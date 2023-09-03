 “认房不认贷”官宣 中国一线城市出大招救楼市？ | 经济纵横 | DW | 03.09.2023

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经济纵横

“认房不认贷”官宣 中国一线城市出大招救楼市？

最近几天，北上广等中国一线城市前后宣布执行“认房不认贷”。低迷已久的楼市是否会因为新政策出现新的生机？

“认房不认贷”能达到促进房市买气、刺激经济的效果吗？

“认房不认贷”能达到促进房市买气、刺激经济的效果吗？

（德国之声中文网）继广州、深圳相继8月末官宣实施"认房不认贷"之后，北京、上海也在9月初宣布执行这一政策措施。

中国新闻网报道，根据新的规定，居民家庭(包括借款人、配偶及未成年子女)申请贷款购买商品住房时，家庭成员在本市名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。这就意味着，名下无房人群的购房门槛比之前降低了，不少购房人将由二套房资格变为首套房资格，首付比例大幅下调。

首付几乎减半

证券日报指出，以北京为例，"认房不认贷"执行后，部分定向人群可能之前被认定为二套房，首付比例需要60%-80%，变成首套首付只需要35%-40%，房贷利率或从5.25%降至4.75%。

中国房地产商接连陷入危机，除了碧桂园外，远洋集团上个月也陷入违约。专家担忧，中国房地产业的风险可能蔓延到经济其他领域，呼吁中国政府应采取更强力的措施，来挽救岌岌可危的房地产商。

楼盘连夜涨价

如今，中国一线城市在"金九银十"之前宣布新政策，料将刺激房地产市场。"金九银十"意思是每年的九月和十月都是销售旺季。有房企人士接受第一财经采访时表示，上海宣布"认房不认贷"政策当周周末，一个项目的来访量增加了大约15%。也有中国媒体报道北京多个楼盘连夜涨价的消息。

不过，也有房企人士认为，新政策影响有限，理由之一是"认房不认贷"仅是降低了购房门槛和资金成本，与此同时这也将增加购房者的月供压力。

在新浪微博上，"认房不认贷"也引起了网民的热议，北京多个楼盘价格连夜上涨，引得网民调侃说："房子滞销，好不容易发了5块钱的优惠卷，结果卖房的直接涨价50万。"也有人说： "他们提供了除了降价以外的一切优惠 我也给出了除了购买以外的所有支持"。还有网民说："什么都可以放开，什么都可以下降，除了价格。"

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    房企爆雷

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（综合报道）

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