认识柏林：你应该知道的十个冷知识

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在德国，柏林是当之无愧的文化都市和旅游热点。不过除了众所周知的著名景点，这里还充满意外的惊喜，每次都让人获得不同的体验。
你知道吗，柏林是世界上唯一拥有三座歌剧院的城市。这源于这座城市被一分为二的历史。东、西柏林拥有各自的剧院，而且相互比着推出靓丽的演出。1990年，菩提树下大道的国家歌剧院、喜剧歌剧院和德意志歌剧院（图）又合为一家。
柏林的桥比威尼斯还多, 共有约2100座。这里不仅有达默、施普雷和哈维尔三条河流过，还有无数的人工河渠。柏林最美的桥之一是横跨施普雷河的欧泊鲍姆桥（Oberbaumbrücke，图），上层走有轨电车，下面供行人和汽车通行。
就像巴黎的“老佛爷”、马德里的英格列斯百货（El Corte Ingles），柏林也拥有欧洲最大的百货公司之一 。1907年成立的“西部百货公司” (KaDeWe) 有6万平方米的营业面积，64部滚梯和26部电梯。每日平均迎接5万名顾客，其中近一半是观光客。
在德国，美国前总统肯尼迪最广为人知的名言是“我是一个柏林人（Ich bin ein Berliner）” Berliner同时也指这种果酱馅小面包——在德国所有地方，但柏林除外！柏林人管它叫”摊饼“（Pfannkuchen）。而别的地方人们所说的摊饼，在柏林却叫蛋饼（Eierkuchen）。天呐！……
柏林议会大厦的屋顶，是一个观景的好去处。那里有世界上唯一开在议会大楼里、而且对公众开放的餐厅。不过想去吃饭需要提前预约，提交个人信息，在进入议会时还要出示身份证件。
说到吃饭，最简单的就是在街角买一个土耳其烤肉夹馍（Döner）。柏林有1600家出售这种快餐的店铺，比伊斯坦布尔还多。这不仅是因为在柏林生活着约20万土耳其裔，更是因为这一美食—Döner是1970年代在柏林被“发明”的！这种深受欢迎的街头小吃甚至对柏林的传统特色咖喱香肠（Currywurst ）构成了挑战。
柏林有许多世界级的博物馆：佩加蒙博物馆、国立美术馆、洪堡论坛等等。这里还有世界最长的露天画廊 ——1.3公里的东边画廊（East Side Gallery）。这段当年柏林墙的遗址上，来自21个国家的一百多位艺术家尽情挥洒，留下了令人震撼的作品。
你知道吗？柏林的博物馆数量高于年均降水天数。柏林一年中下雨的天数平均有106天，而这里的博物馆有170座。所以，不能抱着“下雨天才逛博物馆”的心态，在柏林，这可不够用。
在柏林，老饕可以无肉也欢。这里有120多家纯素食或适合纯素食者的餐馆，就是说，这里提供的食材不含任何动物成分。此外，大多数普通的超市、咖啡馆和冰淇淋店也都提供纯素的品种。柏林甚至还有一家“纯素”（原材料不含动物成分）的性用品商店。
不可否认，性在柏林扮演着不同寻常的角色。柏林的座右铭——“没钱但性感”也反映了这座城市在当代的一种自我认同。对许多人来说，在这个方面，柏林就是一座无拘无束的城市。这里有成人商店、同性恋博物馆、口红博物馆，人们可以领略这个城市的私密空间。
欧盟正在推动包括巴黎、马德里和阿姆斯特丹在内的100个城市在2030年实现净零排放，这远远早于很多国家计划的时间。
德国总理肖尔茨前往中国访问引发大量批评声音。但汉学家吕恒君却从三十年前柏林墙的历史与与七十年前张爱玲从中国大陆流亡香港的故事中总得到感悟，认为肖尔茨此行自有其重要意义。
亚洲多地迎来农历新年和小长假，随着中国解封国门，选择旅行过年的人越来越多，如果是二人世界浪漫之旅，不妨避免不必要的“搅局”因素。
周六的德语媒体继续关注上海的疫情及其实施的严苛封控措施。有记者不禁问道：如果连高效的上海都无法避免疫情大爆发，那中国其它城市呢？
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