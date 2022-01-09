让人生病的河水：生活在孟加拉国的「死河」上

在化学溶液中洗澡

临时工胡赛因（Motahar Hossain）在肮脏的河里洗澡，这对大多数人来说是难以想像的，但许多生活在这里的人没有其他选择：在孟加拉国，每四个家庭中只有一个家庭有自来水。 1995年，政府强制要求企业净化其废水，以阻止河流污染恶化。然而，许多公司只把规定当成耳边风。