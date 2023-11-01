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议会是立法机关的一种型态，由人民中选出一定数量的代表者组成以执行立法权；这些代表者称为议员，可以透过直接选举或间接选举产生、也可能是委任的。
国家层级的议会，又称为国民议会，简称“国会”
香港年底將舉行2019年反修例運動、修改選制後的第一次區議會選舉，但競選活動還未正式開始，已有多人出局——當中不限於民主派，還包括部分建制派。
在12月举行的香港区议会选举中，民主党的候选人已被排除在外。该党在提名期结束后宣布，其候选人均未能获得足够提名。
时评人邓聿文认为，在以色列对哈马斯发动地面战后，真要让中国去约束伊朗不要攻击以色列，美中达成某种交易反而是有可能的。
瑞士联邦议会选举初步结果显示，被指通过关注外国人犯罪进行仇外宣传的右翼民粹政党支持率显著上升。
美国的国会山，再次成为示威者硬闯的目标。不过这次不是前总统特朗普的支持者。而是生活在美国，强烈抵制以色列的一部分犹太人。
美国国会一个跨党派委员会周四发布报告称，美国必须做好准备可能同时面临与俄罗斯和中国发生战争。因此，美国必须扩大其常规军力、加强盟国关系以及推进核武器现代化项目。
这是2019年之后首次有美国国会代表团到访中国：在国会参议院多数派领袖舒默的率领下，总共3名民主党议员、3名共和党参议员当地时间10月7日下午飞抵上海。中美关系近期出现明显缓和迹象，两国元首可能在11月的APEC旧金山峰会期间会晤。
今年初才上任的美國眾議院議長麥卡錫意外遭到罷免下台。麥卡錫數月前曾與台灣總統蔡英文在加州會面、引發中國不滿，因而為兩岸民眾廣知。他這次為何遭共和黨內「逼宮」？
虽然美国国会在最后一刻达成的过渡性预算案并未包含增加对乌军援的款项，但是总统拜登向基辅方面保证，会继续支持乌克兰。随着战争时间不断拉长，共和党阵营反对增加援助的声音也越来越多。
在最后期限前三个多小时，美国国会两党终于就过渡预算案达成妥协，暂时避免了美国政府遭到“关门”。然而，这份预算案仍然不包括援助乌克兰的支出，朝野两党在其他方面的分歧也依然严重。众议长麦卡锡“背叛”共和党同僚的举动也会引发巨大争议。
英國先前逮捕了一名涉嫌替中國從事間諜活動的英國議會研究員，並向中國總理李強提出抗議，但當事人透過律師發表聲明否認這些指控，說自己完全無辜。中國外交部也否認這項指控。
9月5日，德国联邦议院成立“维吾尔”议会小组，成员包括执政联盟社民党、自民党和绿党以及在野的联盟党的11名联邦议员。该小组可能将请求联邦议院就承认中国政府在新疆的行为是种族灭绝进行投票。
本周访问瑞典的美国众议院外交委员会主席麦考尔表示，中俄组成的联盟为自由世界带来很大的挑战。此外他还提到，预计瑞典能在今年10月加入北约。
英国下议院外交事务委员会在周三公布的一份报告中，首次称台湾为“独立的国家”。报告指出，台湾具备国家资格，缺乏的只是更广泛的国际承认。
中美洲議會21日投票決定，由中國取代20多年來擔任常任觀察員的台灣。這顯示中國在拉丁美洲日益增長的經濟影響力，將使台北日益邊緣化。而最新的瓜地馬拉總統大選落幕，又會帶來什麼新的影響？
一项允许人们合法使用和种植大麻的法律草案将提交至德国议会审议。不过，目前有不少反对大麻合法化的声音，不仅来自保守派的反对党，也来自联邦政府内部。
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