“让游客回家去！”- 过度观光令欧洲热门城市居民不堪重负

欧洲众多度假圣地预计今夏将迎来创记录的游客量。但当地居民却深受大众旅游发展的困扰，并走上街头抗议。有解决方案吗？

（德国之声中文网）在欧洲许多备受游客青睐的旅游城市，居民开始抗议大量涌入的游客。威尼斯便是其中之一，当地居民深受旅游业困扰，城市房价租金不断上涨，可用住房不断减少。

威尼斯老城中心还有大约不到4,9万的常住人口，相比之下，每年据估计有超过2000万游客到访威尼斯。

欧洲拥有最多来自世界各地的游客，威尼斯也不并是唯一一个因游客激增而受到困扰的城市。

在巴塞罗那和西班牙其他旅游城市，有关当地居民抗议游客的报道越来越多。在里斯本、布拉格以及阿姆斯特丹，大规模发展旅游业导致游客和当地居民之间的紧张关系不断加剧。

各地居民抗议的原因都大同小异：房租上涨、楼价飙升，以及资源使用权问题。

2024年2024年6月19日，巴塞罗那居民举行示威游行抗议大众旅游。纸牌上写着：“让游客回家去！” 图像来源: Emilio Morenatti/AP/picture alliance

旅游业是经济来源之一

据欧盟估计，旅游业约占经济总产出的10%。约有1230万人受雇于该行业。

“但这些仅仅是抽象数字而已，” 哥本哈根商学院旅游业研究员塞巴斯蒂安·曾克 (Sebastian Zenker) 说道。他指出，如果与此同时房租上涨，楼价超过居民的承受范围，餐馆也只有游客才能吃得起，那么旅游业所得收入并不能给当地居民带来实际好处。对本地人而言，发展旅游业必须给他们带来感受得到的平衡才行 – 即宜居性不受到过度负面影响的同时也能从旅游业中获益。

虽然大量人口受雇于旅游业，“但只有少数人收入不错或者可以以此谋生，”曾克在接受德国之声采访时说道。他表示，工资过低是一个问题。在意大利，没有法定最低工资标准，葡萄牙的最低时薪是4.85欧元，西班牙是6.87欧元。

大行其道的游客税 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

钱都去了哪

那么游客在这些地中海国家花的钱都去哪儿了呢？在荷兰布雷达大学（Breda）研究可持续旅游和交通的保罗·彼得斯（Paul Peeters）表示，资金主要都流向了航空业、大型连锁酒店、国际公司和邮轮业。

在计算旅游业资金流动时，旅客选择的旅行方式至关重要。邮轮游客吃喝都在船上，通过大型旅行社订购出行的旅客，其机票、酒店以及餐饮等服务通常以打包方式出售，这类游客往往在当地的消费也较少。

但与此同时，游客的到来却带来了空气污染和水资源消耗——这些都要当地居民来承担。这种不平衡感进一步加剧了当地居民和游客之间的紧张关系。

旅游业的相关方都明白他们需要游客，问题在于如何发展旅游业以及发展什么样的旅游业。哥本哈根旅游业研究员曾克说道。

邮轮带来了空气污染，而当地经济从旅游业中却获益甚微 图像来源: Jordi Boixareu/ZUMA Wire/picture alliance

限制性营销，规则和禁令

首批政策已到位。比如，阿姆斯特丹不再允许新建酒店。此外，该市还试图通过有针对性的限制性营销措施，对以毒品和派对为主题的旅游进行控制。

“限制性营销”（De-Marketing）指的是旨在减少特定目标群体对某种产品的需求的广告策略——比如此处的产品就是阿姆斯特丹市。

在里斯本和马略卡岛帕尔马，住房市场早已与居民的需求以及经济现实脱节。应对措施：不再向爱彼迎（Airbnb）等在线短租平台发放新的租赁许可证。马略卡岛则为旅游性房屋租赁设定了限时措施。

巴塞罗那则采取了更为激进的举措：该市10,000个面向游客出租的度假公寓许可证将在2028年到期。此举旨在减少住房市场的压力。在过去十年里，巴塞罗那的租金上涨了60%以上。

此外还将对邮轮活动范围进一步设限或者增收更多费用。自2021年起，威尼斯不再允许大型邮轮驶入其位于历史中心区的水域。阿姆斯特丹计划在2026年采取类似措施。此举不仅可以减少游客量，还能减少空气污染。

游客也有好坏之分？

与阿姆斯特丹类似，马略卡也希望摆脱派对城市的形象。他们希望能从总体上减少游客数量，并更愿意接待那些有消费能力的游客。这在行业术语中被称为“高质量旅游”。但这是解决问题的方案吗？

“并不是，”地理学教授兼活动家马西亚·布拉斯克-萨隆（Macià Blázquez-Salom）说道。他同时也是是马略卡岛的居民。他认为，过度强调“豪华游”只会加剧不平等。

“‘派对游’和‘海滩度假游’往往只限于特定的区域，其规模和标准化的运作方式与工厂生产线类似， ”布拉斯克-萨隆对德国之声表示。其直接影响往往只限于城市的一小部分地区。

相比之下，拥有高消费力的游客通常有着更高的需求，会消耗更多水资源，并倾向于进行更多短途旅行，并且通常有财力购置房产。 “这将进一步推动中产阶层化（Gentrifizierung），随之而来的是房地产投机的可能性，”布拉斯克·萨隆解释道。 “这类游客将对所有居民的生活产生直接影响。”

2024年5月，数千人在马略卡岛帕尔马举行游行示威，反对大众旅游 图像来源: Clara Margais/dpa/picture alliance

让旅游业可持续发展

旅游业目前仍在很大程度上简单以纯数据增长为导向，并欣喜于每年不断增长的游客数量。但对于像巴萨罗纳、威尼斯以及马略卡等地的居民而言，游客量进一步增长不再是能被接受的一个选项。有什么解决办法吗？

皮特斯表示，将游客量控制在城市和社区可以承受的范围内或为一种方法。

他认为，在制定旅游业发展策略和管理措施时，应着重考虑生态环境和社会因素。为让旅游业可持续发展，必须与航空公司、港口以及机场运营商达成协议，因后者往往以产能过剩 – 即以不断扩大增长为导向。

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