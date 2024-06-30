“让欧洲再次伟大”:匈牙利接任欧盟轮值主席国

匈牙利于7月1日接任欧盟轮值主席国，这可能对乌克兰入盟以及气候政策产生影响。作为欧盟最大的“唱反调者”，匈牙利将在接下来的六个月主导多项议事进程，这对欧盟而言意味着什么？

（德国之声中文网）匈牙利于上周公布了其接任欧盟轮值主席国的官方口号 – “让欧洲再次伟大”，这一带有特朗普风格的口号不算令人意外，但仍在布鲁塞尔引起了不少关注。

匈牙利极端民族主义者、民粹主义总理欧尔班（Viktor Orban）是美国前总统特朗普的亲密盟友，也是欧盟内最直言不讳的疑欧派领导人。

在过去十年里，欧尔班政府在国内民主倒退、移民以及对乌克兰军事支持等诸多问题上与欧盟官员和其他成员国产生了分歧和对抗。

布达佩斯多次在关键投票中动用否决权，阻挠对其他成员国已达成共识的政策进行推进。由于匈牙利在民主和法治方面存在违规行为，数十亿欧盟资金曾被扣留，直到匈牙利进行改革后，欧盟对部分资金解除扣留进行拨付。就在上周，匈牙利因违反欧盟难民庇护法被判缴纳2亿欧元罚金（约合2.16亿美元）。

匈牙利能否胜任？

欧盟理事会主席国的职位由27个成员国轮流担任，任期为六个月。鉴于轮值主席国的角色是在各成员国之间充当“诚实的中间人”，应超越国家利益，且轮值主席国需负责推动欧盟的立法议程，欧洲议会质疑布达佩斯是否能胜任这一任务。

去年六月，欧盟多数议员通过了一项决议草案， “鉴于匈牙利不遵守欧盟法律，质疑其如何能够在2024年可靠地履行欧盟轮值主席国的工作”。但这一不具约束力的反对意见并未得到进一步推进。

今年7月1日，匈牙利接替比利时，担任欧盟轮值主席国并开始主持部长级会议和峰会。今年年底前，匈牙利还将代表其他成员国与欧洲议会以及欧盟执行机构-欧盟委员会进行谈判。

具特朗普风格的“诚实中间人”

上周在布达佩斯举行的新闻发布会上，匈牙利欧盟事务部长博卡（Janos Boka）誓言匈牙利将富有成效地开展工作。“作为轮值主席国，我们将以‘诚实中间人’的角色，忠实地与所有成员国和机构合作，”博卡说道。

博卡表示，匈牙利将在任期内努力提高欧盟的经济竞争力，加强防务政策，推动“连贯一致且以绩效为基础的扩展政策”，并通过与非欧盟国家合作，以更严格的边境管控和更高效的遣返行动遏制非法移民。

此外，布达佩斯还将致力于重塑旨在缩小贫富地区差距的“凝聚力基金”（Cohesion Fund），推动“以农民为导向的欧盟农业政策”，同时顾及反对欧盟气候措施的抗议，并应对人口老龄化挑战。



接着，博卡公布了匈牙利接任欧盟轮值主席国官方口号：“让欧洲再次伟大” – 显然是参考了特朗普 “让美国再次伟大”的口号。该口号出现在美国各地特朗普支持者的红色棒球帽上。

匈牙利欧盟事务部长博卡在公布匈牙利担任欧盟轮值主席国的口号时面无表情 图像来源: Peter Lakatos EPA

特朗普担任美国总统期间（2017 年至 2021 年），欧盟与美国的关系急转直下。尽管成为首位受到刑事指控并被判有罪的前总统，特朗普仍将在今年11月的大选中再次竞选总统。

博卡在解释匈牙利的口号“让欧洲再次强大”时说道：“实际上，这表明……我们的期望是，团结起来比单打独斗更强大，但当我们在一起时，应该被允许保持自我。”

欧盟“叛逆者”当主席？

巴黎高等商学院（HEC Paris university）欧盟法教授阿尔贝托·阿莱曼诺（Alberto Alemanno）也曾主张剥夺匈牙利的轮值主席国资格。

“我对匈牙利担任欧盟轮值主席国的主要担忧是，这将使这种想法进一步正常化，即一个叛逆的成员国可以无视规则却仍能从中受益。”他在一份书面声明中对德国之声表示。

布达佩斯接任轮值主席国之际，正值布鲁塞尔处于过渡阶段。欧洲议会选举刚于六月举行，新一届欧盟委员会将在年底前完成组建。这意味着在此期间可能不太会有新的立法举措。

乌克兰入盟进展缓慢 “绿色新政”受到压力

乌克兰加入欧盟的初期候选资格可能是会受到影响的领域之一。基辅希望通过启动有关必要改革措施的具体谈判来迅速推进这一进程，欧盟称之为“谈判章节”。

上周二，博卡表示在2025年前该领域不会有重大进展。“根据我的预期，在匈牙利担任轮值主席国期间，不会提出开启新的谈判章节的问题，”他对记者说道。

阿莱曼诺还认为，匈牙利担任轮值主席国可能会影响欧盟的气候政策，尤其是对2030年的目标设定 – 欧盟希望在2050年实现净零排放的总体目标。



阿莱曼诺表示：“匈牙利青民盟（Fidesz）政府经常抨击欧盟的‘绿色新政’（Green Deal）以及气候议程。此次欧洲大选后，政治大环境预计将向右转，在这样的背景下，一个对气候政策持怀疑态度的国家在2024年下半年执掌理事会，可能会对欧盟的立场产生影响。”

在持续数月的农民抗议后，许多右翼政客开始对欧盟气候政策进行猛烈抨击 图像来源: Kenzo Tribouillard/AFP/Getty Images

破坏力有限

尽管如此，欧盟轮值主席国的影响力不应被夸大。绝大多数立法提案来自欧盟委员会，并由成员国和欧洲议会签署通过。

一位不愿透露姓名的西欧外交官对德国之声表示，他们预计未来六个月将相对正常。“欧尔班及其团队非常清楚，如果他们把欧盟的议程搞成一团糟，其他成员国将会介入并接手。”

“他们最多会利用这个平台进行一些煽动挑衅，就像他们提出的口号那样。我们所有人都必须保持自律自控，不要被其影响或激怒。”该消息人士说道。



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