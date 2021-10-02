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又称一胎制或独生子女政策，是中华人民共和国的人口控制政策，是中国的一项基本国策。
计划生育政策实行于上世纪70年代，主要限制中国城市汉族人口数量，提倡“晚婚晚育，少生优生”。中国各地方均有监督执行计生政策的部门，也时有发生过强制堕胎等残忍事件。随着中国社会老龄化趋势日益严重，一胎政策也逐渐放开，从以往的双方均未独生子女可以生二胎，扩展到一方是独生子女就可以要二胎的政策。
《新苏黎世报》认为，禁止堕胎、鼓励男性做家务等措施，都难以阻挡生育率下滑的大趋势，长期而言，提升自动化水平、提高劳动效率才是有效应对手段。《莱茵普法尔茨报》则指出，德国企业承担不起退出中国市场的后果。
《时代周报》分析指出，美国在印太打造包围中国的联盟网络，但中国的盟友在哪里？《法兰克福汇报》关注“减少堕胎”的计划在中国引起的反应。
曾经12次出访北京的德国总理默克尔在中国享有极高的声誉，但新一届德国政府上台后，默克尔推行的温和对华路线还会得到延续吗？
中国政府新发布的一份规划文件提到要“减少非医学需要的人工流产”。官方宣传的整体目标是减少意外怀孕、保护女性健康。但也有女权关注者担心女性的自决权将受到限制。
中国高校禁止学生发生婚前性行为引发热议。时评人长平认为，专制者从来都是通过操控“性“来运作权力，管制社会，并赶女人回家生“二胎”、“三胎“。
境内发现德尔塔变异病毒后，中国又加强了防疫力度。一旦发现病例，整个小区、甚至整个港口都被严密封锁。
中国人大常委会通过了《计划生育法》修订草案，三胎政策写入其中，并取消了有关超生罚款的规定。
中国政府对教育培训行业的整顿已引发在美、港两地上市的相关中国公司股票剧烈震荡，此次整顿出手之重，也让教培行业的民间资本哀鸿遍野。政论家邓聿文就北京此番出手的背后原因进行一番分析。
这一周，“六四”迎来了第32个纪念日。中国迎来了“三孩”政策。广东迎来了抗疫情警报。华为用户迎来了“鸿蒙”。除此之外，过去的一周还有哪些大新闻和我们迎面而来？德国之声为您一一梳理。
德语媒体纷纷关注中国的“三孩政策”。《法兰克福汇报》写道，北京试图通过新的生育政策来刺激经济增长，然而这可不那么容易；《明镜周刊》强调，提高生育率所需的绝不仅仅是法律政策上的改变。
历经几十年严格生育控制，中华人民共和国正面临人口下降问题。为此，当局现在允许每个家庭可生3个孩子。不过，德国之声记者当远认为，在不久的将来出现婴儿潮只是一厢情愿的想法。
在人口出生数量连续四年下降之后，三孩生育政策现在来了。从最初的“多生是荣誉”到实施多年的“独生子女政策”，再到“全面两孩”，又回到了催生的“三孩政策”，几十年来，中国的人口政策给千千万万的家庭带来了直接的影响。
昨天，中国官方公布了修正后的“三孩生育政策”。《南德意志报》分析认为，当今中国年轻夫妇的负担已经相当重，两个孩子都养不起，更奢谈“三孩”。《法兰克福汇报》评论认为，中国的制度就是要求人民顺从，所以“官方在生育计划问题上的‘支持’落到相关人员头上就会变成压力”。
中国人口生育政策再次放宽。中国家庭今后将可生育三个小孩。不过，在“二胎”政策成效不明显的情况下，“三胎”政策还能提高民众生育的积极性吗？
中国人口的老龄化趋势日益严重，而与此同时，尽管取消了强制的一胎化政策，出生率却仍在下降。人口结构的变化已经对中国的社会发展构成了挑战。
延迟一个月后，中国官方公布了第七次人口普查数据。不出人们所料，中国人口增长率继续下跌。不少专家早已对此提出警告。但专栏作者邓聿文指出，在中国，人口和生育问题不单纯是个经济和人权问题，更是一个政治问题。
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