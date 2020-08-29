议长带队 捷克代表团抵达台湾

(德国之声中文网) 在参议院议长维斯特奇尔(Milos Vystrcil，又译维特齐)的率领下，捷克代表团8月30日抵达了台湾桃园国际机场。台湾外长吴钊燮前往机场迎接。

捷克代表团成员都佩戴着印有双方国旗的口罩。维斯特奇尔在机场对媒体表示，这些口罩是台湾此前捐赠捷克的，此次特意佩戴以示感谢。桃园机场的边检部门表示，初步检疫未发现代表团成员中有可疑症状。按照计划，代表团在台湾期间将接受多次核酸检测。

在从布拉格启程前，维斯特奇尔对媒体表示，此行旨在展现前总统哈维尔(Vaclav Havel)所深信的理念：捍卫民主并不需要获得他人的许可。台湾外交部发言人欧江安8月30日对德新社表示，捷克代表团此行将取得丰硕的成果，在经济、贸易等诸多领域进一步深化双边关系。

捷克参议院掌握的立法权力并不及众议院。但是根据捷克宪法，参议院议长的位阶仅次于总统。维斯特奇尔也因此成为了有史以来访问台湾的最高级别捷克官员。按照行程计划，维斯特奇尔一行将分别与台湾行政院长苏贞昌、立法院长游锡堃、总统蔡英文会晤，并在立法院发表演讲。

中国外交部发言人赵立坚已经在8月27日指责"捷克个别政客出于一己私利，罔顾中方严正交涉，无视捷克主流民意，公然违背捷克官方一贯承诺的、奉行的一个中国政策，执意赴台湾进行所谓访问，蓄意破坏中捷关系政治基础。"他说，中方谴责这种卑劣的行径，敦促捷方恪守一个中国原则，正确、慎重处理涉台有关问题。

捷克在"一个中国"问题上的纠结

东欧社会主义阵营的捷克斯洛伐克在1949年10月中华人民共和国政权刚刚成立时，就立刻与中华民国断交、转向北京。1989年东欧剧变后，原社会主义政权的异议作家哈维尔当选总统，捷克斯洛伐克与北京在台湾问题、西藏问题、人权问题上产生分歧，一度导致双边关系陷于紧张；哈维尔本人也多次公开支持台湾加入联合国。不过，1993年捷克与斯洛伐克"分家"后，依然都维持与北京的外交关系。按照北京方面的要求，凡是与中国建交的国家，都必须以承认"一个中国"原则为前提。

布拉格与北京的双边关系在"亲华总统"泽曼(Miloš Zeman)2013年上任后显著升温。但是，到了2018年，局面出现了重大转折：新任布拉格市长贺瑞卜(Zdenek Hrib)反对"一个中国"原则，并因此解除了布拉格与北京的友好城市关系，转而与台北缔结友城。2019年，时任捷克参议院议长柯佳洛(Jaroslav Kubera)公开表示将在2020年访问台湾。不过，柯佳洛今年1月突发心脏病猝死，随后其遗属更是公开指责捷克总统府与中国驻捷克大使馆恐吓威逼其取消访台，引发轩然大波。维斯特奇尔继任参议院议长后，再次确认将率团访问台湾。

布拉格市长贺瑞卜手持中华民国国旗走出桃园机场

此次由维斯特奇尔领衔的代表团，除了捷克议员，还囊括了企业界、文化界、学术界人士。布拉格市长贺瑞卜也在其中。除了政治性会晤，经济合作是此行的最重要内容。代表团成员将会出席台捷经贸投资论坛以及美国在台协会(AIT)主办的供应链合作论坛，讨论如何促进与理念相近的伙伴加强在全球供应链方面的合作，以及智能物联网和绿色经济等话题。

文山/叶宣/(德新社、法新社等)