为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

计划生育

又称一胎制或独生子女政策，是中华人民共和国的人口控制政策，是中国的一项基本国策。

计划生育政策实行于上世纪70年代，主要限制中国城市汉族人口数量，提倡“晚婚晚育，少生优生”。中国各地方均有监督执行计生政策的部门，也时有发生过强制堕胎等残忍事件。随着中国社会老龄化趋势日益严重，一胎政策也逐渐放开，从以往的双方均未独生子女可以生二胎，扩展到一方是独生子女就可以要二胎的政策。

210313 -- WUHAN, March 13, 2021 -- A medical worker from Dandong of Liaoning Province poses for photo with her family at Wuhan University in Wuhan, central China s Hubei Province, March 13, 2021. Wuhan University, one of the best places in the city to feast the eyes of cherry blossom admirers, announced it would offer free exclusive tours and performances for medical workers across China who had assisted Wuhan with the fight against the epidemic in 2020 and their relatives from Saturday to Sunday. CHINA-HUBEI-WUHAN UNIVERSITY-CHERRY BLOSSOMS-MEDICAL WORKER CN XiaoxYijiu PUBLICATIONxNOTxINxCHN

德语媒体: 中国能扭转生育率下滑吗? 02.10.2021

《新苏黎世报》认为，禁止堕胎、鼓励男性做家务等措施，都难以阻挡生育率下滑的大趋势，长期而言，提升自动化水平、提高劳动效率才是有效应对手段。《莱茵普法尔茨报》则指出，德国企业承担不起退出中国市场的后果。
Chinese President Xi Jinping speaks remotely during the 76th Session of the General Assembly at UN Headquarters in New York on September 21, 2021. Mary Altaffer/Pool via REUTERS

德语媒体：强大却孤独的中国 30.09.2021

《时代周报》分析指出，美国在印太打造包围中国的联盟网络，但中国的盟友在哪里？《法兰克福汇报》关注“减少堕胎”的计划在中国引起的反应。
Annalena Baerbock, Kanzlerkandidatin und Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen kommt zur Stimmabgabe. +++ dpa-Bildfunk +++

德语媒体：德国绿党为何让北京忧心忡忡 28.09.2021

曾经12次出访北京的德国总理默克尔在中国享有极高的声誉，但新一届德国政府上台后，默克尔推行的温和对华路线还会得到延续吗？
18.10.2013 [ACHTUNG REDAKTIONEN: GESTELLTE AUFNAHME - SYMBOLBILD.] Die Gynaekologin bereitet ihr Instrumente fuer den Abbruch vor, aufgenommen am 18. Oktober 2013 bei einem chirurgischen Schwangerschaftsabbruch in der Frauenpraxis Runa in Solothurn. |

中国要减少“非医学需要”堕胎 是喜是忧？ 28.09.2021

中国政府新发布的一份规划文件提到要“减少非医学需要的人工流产”。官方宣传的整体目标是减少意外怀孕、保护女性健康。但也有女权关注者担心女性的自决权将受到限制。
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** 07.06.21 *** A student hugs her friend before entering the exam venue to take part in the annual national college entrance exam, or gaokao, in Beijing, China June 7, 2021. REUTERS/Tingshu Wang TPX IMAGES OF THE DAY

长平观察：专制社会为什么要管性生活？ 17.09.2021

中国高校禁止学生发生婚前性行为引发热议。时评人长平认为，专制者从来都是通过操控“性“来运作权力，管制社会，并赶女人回家生“二胎”、“三胎“。

25.07.2021 NANJING, CHINA - JULY 25, 2021 - A doctor gives a nucleic acid test to a citizen in Nanjing, Jiangsu Province, China, July 25, 2021. The second round of nucleic acid testing has been carried out on more than 9 million people in Nanjing. As of 24am on July 24, there were a total of 57 local COVID-19 cases in the city, including 37 confirmed local cases and 20 asymptomatic local cases.

德语媒体：中国严防死堵的防疫战略 23.08.2021

境内发现德尔塔变异病毒后，中国又加强了防疫力度。一旦发现病例，整个小区、甚至整个港口都被严密封锁。
An Hui's and Ye Jianbin's sons, An Zhizhong, An Zhifei and An Zhiya, walk to kindergarten in Shenzhen, Guangdong province, China September 18, 2018. An and Ye are fathers of triplets who were conceived with the help of a German egg donor. REUTERS/Jason Lee SEARCH LGBT TRIPLETS FOR THIS STORY. SEARCH WIDER IMAGE FOR ALL STORIES.

