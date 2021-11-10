 让我们来谈谈勃起功能障碍 | 文化经纬 | DW | 31.10.2021

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文化经纬

让我们来谈谈勃起功能障碍

阳痿原因众多：心脏病、糖尿病、抑郁症等等等等。好在勃起功能障碍可以治疗。不过，许多男子出于害羞不看医生，导致障碍越来越严重。

Symbolbild Männlichkeit Statue

（德国之声中文网）人们不喜欢谈论阳痿，除非您是泌尿科医生，并知道，对此缄口不言帮不了任何人，尤其是有勃起功能障碍的男性。  

这位泌尿科大夫叫阿齐兹（ Atiqullah Aziz），是慕尼黑博根豪森（Bogenhausen）诊所泌尿科诊所主任医生。他告诉说，勃起功能障碍很少单独出现。

性功能强被等视为有阳刚之气

阿齐兹大夫说，仅德国，就有 400万到 600 万男性受到影响。不过，这只是可借助流行病学研究获得的官方数字，而实际上， "未报告的病例可能要高得多"。他指出，患勃起功能障碍的男子绝不少见。 

专家怀疑，只有约 20% 的受影响者会去看医生，接受治疗。自助团体指出，性能力和阳刚之气通常被划上等号，这让受影响的人感到羞愧，以至于他们甚至无法对自己的生活伴侣坦陈内心痛苦。这种耻辱感有可能导致严重后果。

严重的肥胖往往与心血管疾病、高血压相伴，也不利于性能力

严重的肥胖往往与心血管疾病、高血压相伴，也不利于性能力

可能是疾病预警

阿齐兹大夫解释说，"勃起功能障碍可能是心血管疾病的早期征兆"，例如心脏病发作， "病弱心，病弱阳具！"　因此，任何来他这里就诊的人不仅须接受双腿之间那部位的检查。阿齐兹大夫指出，通过对其它身体部位的检查，"与另一个问题之间的连带关系常常很快就会变得清晰"。他解释说，糖尿病、肥胖症、尼古丁成瘾和过量饮酒，都会降低性能力。  

因此，这位泌尿科专家会首先建议患者改变生活方式。他指出，检查饮食与勃起功能障碍之间关系的研究表明，健康的饮食与较低的勃起功能障碍风险相关。 

哈佛大学医学院有一篇论文中便提到了男性可采取的５项措施，不仅可预防勃起功能障碍，还有助于消除现有疾病：定期锻炼、注意营养、保持心血管系统健康、不超重、训练盆底肌。

就此， 阿齐兹大夫有点无奈地表示，"不幸的是，多数男人更喜欢服用错以为能立竿见影的药丸。" 磷酸二酯酶-5 抑制剂，也称为 PDE-5 抑制剂，是首选药物。伟哥可能是其中最著名的代表。若受到性刺激，PDE-5 抑制剂会增加流向阴茎的血流量，从而促进勃起。

阿齐兹大夫表示，多数男人更喜欢服用错以为能立竿见影的药丸 。伟哥（图）是其中的代表

阿齐兹大夫表示，"多数男人更喜欢服用错以为能立竿见影的药丸" 。伟哥（图）是其中的代表

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在我们这个世界上，性无所不在。其实，对于很多人来说，性爱扮演的角色远没有广告、传媒或色情业那种取悦于人的吸引力。

在7月30日国际友谊日前夕，民调机构YouGov发布了一项调研，显示大约有1/3的德国人认同“有性无爱”的友谊。而相信“恋人要从朋友中发展”的德国人，更是高达七成。

人们说，性，是世界上最厉害的毒品。确实，性爱所刺激的大脑区域，和安非他命一样。一项新的研究即以此为课题。

对于太空旅行者来说，这恐怕属于最后的禁忌了。但有一点很清楚：即便人不在地球上了，人的这个天性不会消失，性健康也依旧很重要。

根据阿齐兹大夫的说法，若药丸不管用，则还有其它更具侵入性的选择，使用勃起工具或阴茎假体。大多数阴茎假体经由外科大夫在手术时放置在阴囊中的泵工作。一旦泵运行，流体进入阴茎中的假体，实现勃起。 

一旦患阴茎障碍，就应去看医生。忽视勃起功能障碍，羞耻感并不会消失，相反，通常只会使问题变得更糟。

"表演，表演，表演" 

  阿齐兹大夫指出，特别是在年轻男子中，心理压力会导致勃起功能障碍。心理压力可能是因工作压力大，但也可能是人际关系问题或抑郁。根据这位泌尿科专家的说法，之所以会这样，是因为 "我们生活在一个表演社会，通常只有表演、表演、表演才算数。"　

性生活受到影响时，压力或抑郁往往加重，产生恶性循环，而只有克服羞耻、直面问题的人才能走出困境。阿齐兹医生建议勃起功能障碍的器质性原因不明的男性，接受性治疗。 

缄口不言比勃起功能障碍本身更糟

在 2021 年初发表的一篇文章中，研究人员指出，药物与心理治疗并举，最有希望治愈勃起功能障碍。

对于生活在伴侣关系中的男性，应坦率谈论勃起功能障碍，还有另一个原因。 "阳痿自助小组"在其网页上写道："求助于我们的女性通常更苦于男性伴侣的退缩和哑口不言，而非其勃起功能障碍。" 

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