 ″让全世界嫉妒美国″？特朗普提出移民新政 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.05.2019

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时政风云

"让全世界嫉妒美国"？特朗普提出移民新政

美国总统特朗普提出一项自称“会让全球嫉妒美国”的新移民政策计划。不过，该计划极有可能导致白宫与国会的激烈冲突。

U.S. President Trump delivers speaks about immigration reform at the White House in Washington (REUTERS)

特朗普本周四（5月16日）在白宫发表讲话，提出了一项"绩效优先"的移民计划

（德国之声中文网）美国总统特朗普本周四（5月16日）在白宫发表讲话，提出了一项"绩效优先"的移民计划。该计划将为高技能人才提供优惠待遇。

特朗普称现行移民法律"歧视天才"和"歧视成就"，因为大多数合法移民都是低技术低薪水人员。他说，"我们的计划将对功能失调的现行移民法律程序进行彻底的现代化改造。现行程序完全失灵。"他强调，他领导的政府希望强化边境安全，减少寻求庇护者数量。

特朗普说，这项改革将让全世界"嫉妒"美国的移民制度。

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美国总统特朗普再次向滞留美墨边境、期待进入美国的移民发声：美国不会再接收非法移民。 (06.04.2019)

绿卡"择优"发放

根据该计划，发放绿卡的数量将保持不变，但更多倾向于优秀学生、专业人士以及具有高级职业和学位的人们。移民申请者的年龄、英语能力和就业机会等因素也都将被纳入考虑。针对亲属的绿卡发放数量将会大量减少。 57％的绿卡将"择优"发放，而目前这一比例仅为12％。

遭到民主党和移民权益倡导团体全面炮轰的这一移民计划的推出，目的是为了在2020年大选之前团结共和党人--他们之间意见分歧，有些希望增加移民，有些想要限制移民。

"政治噱头"

参议院少数党领袖、民主党人舒默（Chuck Schumer）批评白宫未能与民主党议员成功协商，这表明该移民计划的推出是不严肃的。

该计划没有提及如何处理已经非法居住在美国的数百万移民，其中包括民主党人士重点关注的儿童时期即被非法带到美国的数十万"追梦者"。目前他们受《幼年抵美暂缓递解行动法》（DACA）保护，特朗普一直想要废除这一法律。该计划也没有满足许多保守派共和党人的愿望，减少移民总体比例。

全美移民司法中心(National Immigrant Justice Center)法律服务部主任库普（Lisa Koop）接受美联社采访时指出，"这个计划迫使家庭分离，限制获得庇护和其他人道主义救援措施， 也没有为受DACA保护的 '追梦者'和其他非法居住者提供获得公民身份的途径，显然重在显示姿态而非解决问题。"

该计划由特朗普的女婿兼高级顾问库什纳（Jared Kushner）和移民问题强硬派顾问米勒（Stephen Miller）领导制定。

张平/凝炼（美联社、路透社）

 

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