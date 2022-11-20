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议会是立法机关的一种型态，由人民中选出一定数量的代表者组成以执行立法权；这些代表者称为议员，可以透过直接选举或间接选举产生、也可能是委任的。
国家层级的议会，又称为国民议会，简称“国会”
新近收购了推特的特斯拉创办人马斯克在推特上宣布，对美国前总统特朗普的推特账号进行解封。去年1月8日，推特以“存在进一步煽动暴力行为的风险”为由永久禁封了特朗普的个人账号。
中共二十大后再次明确要“解决台湾问题”后不久，国际政治组织“对华政策跨国议会联盟”（IPAC）到访台湾，又一次在议会党派的层面上声援台湾。其发出的讯息是：我们不是反华组织，但也会坚决协助捍卫台湾民主。
在以色列不到四年时间里的第五次选举中，内塔尼亚胡领导的保守派利库德党与其可能的极右翼盟友有望获得议会多数席位。
台海局勢不斷升溫之際，曾呼籲各國共同應對北京威脅的「對華政策跨國議會聯盟」8位歐洲跨國議員週二訪台。儘管北京可能不悅，訪團仍堅持訪台，此行目的為何？
美国众议院议长南希·佩洛西的丈夫保罗·佩洛西在家中遭到一名入侵者以锤子攻击而重伤送医。据称，该名攻击者可能是冲着众议院议长而来，目前距离美国中期选举仅剩一周多时间。
德国政界针对中资入股汉堡港的批评声不断。反对党基民盟方面要求联邦议院针对该问题进行表决，希望以此阻止中远集团参与汉堡港的计划。与此同时传出消息，联邦政府正在考量一个妥协方案，降低中方持股比例，从而让中方影响力减少、没有否决权。
7月底，美国国会通过芯片法案，将向该国芯片业注资大约500亿美元，支持美国芯片发展，同时减少对中国的依赖。在俄亥俄州，英特尔正在建设一个巨型芯片工厂。而且有此打算的可不止英特尔一家。
尽管面对国际压力和国内的不满，习近平预计在二十大上连任中共最高领导。他对自身权力和国家实力的自信对于西方意味着什么？德国之声电视连线欧洲议会中国小组主席、绿党议员比蒂科夫（Reinhard Bütikofer），请他谈对此的看法。
10月4日，在斯特拉斯堡的欧洲议会会场发生了这样一幕：伊拉克裔的瑞典女议员阿比尔·阿尔-萨拉尼在演讲中痛斥伊朗当局对民众的暴力镇压，为了声援不久前在警察拘留期间死亡的年轻女子阿米尼，她掏出一把剪刀，剪短了自己的长发。
美国多年来有公共资金资助中国的科研机构，以共和党为主的国会议员呼吁停止这类活动；在英国，有中资参与的大学合作项目纷纷叫停。脱钩正在发生。
在伊朗，持续多日的抗议活动有增无减。该国安全部队已接到指示，要重拳出击。伊朗议会议长表示，目前抗议活动的目的与此前有所不同，是要推翻政府。
德国联邦议院友台小组六人访台团周一在台湾总统府与台湾总统蔡英文举行会见。德国友台小组主席韦尔斯致辞时表示，不能通过军事强力强迫台湾参与其不自愿的合作，德国联邦议院会持“明确的拒绝态度”。台湾学者认为，此次德国议会代表团访台象征意义大于实质作用。
德国联邦议院友台小组已经抵达台湾进行为期5天的访问。台湾外交部政务次长俞大㵢去机场迎接。台湾外交部指出，这是继佩洛西访台，法国国会访团后又一欧洲重要国家访台，以实际行动展现对台湾坚定支持。中国外交部发出声明表达抗议。
美国两名国会议员致信国务卿布林肯，要求国务院澄清有关美国外交官及家属在中国被强制隔离的消息。中国外交部发言人周五回应说，中方一视同仁地对中、外籍来华人员采取科学、有效的防疫政策。
拥有脸书和Instagram的美国公司Meta集团称，近日阻止了一些伪装成美国人的中国帐号，以及一个源于俄罗斯的大型政治宣传行动。
近来，乌克兰和台湾的国会议员开始通过在议会建立友好小组来深化双边交流。然而，乌克兰议员却向媒体透露，中国试图阻碍乌克兰国会成立该小组，并批评中国向俄罗斯购买石油的举动。
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