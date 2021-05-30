让我们谈谈性爱——太空中的性爱

（德国之声中文网）对于德国宇航员毛雷尔（Matthias Maurer）而言，接受采访不过是小儿科。他痛快地回答了记者们关于他即将开始的、为期六个月的国际空间站之旅的所有问题。但是，有一个话题却让毛雷尔一时间乱了阵脚：太空中的性。

"我们还未谈到这个问题，我们所处的是一个工作环境"，他这样回答了德国之声关于宇航员们是否讨论他们在太空如何处理性欲的问题。

然而，这个话题不仅对宇航员们有意义。鉴于那些私人太空公司的存在，越来越多人开始进入太空旅行。几周前，四名太空游客乘坐SpaceX飞船驶向太空。十年后，预计第一批航天员们将出发前往火星执行任务，这一旅程可能要花几年时间。

性是人类天性的一个重要部分，显然在太空旅行中也不会缺席。但是，尽管空间科学正在稳步发展，我们对于太空性知识的认识仍然是初级的。

美国国家航空航天局（NASA）认为，目前还没有人类在太空中发生过性行为，而美国宇航员对这个问题是出了名的沉默。到目前为止，对此只在动物身上做过少数实验。

"如果我们认真考虑长距离的太空飞行，我们需要更多地了解太空中的性行为"，生物伦理学家、为NASA工作了15年的沃普（Paul Root Wolpe）对德国之声表示。"性行为很可能将在那里发挥作用。"

性很重要--在太空中也是

谈论太空中的性问题很重要，这不仅仅是因为我们脑海中都会跳出这个问题。当德国之声问宇航员毛雷尔，性行为是否是宇航员培训的一部分时，他回答说："不，但或许应该是。"NASA前医疗顾问萨拉琳·马克（Saralyn Mark）告诉德国之声："如果我们承认性健康是我们身体健康的核心部分，那么仔细了解人们处于何种状况就很重要。"

性和手淫影响我们的心理和身体健康。在太空中也是这样。射精可以防止细菌积聚在男人的前列腺中。而且高潮已被证明可以缓解压力、改善睡眠质量--这对于非常费神的太空任务可能特别有意义。

已经发生过太空性行为了吗？

这纯粹是猜测，但我们猜想，可能已经有人在太空中发生过了性关系。我能想到两次空间任务存在这种可能。

1982年，俄罗斯宇航员萨维茨卡娅（Svetlana Savitskaya）与她的两名男同事一起执行了8天太空任务（Soyuz T-7）。萨维茨卡娅是世界上第二位进入太空的女性，三人组成了第一个男女混合的太空任务组。

德国宇航员瓦尔特（Ulrich Walter）在他的《穿越时空的地狱之旅》（Höllenritt durch Raum und Zeit）一书中指出，根据Soyuz T-7任务的队医加赞科（Oleg Georgievich Gazenko）的说法，这次任务在计划时就考虑到了性接触的可能。

第二次是在1992年，当时NASA的"奋进号"航天飞机进入太空，机上有一对已婚夫妇，也就是宇航员马克·李（Mark Lee）和宇航员简·戴维斯（Jan Davis）。两人在NASA相遇并相爱，在升空前的一年，两人秘密结婚。然后他们一起进入太空度了蜜月。

太空中的性爱是否不同？

我们假设太空中的性行为已经发生。它与地球上的性行为有什么不同呢？

让我们从最基本的讲起：性欲。

关于这个话题的公开信息很少，但到目前为止，所有的迹象都表明，太空旅行会降低性欲--至少现在看来是这样。

这是因为太空中的失重状态改变了人体激素平衡，例如降低了雌激素水平。而雌激素水平低则会导致性欲下降。

遗憾的是，我们对太空中荷尔蒙的大部分了解是基于对男性宇航员的测试。这是因为所有宇航员中只有11.5%是女性。迄今为止，进入太空的为数不多的女性都服用了避孕药，以避免在太空中月经来潮。这使我们很难区分避孕药和太空飞行对女性激素水平的影响。

此外，另一个可能对太空中的性欲起作用的因素是我们的生物钟。NASA前医疗顾问萨拉琳·马克说："当你每90分钟围绕我们的星球运行一周时，这会改变我们的昼夜节律，会改变一切，包括性激素和可能的性欲。

宇航员瓦尔特的个人经历也强化了这一科学假设。他在自己的书中写道，在太空停留的10天里，他没有感觉到性欲。

不过与此同时，瓦尔特也认为，在太空中呆上几周后，宇航员们的性欲会重新恢复。

太空中的勃起

我们对太空中的性欲的了解尚且非常有限，但我们可以清楚地回答在太空中是否可能"性奋"这个问题。

由于失重，我们的血液在体内的流淌路线不同：它向上流向头部和胸部，而不是在下半身循环。网上有很多关于这是否会阻止男人在太空中勃起的猜测。

当被问及太空勃起是否可能时，NASA前医疗顾问萨拉琳·马克说明确回答道"是的"，生物伦理学家、为NASA工作了15年的沃普同意这个看法，"在生物学上没有理由做不到"。曾两次进入太空的美国宇航员加兰（Ron Garan）也这样看。当在Reddit上被问及太空中的"性奋"问题时，他回答说："我不知道有什么事是只会发生在地球的人体上而不会发生在太空的人体上的。"

对于女性来说，在太空中唤起性欲是可能的，即便这在太空中的感觉非常不同。在零重力条件下，女性的阴道分泌液无法自由流动，而是在其产生的地方聚集，形成小气泡，粘在身上。

有志者事竟成

生物学的基础知识就讲这么多吧。当然具体如何运作仍然需要澄清。不过有一件事是清楚的：在太空中的性爱比在地球上要费劲得多。

牛顿第三定律指出，相互作用的两个物体会产生大小相等的作用力和反作用力，这在失重状态下成为一个挑战。空间中的每一个小推力都会导致人们互相推开对方。

生物伦理学家沃普说："平日里，我们根本意识不到重力对我们的性生活有着多么大的帮助。"他表示，发生性行为时，就会产生压力。在太空中，在没有重力的情况下，这种压力会将你的做爱对象推离你。

好在，有志者事竟成。

在接受NDR采访时，瓦尔特建议，宇航员或许可以使用"海豚法"试试。在海里，总有第三只海豚在场帮忙，来防止另外两只做爱的海豚漂移开来。

沃普则有另一个想法：空间站的所有墙壁都使用黏扣带。可以利用这一点，把性伴侣粘在墙上。总之，是要发挥想象力。

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