让世界公平接种疫苗？Covax雄心难实现

（德国之声中文网）Covax旨在让不富有的国家也有公平的机会获得新冠疫苗。该组织由世卫组织、公私合作组织Gavi和CEPI领衔。后两个组织都受到比尔·盖茨基金会的资助。

Covax的目标是在2021年底前买入20亿支新冠疫苗，但尚不清楚每人需要注射一支还是两支。参与该项目的国家既可以从Covax购买疫苗，也可以在有需要的情况下免费获得。

2021年疫苗大部分已售出

但一个早期问题已经出现：一些最富有国家直接与医药公司谈判，也就是说不需要加入Covax。中国、法国、德国、俄罗斯和美国没有加入的意愿。

美联社报道称，许多富裕国家直接从药厂买疫苗，甚至在疫苗获得批准前，以至于2021年疫苗供应的大部分已经售出。

非洲疾控预防中心负责人恩肯加松（John Nkengasong）周四（10月1日）向记者表示："作为一个有12亿人口的大洲，我们仍有忧虑。"他称赞Covax所代表的团结精神，但表示在分配上仍存在很大的疑问。他说，非洲国家也在直接与医药公司会谈，并在为疫苗一旦1月或2月到来做准备。

欧盟已单独签约购买10亿余支疫苗

欧盟为Covax提供了4亿欧元资助，但欧盟27国并不会通过Covax来购买疫苗，这被视为对Covax的供给能力并无信心。事实上，欧盟单独签署了超过10亿支疫苗的购买协定。

9月，Gavi、世卫组织和CEPI宣布，代表世界三分之二人口的国家加入了Covax，但也承认仍有4亿美元的资金缺口，需要由政府或其它方面满足。美联社看到该组织本周董事会前的内部文件，若资金缺口不能补平，Gavi不会签署购买疫苗的协议。

本周，Covax的确签订了一项大规模的协定，从印度疫苗制造商Serum Institute购买2亿支疫苗，不过该公司明确表示，其中一大部分会提供给印度民众。

到明年年底，Gavi估计该项目还需要50亿美元。

Covax执行负责人奥蕾莉亚·阮（Aurelia Nguyen）也表示，在公共卫生领域还从未有类似的尝试。"Covax是一个雄心勃勃的项目，但这是现有唯一的结束全球大瘟疫的计划。"

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Covax透明度受质疑

但对该组织的有效性和如何运作仍存在质疑。世卫组织执委会成员、欧盟首席疫苗谈判代表奥尔（Clemens Auer）博士表示，Covax的透明度严重不足。"我们对于疫苗的价格、质量、技术平台或风险都将没有发言权，这是完全无法接受的。"

奥尔博士说，世卫组织从未就其疫苗战略向各国咨询。他说，世卫组织想要为世界最脆弱的人们先提供疫苗，这个想法是"高贵的"，但在政治上却很幼稚。

作为Covax的组成部分，世卫组织和Gavi请求各国优先为一线医疗工作者、然后是老年人提供疫苗。其目标是为世界上20%的人口首先提供疫苗。

冷藏、第二针、副作用、法律责任--技术障碍不少

但这也面临一些技术上的障碍。一是，根据Gavi的内部文件，许多疫苗都需要冷藏。再就是，许多疫苗都需要打两针。其复杂性就包括，如何确保偏远地区的病人能够及时接收第二针注射，并且能避免副作用的出现。

此外，还有法律上的忧虑。根据内部文件，Gavi告知各国，医药公司很可能会要求不承担疫苗导致死亡或其它副作用的法律责任。泰国国家疫苗研究所负责人普莱姆西（Nakorn Premsi）博士表示，有关官员正在考虑是否能够接受这样的条件。泰国迄今仅与Covax签署了无约束力的协议。

哈佛大学全球卫生代课讲师雅敏（Alicia Yamin）预计，贫穷国家可能要到2022年或2023年才能获得疫苗。



苗子/洪沙（美联社）

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