训人又道歉：拜登也对记者发脾气？

（德国之声中文网）在周三（6月16日）同普京会晤后举行的记者会上，拜登很不客气地“教训”了CNN的白宫通讯员科林斯（Kaitlan Collins）。

当时记者会几近结束，拜登已转身离开讲台，科林斯又向他提问，问总统为何如此有信心认为普京会改变其做法。拜登听了似乎很不以为然，转回来走向这位女记者，很不耐烦地说：“你刚才都在做什么？我什么时候说了他会改变做法？”

“我说的是，如果世界上其它国家对他们（俄罗斯）做出反应，削弱其在国际上的地位，这是能让他们改变行为的做法。”拜登接着说，“我没有对任何事信心十足，我只是在讲述一个事实。”

科林斯则锲而不舍地追问说，普京不承认参与网络攻击，对侵犯人权轻描淡写，对被监禁的反对派领袖纳瓦尔尼则连名字都没有提，“这又怎么能说明这是一次建设性的会谈呢？”拜登回答说：“如果你不明白这点，那你就是选错了职业。”然后转身就离开了会场。

能问点积极的吗？

拜登的上述反应，在美国媒体中引发了批评。著名主持人斯特芬·科尔伯（Stephen Colbert）在他的脱口秀节目里评论说，拜登显得不自信和自以为是。

拜登也意识到了自己出言不逊。在登上空军一号离开日内瓦之前，他对现场的记者说，自己欠科林斯“一个道歉”。他说，“我在给出最后一个回答的时候，不应该那么自作聪明。”

同时拜登抱怨说，记者们“从来不提”正面积极的问题。“我的感觉是，似乎当一个好记者就是要从负面的角度看待生活。”

科林斯则对总统的反应表现淡定，认为拜登对自己发脾气“完全没有必要”。她说自己不过是在作份内的工作，“向总统提问题并不意味着有正面或负面的取向，这只是了解总统看待某些事物的思维方式的一种途径。”她还表示，拜登没有必要向她道歉，“尽管我很欣赏他这样做”。

或许华盛顿的记者在经历了4年特朗普后，对总统没有好脸色已经习以为常。特朗普曾多次在面对记者的尖锐提问时攻击对方，甚至中断记者会拂袖而去。最著名的一个例子是，2017年他在一次记者会上对CNN记者阿科斯塔（Jim Acosta）说：“我不想回答你的问题，你们是假新闻。”

（CNN、明镜）

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