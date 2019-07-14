认识德国人——德国人的这七个“怪癖”也许值得你学习

（德国之声中文网）我在以色列出生长大，五年前搬到德国后，德国人的有些习惯总是让我感到很诧异。比如，他们为什么不用空调？他们怎么能够在很多场合裸露身体？他们穿凉鞋时为什么一定要穿上袜子？

对于有些问题，我仍然没有找到答案。但我也必须承认，在有些问题上，我是基于偏见，过早地下了结论。至少在以下七个方面，我已经完全入乡随俗了：

1，出太阳了，赶紧去享受阳光吧。

一旦阳光冲破云层，德国人最会放下手里的所有工作，立即去享受阳光。

来德国之后我才听说，由于缺乏日照，相较于以色列，德国人都存在维生素D不足的问题。

如果五年前有人和我说，现在出太阳了，你应当立即去户外做个日光浴，我肯定会说对方是个疯子。现如今，我早已入乡随俗，特别珍惜难得一见的阳光，不会错过任何补充维生素D的机会。

2.在公共场合做日光浴无伤大雅

德国人做日光浴一般会选择公园的草坪和其他一些最初令我匪夷所思的地方。

在我的家乡以色列，公园里只会见到跑步者或带孩子散步的年轻母亲，偶尔也会有人在公园里野餐，但绝不会见到全裸和半裸晒太阳的人。

这倒不是因为以色列人羞于在烈日下展示黝黑皮肤，而是因为在以色列，人们只会在海滩上穿比基尼。

我刚来德国时，每逢阳光明媚的日子，无论是在咖啡馆、幼儿园，还是人群熙攘的火车站附近，都会看到赤裸上身的男女在草坪上晒太阳。这也有点太过了吧？

后来我渐渐意识到，德国是一个缺少海滩的国家，那么在公园里做日光浴又有什么不妥呢？显然，我当年错怪了德国人。

3.精打细算

我第一次去德意志银行办事，就把窗口后面的工作人员吓了一跳："你好，我想开一个账户，然后再办理一张万事达卡、一张Visa和一张美国运通卡。谢谢！"

这名工作人员的惊诧程度，就不必赘言了吧。

在德国，信用卡被看作是一种形式的借贷，你需要有稳定的收入和良好的银行信用。有趣的是，银行和民众在这个问题上具有高度共识：花钱不要大手大脚，寅食卯粮绝对不行。

起初我对此有些不以为然，但现在它已经成了我铭记在心的生活准则。我随时都对自己的支出情况一清二楚，绝不会让账户透支，而是会按照实际收入来安排生活。

4.请支付现金

德国能用信用卡的地方非常有限，这一点偶尔还是让我烦恼。不过，每当我收到信用卡账单，而又想不起每笔支出的缘由时，我就会觉得花现金确实是个很好的习惯。

我要对所有有心节省开支的人说，还是用现金支付吧。只有这样，你才能有效掌控自己的财政状况。这听起来像是在说教孩子，但相信我，这对改善你的财运会起到事半功倍的效果。

5.这件东西怎么买？

德国商店里所有商品都是明码标价，除极个别例外，一般也绝没有讨价还价的余地。由于我来自完全不同的文化，所以不准搞价这件事曾经让我无法适应。不过，我很快发现，不用砍价其实省却了我很多的时间和精力。

打车出行就是一个很说明问题的例子。即使明知你是外国游客，德国出租司机也绝不会漫天要价，而是严格按表收费，你也不用担心司机会故意兜圈子多走里程。

6.158天后你有安排了吗？

未雨绸缪也是德国人的普遍特点。不知何故，他们更愿意提前几个月安排好自己的休假计划，而绝不会像以色列人那样，临到假期，才开始订购机票和酒店。

很多德国人会提前半年安排好休假行程

以前我也不喜欢什么事情都提前安排，因为谁能预见几个月之后的事情呢。我有时甚至都不知道明天我有什么安排。尽管这种缺乏规划的老毛病，我还是没能完全改掉，但我也必须承认，提前数月知道下次休假的具体日期，还是会带来很大的安全感。因为这样以来，每当工作或家庭琐事让你感到绝望时，想想即将到来的假期，一切烦恼也就释然了。

7.塑料、废纸、纸箱和玻璃

德国人在垃圾分类问题绝对称得上一丝不苟。我用了很长时间，才能够接受公寓里必须摆四个垃圾桶来分装垃圾的事实。而真正弄清楚，什么垃圾要放进哪一个垃圾桶则用了更长的时间。

直到现在，我还是认为，搜集塑料垃圾可以找到更为有效的办法，但毕竟保护环境人人有责，所以，垃圾分类虽然麻烦，我还是毫无怨言。

当然，德国人的怪异习惯还有许多许多，我肯定也还需要很多很多年，才能对所有这些习惯见怪不怪。