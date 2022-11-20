她在欧洲议会演讲台上掏出剪刀……

10月4日，在斯特拉斯堡的欧洲议会会场发生了这样一幕：伊拉克裔的瑞典女议员阿比尔·阿尔-萨拉尼在演讲中痛斥伊朗当局对民众的暴力镇压，为了声援不久前在警察拘留期间死亡的年轻女子阿米尼，她掏出一把剪刀，剪短了自己的长发。