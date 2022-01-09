让人生病的河水：生活在孟加拉国的「死河」上

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在过去的20年里，孟加拉国的环境污染急剧增加： 不仅工业造成的空气污染严重，河流和田地也受到影响——人和动物当然也不例外。
伊斯拉姆（Nurul Islam）站在河岸上，眺望着位于孟加拉国首都达卡西南边的布里冈加河。从前，当这条河仍然充满生机时，他在这里以捕鱼为生。如今，努鲁尔已经70岁了，只能在街头叫卖。由于工业和人类废弃物的无节制排放，这条生命线的污染正变得越来越严重。
孩子们在未经过滤流入河流的污水中玩耍。在雨季之外的日子，布里冈加河被污染得非常严重，导致河水呈黑色，整年散发着恶臭。捕鱼、灌溉、做饭、洗衣和运输：对于孟加拉国1.7亿居民中的大部分人来说，河流是生活的基础。
临时工胡赛因（Motahar Hossain）在肮脏的河里洗澡，这对大多数人来说是难以想像的，但许多生活在这里的人没有其他选择：在孟加拉国，每四个家庭中只有一个家庭有自来水。 1995年，政府强制要求企业净化其废水，以阻止河流污染恶化。然而，许多公司只把规定当成耳边风。
工人们在一家工厂里进行牛仔裤染色和烘干，未经处理的污水、布料染色的副产品和其他化学废物每天流入布里冈加河。孟加拉国是仅次于中国的世界第二大服装出口国，然而，据环保活动人士称，蓬勃发展的纺织工业也正在导致河流生态消亡。
据服装制造和出口商协会的阿奇姆（Shahidullah Azim）说，所有纺织厂都有自己的污水处理厂。他指出，因为必须符合国际标准，所以没有办法规避这一规定。但现实往往是另一回事：未经过滤的废水从紧邻稻田的一条运河流入布里冈加河的一条支流。
在船上洗澡的摆渡人浩拉德（Siddique Hawlader）与他的妻女住在布里冈加河畔。他认为这条河让人生病：「在这条河里洗澡的人，皮肤上经常有疥疮。有时我们的眼睛会发痒和刺痛。」浩拉德认为，政府缺乏对「排污者」进行「全天候监控」的人员。
这里曾经是一条通向布里冈加河的运河，现在已经难以辨别了。孟加拉国缺乏垃圾和回收系统，因此人们便随意在自家门口处理家庭垃圾。一些家庭自己动手进行回收，在垃圾堆中收集他们还能找到的任何有用的东西，如电池和塑料。
在达卡附近的萨瓦尔，工人们在达莱什瓦里河旁边的垃圾场处理垃圾，这条河的河水流入布里冈加河。孟加拉国在投入废物管理和行动有着巨大的需求，应为污染负起责任的主要是工业制造商。在达卡，第一个垃圾发电厂计划于2024年投入使用，这或许是孟加拉国人民的一线希望？
少吃肉，少坐飞机，推崇低碳生活，真能遏制气候变暖吗？抑或这只是工业界转嫁危机的惯用手法？
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