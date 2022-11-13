为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

计划生育

又称一胎制或独生子女政策，是中华人民共和国的人口控制政策，是中国的一项基本国策。

计划生育政策实行于上世纪70年代，主要限制中国城市汉族人口数量，提倡“晚婚晚育，少生优生”。中国各地方均有监督执行计生政策的部门，也时有发生过强制堕胎等残忍事件。随着中国社会老龄化趋势日益严重，一胎政策也逐渐放开，从以往的双方均未独生子女可以生二胎，扩展到一方是独生子女就可以要二胎的政策。

哪些因素扰了中国的足球梦？

哪些因素扰了中国的足球梦？ 13.11.2022

除了军事和经济之外，习近平还有另外一个野心：让中国成为足球强国。任职中国足协的德国教练和德国汉学家分析了妨碍中国足球发展的社会文化因素。
长平观察：“北京一男子致14亿人受长期管控”

长平观察：“北京一男子致14亿人受长期管控” 10.11.2022

在“清零”防疫政策宣传中，北京官媒煽动民众对“一女子”进行道德猎巫，出现“大型翻车现场”。时评作家长平认为，在“非必要不出行”的话术背后是官方惯用的人质政治。
在北京上地寻找习近平的“中国梦”

在北京上地寻找习近平的“中国梦” 04.10.2022

自习近平2012年提出“中国梦”的口号以来，将近10年时间过去了。普通中国人实现了那些梦想？请看法新社记者对北京上地的一个社区的走访。
廣西超生兒被抱走「社會調劑」？當局稱已立案

廣西超生兒被抱走「社會調劑」？當局稱已立案 06.07.2022

中國網傳廣西一對夫婦日前為追究早年超生兒遭強行抱走，向當局信訪，但卻被以超生孩子統一抱走是做「社會調劑」，「不存在拐賣兒童」為由拒絕受理。事件引發輿論高度關注後，當局表示已經立案，有關人員遭停職檢查。
长平观察：#铁链女在哪里？#WhereIsTheChainedWoman?

长平观察：#铁链女在哪里？#WhereIsTheChainedWoman? 23.02.2022

微博话题#丰县生育八孩女子事件调查组成立#的阅读次数已经超过34亿。但是，时评人长平认为，这是一个错误的期待。 “铁链女”并不需要一个代表着高层意志的调查组。一个能够见到她、照顾她并为她代言的民间小组，比一个省级甚至中央级的调查组更加重要。
长平观察：中国政府在人口拐卖中扮演了什么角色？

长平观察：中国政府在人口拐卖中扮演了什么角色？ 02.02.2022

徐州丰县“八孩母亲”引发舆论关注。时评人长平回顾当年采访报道被拐卖妇女和失踪儿童案件的亲身经历，指出受到中国政府惩罚的往往不是人口贩子，而是揭露人口贩卖的人。
德语媒体：央行印钞鼓励生育？

德语媒体：央行印钞鼓励生育？ 18.01.2022

中国国家统计局本周公布的人口和经济数据引起了德语媒体的关注：中国人口是否面临萎缩？中国经济的高增长是否走到了尽头？
德语媒体: 中国能扭转生育率下滑吗?

德语媒体: 中国能扭转生育率下滑吗? 02.10.2021

《新苏黎世报》认为，禁止堕胎、鼓励男性做家务等措施，都难以阻挡生育率下滑的大趋势，长期而言，提升自动化水平、提高劳动效率才是有效应对手段。《莱茵普法尔茨报》则指出，德国企业承担不起退出中国市场的后果。
德语媒体：强大却孤独的中国

德语媒体：强大却孤独的中国 30.09.2021

《时代周报》分析指出，美国在印太打造包围中国的联盟网络，但中国的盟友在哪里？《法兰克福汇报》关注“减少堕胎”的计划在中国引起的反应。
德语媒体：德国绿党为何让北京忧心忡忡

德语媒体：德国绿党为何让北京忧心忡忡 28.09.2021

曾经12次出访北京的德国总理默克尔在中国享有极高的声誉，但新一届德国政府上台后，默克尔推行的温和对华路线还会得到延续吗？
中国要减少“非医学需要”堕胎 是喜是忧？

中国要减少“非医学需要”堕胎 是喜是忧？ 28.09.2021

中国政府新发布的一份规划文件提到要“减少非医学需要的人工流产”。官方宣传的整体目标是减少意外怀孕、保护女性健康。但也有女权关注者担心女性的自决权将受到限制。
德语媒体：中国严防死堵的防疫战略

德语媒体：中国严防死堵的防疫战略 23.08.2021

境内发现德尔塔变异病毒后，中国又加强了防疫力度。一旦发现病例，整个小区、甚至整个港口都被严密封锁。
中国修法：可生三胎 超生不罚 

中国修法：可生三胎 超生不罚  20.08.2021

中国人大常委会通过了《计划生育法》修订草案，三胎政策写入其中，并取消了有关超生罚款的规定。 
客座评论：北京整治教培行业的深层政治用意

客座评论：北京整治教培行业的深层政治用意 09.08.2021

中国政府对教育培训行业的整顿已引发在美、港两地上市的相关中国公司股票剧烈震荡，此次整顿出手之重，也让教培行业的民间资本哀鸿遍野。政论家邓聿文就北京此番出手的背后原因进行一番分析。
七张图看一周大事

七张图看一周大事 05.06.2021

这一周，“六四”迎来了第32个纪念日。中国迎来了“三孩”政策。广东迎来了抗疫情警报。华为用户迎来了“鸿蒙”。除此之外，过去的一周还有哪些大新闻和我们迎面而来？德国之声为您一一梳理。
德语媒体：如何才能让中国人愿意生孩子

德语媒体：如何才能让中国人愿意生孩子 02.06.2021

德语媒体纷纷关注中国的“三孩政策”。《法兰克福汇报》写道，北京试图通过新的生育政策来刺激经济增长，然而这可不那么容易；《明镜周刊》强调，提高生育率所需的绝不仅仅是法律政策上的改变。
显示更多文章