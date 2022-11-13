为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
又称一胎制或独生子女政策，是中华人民共和国的人口控制政策，是中国的一项基本国策。
计划生育政策实行于上世纪70年代，主要限制中国城市汉族人口数量，提倡“晚婚晚育，少生优生”。中国各地方均有监督执行计生政策的部门，也时有发生过强制堕胎等残忍事件。随着中国社会老龄化趋势日益严重，一胎政策也逐渐放开，从以往的双方均未独生子女可以生二胎，扩展到一方是独生子女就可以要二胎的政策。
除了军事和经济之外，习近平还有另外一个野心：让中国成为足球强国。任职中国足协的德国教练和德国汉学家分析了妨碍中国足球发展的社会文化因素。
在“清零”防疫政策宣传中，北京官媒煽动民众对“一女子”进行道德猎巫，出现“大型翻车现场”。时评作家长平认为，在“非必要不出行”的话术背后是官方惯用的人质政治。
自习近平2012年提出“中国梦”的口号以来，将近10年时间过去了。普通中国人实现了那些梦想？请看法新社记者对北京上地的一个社区的走访。
中國網傳廣西一對夫婦日前為追究早年超生兒遭強行抱走，向當局信訪，但卻被以超生孩子統一抱走是做「社會調劑」，「不存在拐賣兒童」為由拒絕受理。事件引發輿論高度關注後，當局表示已經立案，有關人員遭停職檢查。
微博话题#丰县生育八孩女子事件调查组成立#的阅读次数已经超过34亿。但是，时评人长平认为，这是一个错误的期待。 “铁链女”并不需要一个代表着高层意志的调查组。一个能够见到她、照顾她并为她代言的民间小组，比一个省级甚至中央级的调查组更加重要。
徐州丰县“八孩母亲”引发舆论关注。时评人长平回顾当年采访报道被拐卖妇女和失踪儿童案件的亲身经历，指出受到中国政府惩罚的往往不是人口贩子，而是揭露人口贩卖的人。
中国国家统计局本周公布的人口和经济数据引起了德语媒体的关注：中国人口是否面临萎缩？中国经济的高增长是否走到了尽头？
《新苏黎世报》认为，禁止堕胎、鼓励男性做家务等措施，都难以阻挡生育率下滑的大趋势，长期而言，提升自动化水平、提高劳动效率才是有效应对手段。《莱茵普法尔茨报》则指出，德国企业承担不起退出中国市场的后果。
《时代周报》分析指出，美国在印太打造包围中国的联盟网络，但中国的盟友在哪里？《法兰克福汇报》关注“减少堕胎”的计划在中国引起的反应。
曾经12次出访北京的德国总理默克尔在中国享有极高的声誉，但新一届德国政府上台后，默克尔推行的温和对华路线还会得到延续吗？
中国政府新发布的一份规划文件提到要“减少非医学需要的人工流产”。官方宣传的整体目标是减少意外怀孕、保护女性健康。但也有女权关注者担心女性的自决权将受到限制。
境内发现德尔塔变异病毒后，中国又加强了防疫力度。一旦发现病例，整个小区、甚至整个港口都被严密封锁。
中国人大常委会通过了《计划生育法》修订草案，三胎政策写入其中，并取消了有关超生罚款的规定。
中国政府对教育培训行业的整顿已引发在美、港两地上市的相关中国公司股票剧烈震荡，此次整顿出手之重，也让教培行业的民间资本哀鸿遍野。政论家邓聿文就北京此番出手的背后原因进行一番分析。
这一周，“六四”迎来了第32个纪念日。中国迎来了“三孩”政策。广东迎来了抗疫情警报。华为用户迎来了“鸿蒙”。除此之外，过去的一周还有哪些大新闻和我们迎面而来？德国之声为您一一梳理。
德语媒体纷纷关注中国的“三孩政策”。《法兰克福汇报》写道，北京试图通过新的生育政策来刺激经济增长，然而这可不那么容易；《明镜周刊》强调，提高生育率所需的绝不仅仅是法律政策上的改变。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式