中国修法：可生三胎 超生不罚  20.08.2021

中国人大常委会通过了《计划生育法》修订草案，三胎政策写入其中，并取消了有关超生罚款的规定。 
Four hundred thousands students back to school in Beijing,China on 31th May, 2020. |

客座评论：北京整治教培行业的深层政治用意 09.08.2021

中国政府对教育培训行业的整顿已引发在美、港两地上市的相关中国公司股票剧烈震荡，此次整顿出手之重，也让教培行业的民间资本哀鸿遍野。政论家邓聿文就北京此番出手的背后原因进行一番分析。
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/02.06.2021 *** TOPSHOT - A boy sits on a chair amongst sculptures on display at a shopping centre on International Children's Day in Beijing on June 1, 2021, a day after China announced it would allow couples to have three children. (Photo by Noel Celis / AFP) (Photo by NOEL CELIS/AFP via Getty Images)

七张图看一周大事 05.06.2021

这一周，“六四”迎来了第32个纪念日。中国迎来了“三孩”政策。广东迎来了抗疫情警报。华为用户迎来了“鸿蒙”。除此之外，过去的一周还有哪些大新闻和我们迎面而来？德国之声为您一一梳理。
A Chinese woman lifts her child in front of a family planning propaganda advertisement in Xinshao county, central Chinas Hunan province, February 2005. Foto: Lv jianshe/Imaginechina +++(c) dpa - Report+++

德语媒体：如何才能让中国人愿意生孩子 02.06.2021

德语媒体纷纷关注中国的“三孩政策”。《法兰克福汇报》写道，北京试图通过新的生育政策来刺激经济增长，然而这可不那么容易；《明镜周刊》强调，提高生育率所需的绝不仅仅是法律政策上的改变。
Ein Propaganda-Plakat aus dem Jahr 1978 zeigt eine glückliche Kleinfamilie mit Vater, Mutter und einem Kind. |

评论：中国人不太愿意生孩子 02.06.2021

历经几十年严格生育控制，中华人民共和国正面临人口下降问题。为此，当局现在允许每个家庭可生3个孩子。不过，德国之声记者当远认为，在不久的将来出现婴儿潮只是一厢情愿的想法。

Ein Propaganda-Plakat aus dem Jahr 1978 zeigt eine glückliche Kleinfamilie mit Vater, Mutter und einem Kind. |

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 02.06.2021

在人口出生数量连续四年下降之后，三孩生育政策现在来了。从最初的“多生是荣誉”到实施多年的“独生子女政策”，再到“全面两孩”，又回到了催生的“三孩政策”，几十年来，中国的人口政策给千千万万的家庭带来了直接的影响。
FILE PHOTO: Two women and their babies pose for photographs in front of the giant portrait of late Chinese chairman Mao Zedong on the Tiananmen Gate in Beijing November 2, 2015. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo

德语媒体：如果在卧室里消极抵抗“三孩政策”…… 01.06.2021

昨天，中国官方公布了修正后的“三孩生育政策”。《南德意志报》分析认为，当今中国年轻夫妇的负担已经相当重，两个孩子都养不起，更奢谈“三孩”。《法兰克福汇报》评论认为，中国的制度就是要求人民顺从，所以“官方在生育计划问题上的‘支持’落到相关人员头上就会变成压力”。
210214 -- BEIJING, Feb. 14, 2021 -- A baby born in the Year of the Ox is held by a health care worker at the maternity ward of Urumqi Maternal and Child Health Hospital in Urumqi, northwest China s Xinjiang Uygur Autonomous Region, Feb. 12, 2021. XINHUA PHOTOS OF THE DAY HuxHuhu PUBLICATIONxNOTxINxCHN

允许“三孩”：中国人口政策再放开 31.05.2021

中国人口生育政策再次放宽。中国家庭今后将可生育三个小孩。不过，在“二胎”政策成效不明显的情况下，“三胎”政策还能提高民众生育的积极性吗？
An elderly woman walks along a street in Shanghai on March 6, 2017. / AFP PHOTO / Johannes EISELE (Photo credit should read JOHANNES EISELE/AFP via Getty Images)

德语媒体： 中国的人口困局 11.05.2021

中国人口的老龄化趋势日益严重，而与此同时，尽管取消了强制的一胎化政策，出生率却仍在下降。人口结构的变化已经对中国的社会发展构成了挑战。
A Chinese woman lifts her child in front of a family planning propaganda advertisement in Xinshao county, central Chinas Hunan province, February 2005. Foto: Lv jianshe/Imaginechina +++(c) dpa - Report+++ |

客座评论：人口危机显现，但中国政府为什么不愿放弃对生育的控制 11.05.2021

延迟一个月后，中国官方公布了第七次人口普查数据。不出人们所料，中国人口增长率继续下跌。不少专家早已对此提出警告。但专栏作者邓聿文指出，在中国，人口和生育问题不单纯是个经济和人权问题，更是一个政治问题。
显示更多文章