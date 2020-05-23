「让党替你发声」澳智库报告揭露中国统战系统规模

(德国之声中文网) 澳大利亚战略政策研究所周二 (6月9日)发布 的一份题为「共产党为你发声」的报告，揭露了中国政府如何透过统一战线系统来扩大自己在海内外的影响力。除了在国内与各群体的特定代表进行「选择性合作」外，他们也试图代表这些组织发言，并藉此来强化他们的政权合理性。

然而，这份报告也发现中国政府开始运用统一战线系统中的多个组织将其势力扩张至海外。北京运用该系统将影响力深入别国的政党丶海外的华人社群以及跨国公司。专家认为，中国政府透过统战系统输出自身的政治模式，此举也将破坏其他国家的社会凝聚力丶增加种族间的紧张感丶影响他国内政丶推动间谍行动，甚至增加未授权的科技转移的频率。

主要负责这份报告的研究员周安澜向德国之声表示，虽然各国近年来渐渐开始注意到中国统战部推动的一些工作，但他过去一年来的研究发现，中国的情报单位丶大学丶官媒丶国有企业丶特定私人企业与外交部门都是中国统一战线系统的一部份。

他说：「这份研究结果显示，中国统一战线系统所涵盖的范围比我们想像中还广，它的范畴超越了中国统战部所负责的项目。除了统战部外，中国政府透过各式各样的机构来推动统战的工作。这些都是我们之前未察觉的。

周安澜指出，虽然中国统战部传统上主要与国安单位合作，但近年来，这些部门间的关系似乎越来越密切。他指出，中国统战部在新疆负责实行与安全跟维稳相关的政策便是一个很好的例子。他説：「我预期中国共产党接下来也会藉由统战部强化在全球的势力扩张。」

这份报告除了列出整个中国统一战线系统的架构与组织，周安澜也将统战系统的主要活动进行分类。他的研究结果显示，此系统的活动主要分成科技转移丶资讯搜集与学术影响力，而这些活动都被中国共产党纳入扩大中国政治影响力的范畴内。

周安澜告诉德国之声：「虽然统一战线系统的活动范畴涵盖了许多面向，但是此系统的主要目的仍是透过建立他们能随时驱动的组织来替中国共产党建立影响力。这类型的政治工作代表中国共产党透过统一战线系统，干预世界各国的事务，所以对各国政府来说，这应该是个警讯。」

周安澜在报告中点出了不少中国透过统一战线系统在不同国家扩大影响力的案例。其中包含引起各界关注的中国富商黄向墨。他因多次向澳大利亚两大政党捐款，成为澳大利亚安全情报组织关注的对象。澳大利亚情报单位在报告中指出，黄向墨透过向政党捐款来增加中国政府在澳大利亚的影响力。最终，澳大利亚政府在2019年2月正式拒绝黄向墨提出的入籍申请，并撤销他的永久居留权。

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此外，报告中还提到了中国透过统一战线系统在英国推动的「英国华人参政计划」。该计划称希望透过提供华裔政治人物谘询与让他们成为英国国会跨党派华人事务委员会的成员，来协助扩展他们在特定政策上的影响力。

「英国华人参政计划」的创办人李贞驹是多个中国政府驻英组织的法律顾问，客户包含中国驻英使馆与统战部的海外华人事务办事处。

周安澜表示，目前为止全球对中国统一战线系统的认知仍十分有限，特别是该系统与北京情报工作与秘密行动之间的关系。他告诉德国之声：「非常少国家已针对中国的统一战线系统制定相关法律来反制。与其他国家相比，澳大利亚与台湾算是对中国统战系统带来的威胁非常有意识，而他们的经验也能协助其他国家制定相关的反制措施。」

周安澜建议，当各国在反制中国统一战线系统所发动的任务时，他们必须要将范围扩大至政府丶公民社会与海外华人社群。他说：「各国应该采取恩威并济的方式来对抗中国的统一战线系统。对意图干预内政的代理人，政府应该以法律制裁。反观，各国政府也该采取正面的态度去接触中国统一战线系统试图影响的族群。当各国政府针对统一战线系统采取合理的反制措施时，这些做法是能与对中国的其它政策相辅相成的。」