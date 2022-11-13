又称一胎制或独生子女政策，是中华人民共和国的人口控制政策，是中国的一项基本国策。

计划生育政策实行于上世纪70年代，主要限制中国城市汉族人口数量，提倡“晚婚晚育，少生优生”。中国各地方均有监督执行计生政策的部门，也时有发生过强制堕胎等残忍事件。随着中国社会老龄化趋势日益严重，一胎政策也逐渐放开，从以往的双方均未独生子女可以生二胎，扩展到一方是独生子女就可以要二胎的政策。