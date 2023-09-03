“认房不认贷”官宣 中国一线城市出大招救楼市？

（德国之声中文网）继广州、深圳相继8月末官宣实施"认房不认贷"之后，北京、上海也在9月初宣布执行这一政策措施。

中国新闻网报道，根据新的规定，居民家庭(包括借款人、配偶及未成年子女)申请贷款购买商品住房时，家庭成员在本市名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。这就意味着，名下无房人群的购房门槛比之前降低了，不少购房人将由二套房资格变为首套房资格，首付比例大幅下调。

首付几乎减半

证券日报指出，以北京为例，"认房不认贷"执行后，部分定向人群可能之前被认定为二套房，首付比例需要60%-80%，变成首套首付只需要35%-40%，房贷利率或从5.25%降至4.75%。

中国房地产商接连陷入危机，除了碧桂园外，远洋集团上个月也陷入违约。专家担忧，中国房地产业的风险可能蔓延到经济其他领域，呼吁中国政府应采取更强力的措施，来挽救岌岌可危的房地产商。

楼盘连夜涨价

如今，中国一线城市在"金九银十"之前宣布新政策，料将刺激房地产市场。"金九银十"意思是每年的九月和十月都是销售旺季。有房企人士接受第一财经采访时表示，上海宣布"认房不认贷"政策当周周末，一个项目的来访量增加了大约15%。也有中国媒体报道北京多个楼盘连夜涨价的消息。

不过，也有房企人士认为，新政策影响有限，理由之一是"认房不认贷"仅是降低了购房门槛和资金成本，与此同时这也将增加购房者的月供压力。

在新浪微博上，"认房不认贷"也引起了网民的热议，北京多个楼盘价格连夜上涨，引得网民调侃说："房子滞销，好不容易发了5块钱的优惠卷，结果卖房的直接涨价50万。"也有人说： "他们提供了除了降价以外的一切优惠 我也给出了除了购买以外的所有支持"。还有网民说："什么都可以放开，什么都可以下降，除了价格。"

危机四伏的中国经济 房企爆雷 8月初，中国又一家房地产开发商巨头碧桂园面临违约风险。该公司有2笔美元计价的债务8月8日逾期未支付利息。作为少数尚未出现违约的中国大型房企之一，碧桂园的“爆雷”是对本已脆弱的中国房地产市场的又一打击。在本次房地产危机中首先触礁的恒大集团则于8月17日依美国《破产法》，向美国法院申请破产保护。恒大的负债高达3300亿美元。其在2021年底发生违约，导致中国各地出现大批未完工的烂尾楼。大多数分析师认为，未来几个月内，中国的房产价格和销量仍将进一步下滑。

危机四伏的中国经济 信托失信 与房地产密切相关的金融信托行业也出现危机。在7月底传出中融国际信托集团无法按时支付票息和本金消息后，中国媒体8月中旬报道，数十种中融信托产品出现逾期兑付。该集团北京总部前发生投资者要求还钱的抗议（图）。中融管理着约1380亿美元资产。许多中国房地产开发商通过信托公司进行项目融资。控制中融的中植集团管理着超过一万亿元人民币的资产，也承认有流动性困难。路透社报道指出，中国影子银行的资金总量大约为3万亿美元，相当于英国国民经济的总体量。影子银行的一系列支付违约行为可能会引发广泛的连带效应。

危机四伏的中国经济 生产、零售数据低迷，通缩风险上升 中国国家统计局公布的7月经济数据显示，社会消费品零售、工业产出和投资增速都低于预期。这显示出中国作为全球第二大经济体商业和消费引擎动力严重不足，通货紧缩风险上升。同时，7月份中国银行新增贷款和社会融资规模增量双降，其中信贷增量比六月份骤减了89%，是2009年11月来的最低的新增贷款量。

危机四伏的中国经济 进出口双降、外商投资滑坡 中国海关数据显示，七月份中国外贸数据远低于预期，进口同比下降了12.4%，出口则萎缩了14.5%。根据中国商务部7月发布的数据，今年上半年的外国对华直接投資（FDI）较去年同期下降2.7%；二季度实际利用外资规模同比下降20%。而彭博社根据中国外汇管理局所公布数据的计算则显示，今年第二季度外商直接投资负债同比暴跌87%。尽管有中国专家在财经媒体分析称，上述数据差别源于统计口径不一致，但外资流入明显减少已是不争的事实。

危机四伏的中国经济 青年失业率创新高 今年以来，中国的青年失业率持续上升，4月份突破20%，6月份已升至21.3%。各项经济数据低迷让民众对经济前景和就业形势的焦虑增加。而国家统计局8月却宣布，全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布。这一消息引来民众的广泛批评和嘲讽，有网民戏称当局这次从工具箱中拿出的是“眼罩”。

危机四伏的中国经济 外银下调对中国经济增长预期 根据路透社8月18日对摩根士丹利、摩根大通、巴克莱银行、德意志银行研究中心和野村证券五大券商此前以及最新对中国2023年GDP增长预期的对比，摩根士丹利将对中国2023年的GDP增长预期从此前的5%下调为4.7%；摩根大通从5%下调至4.8%；巴克莱银行从4.9%下调至4.5%；德意志银行研究中心从5.3%下调至5%；野村证券从5.1%下调至4.6%。路透社指出，主要券商下调对中国经济增长预期，背景是中国房地产市场的危机使得经济增长前景进一步恶化。



（综合报道）

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