廊。 图像来源: Ying Dai/DW

民调怎麽说？

台湾民意基金会10月22日发布的最新民调显示，49.7%不关心这次美国选举结果，43.9%表示关注，而年轻和受教育程度较高群体对美国选情的关注度更高。此外，民进党支持者当中对美国军援的支持率更高达90%。

此次美国总统大选中，两位候选人都曾多次对台湾问题做出表态。贺锦丽基本延续拜登政府的政策，主张维护台海和平和稳定，强调台海现状不应被单方面改变。此外，贺锦丽也曾多次公开对北京的军事挑衅提出批评，强调美国会履行基于《对台关系法》的承诺。

相比之下，特朗普竞选活动中所表现出的对台立场似乎充满更多不确定性，他多次暗示台湾应为美国提供的保护缴纳“保护费”，并批评台湾的高科技产业夺取了美国的就业机会。

特朗普、哈里斯会如何对待中国？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。