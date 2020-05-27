让数字说话：巴西恢复公示新冠统计

（德国之声中文网）在批评之声高涨、最高法院作出裁决后，巴西政府恢复了之前的新冠统计数字公示方式。该国卫生部通报说，过去24小时，共有1272人死于新冠。这样，该国死亡总数升至38406人。根据该通报，过去一天内，确诊新感染病例至少为32091例，——为美国的两倍。由此，该国确诊感染病例总数达到73.9503万。

全球范围，就新冠感染率而言，巴西仅次于美国，位居第二；在死亡人数方面，该国排名第三。上周五，右翼民粹主义总统博尔索纳罗为首的政府突然改变了迄今采用的方式，仅通报新增感染病例。



巴西利亚一家购物中心的顾客接受体温测量

在接连数天新冠死亡数量创下新纪录后，政府不是在19时，而是推迟3小时公布统计数字，——此时，收视率最高的新闻节目已经结束。卫生专家、医院和法律专家们对这一改变提出强烈批评，指责博尔索纳罗有意掩盖国内疫情真相。本周一，该国最高法院作出裁定，责令政府必须在公布数字时重新采用原先的形式。不过，专家们认为，实际情况会远高于统计结果，原因在于，巴西相对缺乏用于新冠检测的资源。



博尔索纳罗总统曾将新冠病毒导致的肺炎称为“小流感”，拒绝各州颁布的限制措施，理由是，这些措施扼杀经济。在与其支持者们会面时，博尔索纳罗本人一再蔑视现行的社交距离规定。





凝炼/叶宣（德新社、路透社）

