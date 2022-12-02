认识柏林：你应该知道的十个冷知识

多元文化美食

说到吃饭，最简单的就是在街角买一个土耳其烤肉夹馍（Döner）。柏林有1600家出售这种快餐的店铺，比伊斯坦布尔还多。这不仅是因为在柏林生活着约20万土耳其裔，更是因为这一美食—Döner是1970年代在柏林被“发明”的！这种深受欢迎的街头小吃甚至对柏林的传统特色咖喱香肠（Currywurst ）构成了挑战。