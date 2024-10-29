记录台北：居酒屋里的两岸关系

一段时间以来，台海之间的政治氛围日趋紧张，今年双十节后中国再次发动围台军演。台北似乎依旧平静，记者巧遇的普通人对当前的事态发展有何观感呢？

（德国之声中文网）最新的民调显示，随着中国对台军事动作的“常态化”，台湾民众对此已经见怪不怪、习以为常了。10月14日，中国人民解放军“联合利剑-2024B”军演当天，台湾股市甚至得以微涨收盘。而台湾国防安全研究院新近的民调更显示，超过6成民众并不相信对岸会在5年内攻打台湾。

尽管很多民众对频繁的军演已经渐趋无感，但台北中山区的一座酒吧里，酒过三巡的客人们还是谈起了两岸关系。

一位在中国大陆有生意，因此要求匿名的男子对德国之声记者表示：“中国大陆发出这些军事威胁，我完全不能理解。因为台湾这么小，大陆那么大，我们台湾无论如何都不可能对大陆产生任何影响和威胁。因此，我搞不懂大陆为什么要这么频繁地搞大规模军演，是想显示自身的强大和厉害吗？因为大陆比台湾强大，本来就是不争的事实。我不懂，我也很想懂。”

夜幕下的台北小街 图像来源: Ying Dai/DW

邻座的女生向记者表示：“我觉得虽然对岸有一些军演的动作，但对我个人的生活完全不造成任何影响。媒体上有相关的报道，但我很少关心。毕竟作为普通民众，我们改变不了什么，也无法对局势做出预测，何必给自己增添精神压力呢，还是活好当下更为重要吧。总之，对面反正一直在威吓，我们反而感到麻木了，等狼真的来了，放羊娃再想办法也不迟吧。”

李先生（化名）祖上是来自中国广东的客家人，对两岸"统一"的未来，他坚信不疑："两岸同宗，都是中华民族，都是龙的传人。千万不要发生战争，我相信，中国和台湾一定是会统一的，只是还需要时间，台湾的经济离不开中国，随着中国的经济发展，中国也会变得越来越自由，到时候两岸统一将是自然而然的事情。"

经营保险业务的谭先生说，他从不介入党团之争，也不属于任何政党，但相较于马英九执政时期两岸的和睦关系，赖清德任内关系紧张了许多，同大陆的生意也越来越难做。"两岸关系走到今天，大陆有责任，台湾民进党政府也有责任，因为他们修改教科书，搞'刨根'教育，让年轻一代的台湾人同中国渐行渐远。而美国的责任最大，美国就是想让台湾作棋子，充当中美谈判的筹码。"

居酒屋的业主李先生，在中国大陆出生长大，上世纪80年代移居台北。因为有大陆生活的背景，他对两岸关系当然也更加敏感。"现在的中国大陆实在是太咄咄逼人，你说台湾，他说你搞台独，你说中华民国，他也说你搞台独，这样的背景下，还怎么能平等谈判。我是中国人，我认同中国，但不认同中共的主张，我认同中华文化，但不认同马列主义。北京整天拿着刀子逼台湾统一，结果只能适得其反。"

台北街头的小吃摊。 图像来源: Ying Dai/DW

维持现状的支持者仍然最多

相较于居酒屋里的七嘴八舌，上周台湾陆委会发布的最新民调当然更具代表性。台湾大陆委员会10月24日发布的民调显示，近9成民众不认同中国大陆在台湾附近举行军事演习，8成以上民众不认同北京所谓"台湾是中国领土的一部分，中华人民共和国政府是代表包括台湾在内的全中国唯一合法政府"（83.3%）、"台湾前途在于国家统一"（80.9%）等说法。

记者接触到的数名台北民众固然体现了一部分的声音，但在身份认同与统独立场方面，若从广泛数据来看，他们的看法实际上在当前的台湾社会，已是少数。

根据台湾政治大学选举研究中心6月的最新调查，仅有2.4%的受访者把"中国人"当作自己的唯一身份认同，是调查以来的新低纪录；相较之下，有64.3%的受访者认为自己是"台湾人"。

统独方面，33.6%的受访者支持"永远维持现状"，占最大宗；支持"尽快统一"与"偏向统一"的，个别只有1.1%以及5.5%。

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