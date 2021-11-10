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议会是立法机关的一种型态，由人民中选出一定数量的代表者组成以执行立法权；这些代表者称为议员，可以透过直接选举或间接选举产生、也可能是委任的。
国家层级的议会，又称为国民议会，简称“国会”
中共第三份历史决议重要吗？习近平透过这份决议到底想要做什么？「共同富裕」是六中全会后的中国发展主轴？会议和决议会对台湾产生什么重大影响？德国之声专访三位研究中国与两岸的台湾专家剖析这些关键议题。
白俄罗斯官方媒体报称，一名因 1 月份参与暴力冲击美国国会大厦而遭警方通缉的美国公民在白俄罗斯申请给予政治庇护。
中国网球名将彭帅微博上公开指控高官性侵，#Me Too运动再起？；欧洲议会首次派官方代表团出访台湾；全球新冠死亡人数破500万大关，德国创下单日新增确诊人数最高纪录... 本周还有哪些大事？
欧洲议会首次向台湾派出的官方代表团在访台最后一天召开记者会，重申保护台湾的意义。此前一天，德国之声记者在美国国务院的记者会上再三追问：美国支持台湾自卫是否包括军事行动？
欧洲议会代表团4日在台北与台湾总统蔡英文会面，双方都表达希望加深合作的期许。北京同日警告欧洲方面“不要发出错误的信号”。
欧洲议会代表团一行13人今日抵达台湾，开始为期3天的访台行程。这是欧洲议会首次派出官方代表团访台。
日本众议院大选结果出炉，执政党自由民主党选举结果比外界预料来得亮丽，独自夺得「绝对安定多数」261席，为新上任的首相岸田文雄打了一剂强心针。
本周日，日本举行众院选举。鉴于防疫措施引起广泛不满，已连续执政半个世纪的自民党有可能会在本次投票中失去议席。
台湾外交部长吴钊燮周五在布鲁塞尔与友台欧洲议员会面，就台海安全现况与台湾参与联合国等议题交换意见。在台欧关系不断升温之际，欧盟两名主席本周发表联署信支持成员国与台湾深化关系。
美国总统拜登可能会两手空空地出席格拉斯哥世界气候大会。近日，他将原计划的气候和社会投资项目几乎砍掉一半。即便如此，这一“大大瘦身”的投资计划能否出炉，也仍不能确定。与此同时，美国第三季度经济增速大幅放缓。
气候变迁成20国会议关键议题。根据路透社取得的公报草案，各国同意将暖化限制定为1.5度以下，比巴黎协议的2度来得低。但草案也暗示，各国在许多遏止暖化的目标时程上仍须谈判。而中国向联合国提交的最新减排计划，被认为“令人失望”。
在台海局势紧张、中欧关系吃紧之际，香港《南华早报》报道，欧洲议会的一个议员代表团下周将访问台湾。领队的议员列在中国对欧盟实体和个人的制裁名单上。
TikTok高层在美国国会听证会上向议员表示，为保障美国用户的数据，所有用户资料都储存在美国，并备份在新加坡。
拜登日前接受访问时表示，一旦中国发起攻击，美国会保卫台湾。政论家邓聿文认为，美国”打台湾牌“遏制中国，可能加剧本已复杂而脆弱的台海和美中紧张关系，导致台湾问题提前摊牌。
尽管面对来自中国的压力，欧洲议会仍在周四通过了“欧盟-台湾政治关系与合作”决议，称欧盟应该深化与台湾的伙伴关系，着眼于双边投资协议，并提议给欧盟驻台机构更名。此举很可能会激怒北京。
巴西议会参议院新冠疫情调查委员会建议，因政府应对新冠肺炎疫情政策严重错误，以大规模谋杀、危害人类罪等10项罪名起诉总统博尔索纳罗(Jair Bolsonaro)。博尔索纳罗称该调查是用来损毁他的政治工具。
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