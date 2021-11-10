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议会

议会是立法机关的一种型态，由人民中选出一定数量的代表者组成以执行立法权；这些代表者称为议员，可以透过直接选举或间接选举产生、也可能是委任的。

国家层级的议会，又称为国民议会，简称“国会”

191031 -- BEIJING, Oct. 31, 2019 -- Xi Jinping, Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji and Han Zheng attend the fourth plenary session of the 19th Central Committee of the Communist Party of China CPC in Beijing, capital of China. The session was held from Oct. 28 to 31, 2019. CHINA-BEIJING-CPC CENTRAL COMMITTEE-FOURTH PLENARY SESSION CN ShenxHong PUBLICATIONxNOTxINxCHN

四个关键词看中共六中全会 10.11.2021

中共第三份历史决议重要吗？习近平透过这份决议到底想要做什么？「共同富裕」是六中全会后的中国发展主轴？会议和决议会对台湾产生什么重大影响？德国之声专访三位研究中国与两岸的台湾专家剖析这些关键议题。
FILE PHOTO: Pro-Trump protesters storm into the U.S. Capitol during clashes with police, during a rally to contest the certification of the 2020 U.S. presidential election results by the U.S. Congress, in Washington, U.S, January 6, 2021. REUTERS/Shannon Stapleton - RC2P2L93TPZS/File Photo

一美国人在白俄寻政治庇护？明斯克：千真万确 08.11.2021

白俄罗斯官方媒体报称，一名因 1 月份参与暴力冲击美国国会大厦而遭警方通缉的美国公民在白俄罗斯申请给予政治庇护。 
Australian Open Tennis | Peng Shuai

七张图看一周大事 06.11.2021

中国网球名将彭帅微博上公开指控高官性侵，#Me Too运动再起？；欧洲议会首次派官方代表团出访台湾；全球新冠死亡人数破500万大关，德国创下单日新增确诊人数最高纪录... 本周还有哪些大事？
In this photo released by the Taiwan Presidential Office, Taiwan's President Tsai Ing-wen, right presents a gift to Raphael Glucksmann, the chair of the EU's foreign interference committee during a meeting in Taipei, Taiwan on Thursday, Nov. 4, 2021. Glucksmann is leading a group of European Union parliamentarians during the meeting with Taiwan's President Tsai Ing-wen on Thursday as part of the delegation's first official visit to the self-ruled island, which is also claimed by China. (Taiwan Presidential Office via AP)

欧洲议会代表团访台宣示立场 北京强硬回应 05.11.2021

欧洲议会首次向台湾派出的官方代表团在访台最后一天召开记者会，重申保护台湾的意义。此前一天，德国之声记者在美国国务院的记者会上再三追问：美国支持台湾自卫是否包括军事行动？
In this photo released by the Taiwan Presidential Office, Taiwan's President Tsai Ing-wen, center pose for photos next to Raphael Glucksmann, the chair of the EU's foreign interference committee and other EU parlimentarians during a meeting in Taipei, Taiwan on Thursday, Nov. 4, 2021. Glucksmann is leading a group of European Union parliamentarians during the meeting with Taiwan's President Tsai on Thursday as part of the delegation's first official visit to the self-ruled island, which is also claimed by China. (Taiwan Presidential Office via AP)

欧洲议会代表团见蔡英文 北京警告不要发出错误信号 04.11.2021

欧洲议会代表团4日在台北与台湾总统蔡英文会面，双方都表达希望加深合作的期许。北京同日警告欧洲方面“不要发出错误的信号”。
This picture taken and released by Taiwan’s Central News Agency (CNA) on November 3, 2021 shows a European Parliament delegation led by French MEP Raphael Glucksmann (C) welcomed by Taiwan's deputy foreign minister Harry Tseng (R) as they arrive at Taoyuan International Airport on November 3, 2021. (Photo by CNA / AFP) / Taiwan OUT - China OUT - Macau OUT - XGTY / HONG KONG OUT RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / CNA Photo - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

欧洲议会首次派出官方代表团访问台湾 03.11.2021

欧洲议会代表团一行13人今日抵达台湾，开始为期3天的访台行程。这是欧洲议会首次派出官方代表团访台。
20.10.2021 Election campaigne poster bulletins stand in front of a damaged public housing in Minami-Sanriku, Miyagi Prefecture on Oct. 20, 2021. Those are for (L-R) Lower House, Governor of Miyagi, Minami-Sanriku municipal member and town mayor elections taking place simultaniously. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

日本国会大选：自民党守住多数席次 01.11.2021

日本众议院大选结果出炉，执政党自由民主党选举结果比外界预料来得亮丽，独自夺得「绝对安定多数」261席，为新上任的首相岸田文雄打了一剂强心针。
27.10.2021 TOKYO, JAPAN - OCTOBER 27: Japan Prime Minister Fumio Kishida, and Akihisa Nagashima, candidate of the Tokyo 18th district, of ruling Liberal Democratic Party, attend a meeting on a street on October 27, 2021 in Tokyo, Japan, during the official campaign for Japan's Oct. 31 general election. David Mareuil / Anadolu Agency

日本周日国会大选 新首相处境堪忧 31.10.2021

本周日，日本举行众院选举。鉴于防疫措施引起广泛不满，已连续执政半个世纪的自民党有可能会在本次投票中失去议席。

Taiwanese Foreign Minister Joseph Wu speaks at Globsec forum in Bratislava, Slovakia on October 26, 2021 during his visit to Slovakia and the Czech Republic. (Photo by VLADIMIR SIMICEK / AFP)

