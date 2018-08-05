 训练儿童当校园枪手？ 美警方逮捕嫌犯 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.08.2018

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时政风云

训练儿童当校园枪手？ 美警方逮捕嫌犯

美国新墨西哥州警方近日在新墨西哥州的偏远地区找到受虐的11名儿童。他们几乎生活在非人的环境下，被迫接受枪击训练。目前多名嫌疑犯已遭警方逮捕。

USA Elf verwahrloste Kinder in Taos befreit (picture alliance/AP Photo/J. Moya)

孩子们的生活环境相当恶劣

（德国之声中文网）据美媒报导，警方在协助搜寻佐治亚州一名3岁儿童的行动中，意外于新墨西哥州的偏远地区发现这11名受虐的儿童。当地广播公司KOB4报导，警方是通过一份陶斯区法院的文件，于上周五突击搜查了陶斯北部的一处田地，发现11名挨饿的受虐儿童，目前已被安排至寄养家庭。另外，安全部队后续也在那裡找到了一具男孩的尸体，五名嫌犯被捕。

新墨西哥州陶斯区警长霍格雷夫Jerry Hogrefe于《圣菲新墨西哥报》的电访中表示，FBI分析认为嫌犯可能是穆斯林激进分子。被捕者是两名持有武器的男子和三名女子，这三名女子可能是孩子的母亲。受虐儿童年龄介于1至15岁之间。

USA Texas Trauer nach Schießerei an Schule (Reuters/T. Badger)

今年5月，17岁一名高中学生在校园内开火，造成10人被打死。图为民众举行集会哀悼。

五名嫌犯以虐待儿童遭到起诉。 KOB4报导，检方提出寄养家庭的申请，确保孩童从"校园枪击训练"中解救出来。警长霍格雷夫描述着孩子们的生活处境，他说："我们看到的唯一食物是破烂拖车裡的一些土豆和一箱米"。他们一行人共有5个成年人和11个儿童，看起来像是第三世界国家的难民。"不仅没有食物和饮用水，也没有鞋穿和个人卫生观念，基本上就是把肮髒的破布当作衣服来穿" 霍格雷夫说。

 

更多阅读：校园枪击案：德州小镇惊魂未定

被捕的其中一名男子，名叫Siraj Ibn Wahhaj。根据检察官的调查，指出Wahhaj "对11名受虐儿童与公众有重大危害"。据称，安全部队找到的孩童尸体是Wahhaj的儿子，真实身份仍待查证。两名疑犯称他们无罪，并表示对校园枪击训练不知情。

 

陈闵榕 / 苗子（德新社，法新社）

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