讨价还价后 美国放弃对法国香槟加征关税

（德国之声中文网）围绕数字税，法国总统马克龙寻求同美国达成交易，避免经历一场极可能发生的贸易冲突。马克龙推文称，他和美国总统特朗普就相关议题作了一次"出色的讨论"。马克龙称，他愿与特朗普总统共同致力于达成一个"良好的协议"，避免征税冲突激化。数小时后白宫通报说，在一次电话磋商中，两位总统就此达成共识：完成有关数字税的谈判是重要的。

据法新社获得的信息，法美两国领导人达成一致，延长谈判期限至今年年底。

因法国实施数字税，去年12月，华盛顿再度威胁将予以报复，对总额24亿美元的从法国进口的商品加征最高100%的关税。受到影响的法国商品中将包括香槟酒、特种奶酪、酸奶、黄油、一些化妆品和手提包。双方互不相让，竞相威胁，巴黎始终强调，无意放弃数字税，并称，欧盟将统一实施对美方的反制。

去夏，法国国民议会通过了俗称的"GAFA法案"，要对跨国互联网企业征税（GAFA是谷歌、亚马逊、脸书和苹果这四家美国企业名字中首个字母的组合）。根据该法案，几乎无需在欧洲交纳盈利税的所有互联网大亨在法国境内的营业额将被征收3%的数字服务税。不过，此税仅作为在国际谈判结果出台之前的一项临时性解决方案。

只在国际经合组织框架内谈判

马克龙总统的宣布意味着这一跨大西洋争端出现转机。本月初，法国经济与财政部长勒梅尔（Bruno Le Maire）还曾表示，必须加大努力，在国际经合组织层面达成国际解决方案。

该组织去年10月提出的一份草案规定，征税不能仅限于跨国企业总部所在地，跨国企业亦必须在其向顾客销售产品或提供服务的地方纳税。

凝炼/苗子（德新社、法新社）