鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁

在人口出生数量连续四年下降之后，三孩生育政策现在来了。从最初的“多生是荣誉”到实施多年的“独生子女政策”，再到“全面两孩”，又回到了催生的“三孩政策”，几十年来，中国的人口政策给千千万万的家庭带来了直接的影响。