吴钊燮访问布鲁塞尔 会晤友台欧洲议员 30.10.2021

台湾外交部长吴钊燮周五在布鲁塞尔与友台欧洲议员会面，就台海安全现况与台湾参与联合国等议题交换意见。在台欧关系不断升温之际，欧盟两名主席本周发表联署信支持成员国与台湾深化关系。
President Joe Biden speaks about his domestic agenda from the East Room of the White House in Washington, Thursday, Oct. 28, 2021. (AP Photo/Susan Walsh)

“瘦身”拼过关 拜登大幅削减投资计划 29.10.2021

美国总统拜登可能会两手空空地出席格拉斯哥世界气候大会。近日，他将原计划的气候和社会投资项目几乎砍掉一半。即便如此，这一“大大瘦身”的投资计划能否出炉，也仍不能确定。与此同时，美国第三季度经济增速大幅放缓。
IJMUIDEN - More than a thousand local residents filed a complaint against Tata Steel, saying the steel factory in IJmuiden wants to tackle the nuisance more quickly. The company announces measures to reduce stench, dust and noise nuisance from 2023. Tata Steel is the largest production company and the largest CO2 emitter in the Netherlands. ROBIN UTRECHT netherlands

G20公报草案：呼吁暖化限制1.5度以下 29.10.2021

气候变迁成20国会议关键议题。根据路透社取得的公报草案，各国同意将暖化限制定为1.5度以下，比巴黎协议的2度来得低。但草案也暗示，各国在许多遏止暖化的目标时程上仍须谈判。而中国向联合国提交的最新减排计划，被认为“令人失望”。
Strasbourg, France - February 05, 2020: German-French Parliamentary Assembly / Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung with general Atmosphere and Flags. Flaggen, European Parliament. Europäisches Parlament. Flag, Drapeau, Flagge, Fahne, Fahnen, European Union Symbols | Verwendung weltweit

欧洲议会代表团下周访台 北京批违反"一个中国" 27.10.2021

在台海局势紧张、中欧关系吃紧之际，香港《南华早报》报道，欧洲议会的一个议员代表团下周将访问台湾。领队的议员列在中国对欧盟实体和个人的制裁名单上。
©PHOTOPQR/VOIX DU NORD/Baziz Chibane - Les adoslescents exposent leurs vie intime sur des applications comme Tik Tok.

TikTok：︀未向中国政府提供用户数据 27.10.2021

TikTok高层在美国国会听证会上向议员表示，为保障美国用户的数据，所有用户资料都储存在美国，并备份在新加坡。
L: President Joe Biden speaks during the first formal press conference of his presidency in the East Room of the White House in Washington, D.C. on Thursday, March 25, 2021. (Photo by Oliver Contreras/Pool/ABACAPRESS.COM). M: January 1, 2021, Taipei, Taipei, Taiwan: Taiwan President Tsai Ing-wen delivers a New YearÃ¢â¬â¢s Talk at the Office of The President. Tsai Ing-wen says she is grateful for the supports of international community and she wishes every one a restful, safe new year. (Credit Image: Â© Daniel Ceng Shou-Yi/ZUMA Wire. R: (210210) -- BEIJING, Feb. 10, 2021 (Xinhua) -- Chinese President Xi Jinping, also general secretary of the Communist Party of China (CPC) Central Committee and chairman of the Central Military Commission, addresses a Chinese Lunar New Year reception at the Great Hall of the People in Beijing, capital of China, Feb. 10, 2021. The CPC Central Committee and the State Council held the reception on Wednesday in Beijing. (Xinhua/Pang Xinglei)

客座评论：拜登“护台论”或使台海提前摊牌 26.10.2021

拜登日前接受访问时表示，一旦中国发起攻击，美国会保卫台湾。政论家邓聿文认为，美国”打台湾牌“遏制中国，可能加剧本已复杂而脆弱的台海和美中紧张关系，导致台湾问题提前摊牌。
The opening of the plenary session of the European Parliament in Strasbourg NEWS : ouverture de la session peniere du Parlement europeen - Strasbourg - 07/06/2021 ELYxandrocegarra/panoramic PUBLICATIONxNOTxINxFRAxITAxBEL

欧洲议会高票通过对台决议 呼吁强化伙伴关系 21.10.2021

尽管面对来自中国的压力，欧洲议会仍在周四通过了“欧盟-台湾政治关系与合作”决议，称欧盟应该深化与台湾的伙伴关系，着眼于双边投资协议，并提议给欧盟驻台机构更名。此举很可能会激怒北京。
BRASILIA, BRAZIL - OCTOBER 07: President of Brazil, Jair Bolsonaro, accompanying the Minister of Health of Brazil, Marcelo Queiroga, ceremony for the Modernization of Occupational Health and Safety Regulation, at Planalto Palace in Brasilia, Brazil October 7, 2021. Mateus Bonomi / Anadolu Agency

被指抗疫政策犯错 巴西总统或被控“危害人类罪”  21.10.2021

巴西议会参议院新冠疫情调查委员会建议，因政府应对新冠肺炎疫情政策严重错误，以大规模谋杀、危害人类罪等10项罪名起诉总统博尔索纳罗(Jair Bolsonaro)。博尔索纳罗称该调查是用来损毁他的政治工具。 
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