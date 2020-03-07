让病毒带着"中国制造"的标签？

（德国之声中文网）美国总统特朗普周三晚间下达了为期30天的旅行禁令，在此期间，不准外国人从欧洲进入美国。这是自从新冠疫情爆发以来美国防控手段的进一步升级。今年1月底，中国武汉市以及湖北省的新冠疫情恶化之后，白宫曾最早发布禁令，禁止近14天内在中国逗留过的外国人进入美国本土。一个多月来，疫情在欧洲和北美持续蔓延，美国目前确诊感染病毒的人数超过1000，并至少造成了33人死亡。世界卫生组织开始称这场危机为"全球流行病"。

白宫的禁令公布后，NBA宣布因发现一名球员新冠病毒测试呈阳性，周四开始的赛季随之取消；正在紧锣密鼓寻找总统候选人的民主党，决定延期举行预选辩论会。当天，美股开盘后道琼斯指数狂泻近1700点，一周内再次触发熔断机制。美联社在一篇报道中开头便写道，病疫袭来之时，特朗普政府希望美国人民记住，它是带着"中国制造"标签的。

美联社写道，为在防控新冠病毒问题上替自己的政策撑腰，白宫官员不断提醒人们，这个病毒来自中国湖北省武汉市。国务卿蓬佩奥曾多次直接使用"武汉冠状病毒"一词。周三，白宫国家安全顾问奥布莱恩（Robert O'Brien）在保守的传统基金会的一次演讲中似乎走得更远。他说，很不幸，武汉的疫情被瞒报，而不是得到最好的处理。中国国内有很多公开的消息源，称相关医生被禁言，于是病毒这个词汇也就被拦下了，"这可能让国际社会失掉了两个月的时间"。假如专家们有了这两个月的时间，"我想，在中国和目前世界上发生的事情便会得到大规模的控制。"

耿爽: 已经成为全人类面临的共同挑战

耿爽: 美国在甩锅、推责，诋毁中国政府和人民

次日，中国外交部发言人耿爽在例行记者会上针对这个问题说，"世卫组织刚刚将新冠肺炎疫情宣布为全球性流行病，这表明它已经成为全人类面临的共同挑战。我们希望美方的个别官员在这个时候集中精力应对疫情、推进合作，而不是向中国'甩锅'、'推责'，诋毁中国政府和人民的抗疫努力。这种做法既不道德，也不负责任，而且对美国本国的疫情防控工作丝毫没有帮助。"

特朗普总统在对疫情进行表态时，也是使用"中国冠状病毒"的说法。周三晚间的发言中，他的原话是"开始于中国的外国病毒。"

在美国国内，由于新冠病疫愈发得不到控制，人们开始批评白宫政府对真情采取轻描淡写的政策。直到几天前，特朗普总统对疫情的看法跟国家公共卫生官员有很大不同，美联社指出，总统更关心的是疾病会带来怎样的经济衰退。

美国国会有个别议员在公开讲话时使用"武汉病毒"等字眼。周四，美国国会内部亚太裔、西裔、非裔以及美洲土著事务领导人要求使用"武汉病毒"或者"中国冠状病毒"的议员进行道歉，他们指出，美国疾病防控中心（CDC）主任伍尔夫（Mitch Wolfe）博士说过，"给人打上这样标签的做法是公共卫生的敌人"。