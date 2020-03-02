 让5000难民前往德国？绿党议案未获通过 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.03.2020

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时政风云

让5000难民前往德国？绿党议案未获通过

希腊难民营出现人道灾难，为此，德国绿党在联邦议会提交一份议案，要求允许5000难民前往德国。不过，该议案未能通过表决；社民党议员也投票反对。

Berlin Plenarsitzung im Bundestag Heiko Maas (Imago Images/C. Spicker)

德国联邦议院3月4日召开辩论会

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（德国之声中文网）由社民党和联盟党（基民盟/基社盟）组成的本届大联合政府议会党团在联邦议院的表决中，投票反对从希腊接收5000难民，尽管在内容上，众多社民党议员对绿党的相关议案持基本赞同态度。在周三（3月4日）晚的辩论发言中，社民党议会党团主席赫格尔（Eva Högl）指出，提案中有"很多正确的东西"，但在目前局面下于事无补，现在所需的是"欧洲解决办法"。

绿党在该议案中要求，德国从希腊难民营接收5000名无大人陪伴的儿童、孕妇、单身女性，或有严重心理创伤者；此外，向希腊当局提供人道及财政支持。

在唱名投票中，仅有117名议员投了赞同票，495名议员投了反对票。

理性联盟

不过，众多社民党议员发表了个人声明，强调自己赞同在"欧洲理性联盟框架内"接收难民。他们指出，只有这样才能全面帮助当事人，而投票赞同绿党的这一议案无助于达到这一目标。

鉴于联盟党和社民党的联合执政协议中规定，两党在议院投票程序中需保持一致，社民党议会党团由此避免了一次可能的联合政府危机。

在联盟党那里，绿党的议案遭遇明显反对。一名基民盟议员警告说，德国若单干，将有悖于争取实现欧洲统一庇护制度的努力。

必须实现"欧洲解决"

与社民党议会党团一样，共有48名联盟党议员发表了个人声明，要求在希腊就地向难民提供人道帮助，并要求有一个从人满为患的希腊难民营中接收幼儿及青少年的欧洲行动，若不能全体一致，至少以"自愿者联盟"的方式实施。基民盟议员们同时强调，绿党的动议走的是一条歧途。

德国选项党和自民党也对绿党的议案持反对立场。自民党一名议员指出，绿党的动议于事无补；选项党一名议员强调，难民若继续涌入，将给住房市场带来负面影响。

凝炼/达扬（德新社）

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