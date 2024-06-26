让数据说话：中国市场对德国汽车制造商有多重要

中欧关税争端深刻波及德国汽车工业：一方面，德国车企在中国本土生产的汽车出口至欧洲将直接受到加征关税的影响。另一方面，若中国采取反制措施，出口至中国的德国汽车制造商将首当其冲遭受打击，尤其是豪华车品牌。

（德国之声中文网）在欧盟与中国的关税争端中，德国汽车制造商有很多利益攸关：对大众、宝马和奔驰而言，中国是最重要的单一市场。如果中国对欧盟加征关税采取报复性措施，上述公司的利润恐受影响。尽管对中国的出口就数量而言相对有限，但通常涉及的都是利润丰厚的高端车型：

大众汽车--中国市场占总销量的35%

大众在外国汽车制造商中持续领跑中国市场。2023年，大众集团在中国总共售出324万辆汽车，同比增长1.6%。其中近310万辆是在中国本土生产。大众与中国合作伙伴在中国拥有多间工厂，主要为当地市场生产。通过合资建厂，大众（VW）能够完全满足中国市场对其产品的需求。

该集团旗下其他品牌的汽车也大量出口到中国：2023年，奥迪向中国客户交付了近73万辆汽车，其中约67万辆是在中国本土生产， 仅8%来自进口。其中主要为大车型，包括加长版A8、大型SUV Q7和Q8、以及跑车RS7。超级跑车制造商兰博基尼以及豪华汽车制造商宾利也向中国出口汽车。

保时捷--中国市场占总销量的25%

在大众集团中，最有可能受到报复性关税影响的是来自斯图加特的跑车制造商保时捷，因为它本身并不在中国生产。2023年，保时捷在中国售出了7.9万辆汽车，较前一年减少了15%，但仍占保时捷总销量的四分之一。大型SUV卡宴（Cayenne）是在中国最受欢迎的进口车型之一。Stifel分析师丹尼尔·施瓦茨（Daniel Schwarz）认为，如果中国对欧洲产的大排量燃油车祭出报复性关税，那么大约70%在中国售出的保时捷汽车可能会受到影响，其营业利润或将下降10%，高于大众集团整体5%的利润下降率。不过，目前尚不清楚客户对加征关税会做出何种反应，比如客户或许会转而选择小排量车型。

梅赛德斯-奔驰--中国市场占总销量的36%

奔驰在中国销售的73.7万辆汽车中，约有五分之一是进口的，总计不到14.8万辆。这些车包括利润丰厚的大型豪华车型，如奔驰S级、迈巴赫以及SUV GLE。中档车则在中国本地生产。Oddo-BHF分析师Michaël Foundoukidis认为，报复性关税如果不通过提价来弥补，可能会对利润产生巨大影响。根据Stifel分析师施瓦茨估计，集团整体收益或下降6%。

宝马--中国市场占总销量的32%

2023年，宝马在中国售出超过82.5万辆汽车，其中大部分 - 约73万辆 - 是在本地生产。宝马4系和7系的各种版本，以及相应的电动车型均从德国进口。此外还有在美国斯帕坦堡工厂生产的大型SUV车型，以及来自英国的劳斯莱斯汽车。施瓦茨估计，中国反制关税将使宝马损失4%的营业利润。

此外，宝马从中国出口的两款车型未来将会受到欧盟加征关税的影响：一款是电动SUV iX3，另一款是与与长城汽车联合生产的电动MINI。

（路透社）

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